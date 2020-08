Les Italiens ne peuvent pas vivre sans smartphone, à tel point qu’il est également de plus en plus utilisé pour souscrire une assurance automobile. Parmi ceux qui souscrivent la police en ligne, près de 4 sur 10 ont acheté la voiture RC depuis leur téléphone au cours des sept premiers mois de 2020.

C’est ce qui ressort des données duObservatoire Prima.it, qui note qu’entre janvier et juillet de cette année, 36,8% des clients en ligne ont utilisé leur smartphone pour acheter une police de voiture, moto ou fourgonnette, contre 63,2% qui ont utilisé le PC .

Proportion qui n’a pas changé même avec le confinement qui a contraint des millions d’automobilistes et de motocyclistes à rentrer chez eux entre le 10 mars et le 4 mai. En fait, les pourcentages ont peu changé: en quarantaine, 35,3% ont utilisé le smartphone pour la politique, contre 64,7% qui ont utilisé le PC.

Pour en revenir aux chiffres des sept premiers mois de 2020, l’utilisation du téléphone reste un fait personnel: souscrire l’assurance qu’il est le plus utilisé par jeunes de moins de 30 ans (45%), suivis des 30-50 ans (42,3%) et des plus de 50 ans (29,9%)

le Régions plus d’Italiens «mobiles» sont Val d’Aoste (46,4%), Frioul-Vénétie Julienne (45,9%), Lombardie (44,4%), Emilia Romagna (44,3%) e Sardaigne (43,5%), tandis que ceux qui utilisent moins le téléphone mobile pour la politique sont Campanie (25,9%), Sicile (26,9%), Molise (31,8%), Pouilles (32,2%) e Abruzzes (32,8%),

«La révolution numérique affecte tous les aspects de notre vie et maintenant le smartphone est utilisé pour de nombreuses activités pour lesquelles, jusqu’à il y a quelques années, nous étions habitués à nous asseoir devant le PC, un comportement qui n’a pas changé même avec le verrouillage qui nous a forcés à entrer dans la maison. et théoriquement cela aurait pu favoriser l’utilisation des ordinateurs », explique-t-il Giacomo Testa, responsable analytique de Prima Assicurazioni, qui souligne également que «la même chose s’applique aux assurances auto, moto et fourgonnette, même si, comme le montrent les données, l’utilisation des smartphones est plus fréquente chez les jeunes, parmi lesquels on compte désormais de nombreux digital natifs. Au niveau territorial, les régions les plus «mobiles» se trouvent toutes dans le nord de l’Italie, à l’exception de la Sardaigne qui se situe bien au-dessus de la moyenne italienne « .

Smartphone et PC comparés par type de véhicule

Considérant les soleils voiture, au cours des sept premiers mois de 2020, le smartphone a été utilisé pour souscrire la police de 36,4% des clients en ligne, contre 63,6% qui utilisaient le PC.

Les régions les plus «mobiles» se sont avérées être la Valle D’Aosta (50%), le Frioul-Vénétie Julienne (46,8%) et la Lombardie (45%), tandis que celles qui ont enregistré le moins de téléphones portables étaient la Campanie (25, 4%), la Sicile (26,3%) et le Molise (29,7%).

La tranche d’âge les moins de 30 ans utilisaient le téléphone mobile pour les voitures RC dans 44,7% des cas, contre 65,3% qui préféraient acheter sur PC, tandis qu’entre 30-50 ans les pourcentages sont respectivement de 41,8% et 58,2%.

Enfin, parmi les plus de 50 ans, 29,7% utilisaient des smartphones et 70,3% utilisaient leurs ordinateurs.

Pour assurer le moto, toujours au cours des sept premiers mois de 2020, le smartphone est utilisé depuis 39,2% des clients en ligne, contre 60,8% qui utilisaient le PC.

Les régions les plus «mobiles» se sont avérées être le Trentin-Haut-Adige (48,2%), la Sardaigne (46,3%) et le Piémont (45,3%), tandis que celles qui utilisent moins les téléphones portables étaient la Campanie (31 , 4%), la Sicile (34,4%) et le Latium (34,6%).

La tranche d’âge moins de 30 ans utilisent le téléphone portable dans 48,5% des cas, contre 51,5% qui préféraient acheter sur PC, tandis que chez les 30-50 ans les pourcentages sont respectivement de 44,6% et 55,4%.

Parmi les plus de 50 ans, 31,4% utilisaient des smartphones et 68,6% utilisaient leurs ordinateurs.

Enfin, en ce qui concerne les camionnettes, le téléphone portable a été utilisé pour la politique par 36,4% des clients en ligne, contre 63,6% qui ont préféré acheter depuis un PC.