Pour la plupart des fans moyens d’arts martiaux mixtes, ce week-end était consacré aux combats de l’UFC sur ESPN avec la chute de Frankie Edgar aux poids coq, et peut-être à l’événement Bellator vendredi avec le « plus grand poids lourd léger du monde » (womp) Ryan Bader. Mais pour tous les kiddies hardcore sur Twitter, il y a eu un autre événement qui a créé un battage médiatique: Fight Circus, présenté par la société de streaming porno webcam en direct CamSoda.

Ce n’est pas la première entreprise de CamSoda dans le domaine du MMA. En 2018, ils ont organisé CamSoda Legends mettant en vedette Ricco Rodriguez et l’artiste anciennement connu sous le nom de «Crazy Horse» Charles Bennett. C’était assez freakshow. Mais cette fois, ils ont fait un freakshow complet multiplié par un million, en faisant équipe avec le promoteur de Full Metal Dojo Jon Nutt en Thaïlande. Et nous savons que «freakshow» est souvent lancé dans le MMA, mais nous pouvons confirmer que c’est le freakshow pour mettre fin à tous les freakshows (jusqu’à Fight Circus 2, au moins).

Jetez un œil à la promo:

Ils ont vraiment mélangé les arts martiaux pour celui-ci avec des combats openweight, pro contre deux joes, règles de lethwei, bareknuckle MMA, hybride boxe / muay thai / mma, et même un match surprise femme contre homme, pourquoi pas?

Premièrement, ce qui vous a sans aucun doute attiré vers ce post: les combats à deux entre «Bank & No Money» et Mikhail Vetrila.

Parce que Fight Circus est Fight Circus, Nutt a décidé que le combat 2 contre 1 méritait une revanche immédiate. Comme dans, immédiatement. On y va encore une fois!

Il y a eu un combat où le premier tour était les règles de la boxe, le deuxième était les règles du muay thaï et le troisième était les règles du MMA.

Il n’a pas dépassé le début de la seconde où l’un des combattants a réalisé qu’il n’aimait pas se faire frapper au visage.

Ensuite, il y a eu le match de lutte surprise femme contre homme, qui s’est terminé par le fait que l’homme a été tapé via un étranglement arrière nu.

Voici un combat Kyokushin vs Muay Thai qui était en fait un peu dur à cuire.

Et voici le combat à nu de lethwei entre Po Chissakan et Nattarat Prempida qui est allé assez mal.

Nattarat Prempida pleure littéralement dans le coin avant le deuxième tour. L’arbitre a dû demander si elle était d’accord pour continuer avant de commencer le tour. Elle est dans un combat qui est fondamentalement nu avec des coups de tête légaux. Yikes. #FightCircus – Mike Skytte (@MikeLovesTacosX) 23 août 2020

Notre partie préférée de l’événement principal entre Steven Banks et Sam Cassidy:

Les gagnants de Fight Circus reçoivent une épée (ou dans un cas, une hache dorée). Les perdants reçoivent un bang, ce qui ne semble pas être une bonne chose à offrir dans un pays où les lois sur la marijuana sont très strictes.

Voici les résultats, soins de Cory Braiterman. Comme vous pouvez le constater, Fight Circus concerne davantage le spectacle que les athlètes impliqués, nous n’avons donc pas les noms de toutes les personnes impliquées ni les heures de fin. Nous mettrons à jour chaque fois que Full Metal Dojo décidera que les résultats sont importants:

Steven Banks a vaincu. Décision Sam Cassidy (HW Muay Thai)

Hidetaka Arato bat. (Openweight MMA) décision

Bank & No Money vs Mikhail Vetrila (2 vs 1 Muay Thai) premier combat via RNC, revanche instantanée via TKO (20 coups de poing sans réponse)

Fabiano Hawthorne bat. Kyoken (Lethwei) KO (coude)

Chitnuphong Sommuttiram bat. Coup de tête de Tang Mo (Openweight Kickboxing) TKO

Po Chissakan déf. Décision Nattarat Prempida (Lethwei)

Le combat entre deux copains contre un pro (2 contre 1 Muay Thai) n’a pas eu lieu (nous avons eu lieu à la place du grappling et du kickfight)

Une femme bat l’homme par soumission (RNC)

Le karaté Kyoshukin a battu le gars du Muay Thai en kickfight via TKO

Ali Mohammed vaincu. Ryan Donnelly (Openweight MMA) par décision