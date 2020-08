Pordenone aurait frappé à la porte de la Juve Stabia pour l’avant-centre Francesco Forte, né en 1993, protagoniste d’une bonne saison en Serie B malgré la relégation du club. Les neroverdi ont présenté une proposition structurée pour l’attaquant, mais ils devront faire face à une concurrence importante compte tenu de l’intérêt manifesté par Vicenza et Salernitana et de la possible inclusion dans les prochaines heures de Lecce qui voudrait qu’il rejoigne Coda en avant. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

