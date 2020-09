Discord a publié un nouveau rapport de transparence détaillant les plaintes et les mesures prises contre les spammeurs, les harceleurs et les serveurs enfreignant les directives de la communauté. Environ 235 000 rapports ont été envoyés à l’équipe Confiance et sécurité de Discord, de la cybercriminalité au harcèlement. Cette dernière est la catégorie la plus importante, avec 86 048 rapports, mais selon Discord, c’est aussi la plus difficile à combattre.

Le spam, quant à lui, semble être le problème le plus punissable; 65,72% des signalements mènent à un type d’action, contre 13,26% des signalements de harcèlement. Les spammeurs ont également été bannis plus que quiconque. Il y a eu 4 083 444 comptes de spam interdits entre janvier et juin, la plupart d’entre eux ont donc été interdits sans que les utilisateurs soumettent des rapports.

Discord a interdit 4 millions de comptes

«Nous sommes très fiers d’avoir fermé certains des pires groupes organisationnels avant qu’ils ne puissent causer des dommages», déclare Discord. « En termes de chiffres concrets, avec le début du premier semestre 2020, le ratio de serveurs extrémistes proactifs et réactifs supprimés est passé à 5: 1 ».

« Nous avons la responsabilité de nous assurer que Discord n’est pas utilisé pour la haine, la violence ou le préjudice », a déclaré Discord dans un article de blog de juin sur l’égalité raciale. « Notre objectif est que Discord soit utilisé pour établir des relations significatives et des communautés fortes. »

Discord dit qu’il travaille sur un certain nombre de projets qui «rendront Discord plus sûr», y compris des éléments qui devraient réduire le spam, simplifier les rapports et aider les modérateurs. Il prévoit également de publier un rapport de transparence tous les six mois, le prochain devant paraître en janvier.