Le gardien espagnol Pepe Reina est le nouveau gardien de la Lazio. Il a passé hier l’examen médical pertinent avec le club romain, avec lequel il signera un contrat de deux ans. Jusqu’en 2022 dans ce qui pourrait être l’une des dernières aventures de sa carrière.

26/08/2020

On à 18:31

CEST

.

Le gardien de but de 37 ans est arrivé mardi soir dans la capitale italienne et le club l’a fait connaître avec une photo du gardien de but et un foulard du club accompagné du message suivant: «Reina è arrivato nella Capitale!»– Reina est déjà arrivée à la capitale-.

@ PReina25 è arrivato nella Capitale! #CMonEagles – S.S. Lazio (@OfficialSSLazio) 25 août 2020

Le gardien entamera ainsi une nouvelle étape de sa longue carrière à la Lazio, qui la saison prochaine disputera la Ligue des champions après avoir terminé quatrième de Serie A. Une saison extraordinaire menée par le Soulier d’Or, Ciro Immobile, à nouveau Le compagnon de la reine.

Un globe-trotter

L’ancien gardien de but international avec l’Espagne est un vrai voyageur du monde du football. Formé à la Masía del Barça, il a commencé à faire sa marque sous les bâtons à Villarreal avant de franchir le pas qui a marqué sa carrière. Son déménagement à Liverpool l’a élevé au niveau international. Huit saisons qui l’ont conduit aux appels avec l’Espagne. Il a été international 36 fois et a fait partie des équipes qui ont remporté les Coupes d’Europe 2008 et 2012 et la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, la plus grande réussite de sa longue carrière.

Lors de la saison 13/14, il est parti en prêt à Naples pour entamer son premier passage avec les Napolitains, sa première expérience en Italie. Il est retourné à Anfield pour enfin partir pour Munich pour signer pour le Bayern, qui l’a vendu à Naples la saison suivante, 15/16. Il a commencé sa deuxième étape à San Paolo.

Après avoir été libéré, il a signé pour Milan, qui l’a prêté la saison dernière en janvier à Aston Villa avec qui il a réussi à rester. C’est maintenant au tour de Lazio.