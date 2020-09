Shaka Hislop est membre fondateur et président honoraire de Show Racism the Red Card, un organisme de bienfaisance anti-raciste basé au Royaume-Uni fondé en 1995. Diplômé de l’Université Howard, Hislop a joué professionnellement en tant que gardien de but pour Reading, Newcastle, West Ham, Portsmouth et FC Dallas. Il a joué pour l’international de Trinité-et-Tobago, représentant son pays à la Coupe du monde 2006. Il travaille maintenant comme expert sur ESPN FC Daily et anime une nouvelle série ESPN +, dans laquelle lui et ses invités discutent du racisme dans le football et au-delà.

Mon père faisait partie de la génération Windrush et a déménagé de Trinidad en Angleterre au milieu des années 1960. Une nuit, lui et un ami ont été arrêtés par deux policiers blancs, qui leur ont planté un tas de clés et ont commencé à briser les vitres des voitures. Ils ont poursuivi avec succès la police métropolitaine de Londres pour arrestation injustifiée et, avec sa partie de la colonie, papa est retourné à Trinidad, a rencontré ma mère et est allé à l’école de droit.

Ce que j’ai appris de mon père, c’est que, bien que le système lui ait fait du tort, il s’est engagé à essayer de l’améliorer. Il est devenu avocat, juge, membre du système judiciaire de Trinidad. Des années plus tard, ces leçons de vie m’ont amené à m’impliquer dans Show Racism the Red Card. Je jouais pour Newcastle à l’époque et j’ai commencé à fréquenter les écoles pour parler aux jeunes de notre cause.

Shaka Hislop, à gauche, avec ses parents Gina et George. Shaka hislop

Comment les choses ont changé

En regardant 25 ans en arrière, le langage utilisé autour de la justice sociale était discret et doux, reflétant la façon dont vous deviez formuler les choses, comment vous deviez les faire passer. À l’époque, on vous voyait parler.

Aujourd’hui, vous pouvez être plus direct dans ce que vous avez à dire. Aujourd’hui, les gens, quelle que soit la couleur de leur peau, sont plus disposés à entendre ce que nous avons à dire. Cela reflète une meilleure compréhension, mais il reste encore beaucoup à faire.

En février 2018, l’animatrice de télévision Laura Ingraham a déclaré que LeBron James devrait «se taire et dribbler», ce qui reflétait ce qu’on nous avait dit et ce que nous faisions depuis des générations, sans aucun impact positif. La réponse de LeBron a effectivement été de dire que, même si nous continuerons à dribbler, nous ne nous tairons pas et utiliserons nos plates-formes pour faire pression pour l’égalité et le changement social.

Cependant, la fusillade de Jacob Blake a montré que, malgré toutes les manifestations, toutes les marches, tous les genoux, tous les efforts, il n’y avait pas de changement, donc la prochaine étape logique pour nous en tant qu’athlètes était d’arrêter de dribbler. C’est pourquoi, dans plusieurs sports, les athlètes ont récemment cessé de jouer en guise de protestation. Nous devons être prêts à prendre à nouveau des mesures similaires et significatives. Nous le devons à nos communautés et les uns aux autres. Nous le devons à l’égalité et à tous ceux qui continuent d’être dévalorisés.

Ce qui est arrivé à Blake et à George Floyd m’a mis en colère. Je connais les statistiques, mon père a vécu ça, mais c’était quelque peu différent. J’ai essayé d’éviter de regarder la vidéo Floyd pendant longtemps. J’essayais de comprendre pourquoi cela m’avait touché de la même manière. Ma fille aînée a récemment eu 24 ans et mon fils en avait 13 il y a quelques semaines.

Ils font face au monde seuls et doivent faire face à ces incidents. Lorsque vous êtes parent, vous pensez que vous pouvez protéger vos enfants de ces choses. Quand j’ai commencé avec Show Racism the Red Card, j’avais vraiment l’impression que je pouvais changer le monde. Quelque 25 ans plus tard, j’ai l’impression d’avoir laissé tomber mes enfants; Je n’ai pas tenu cette promesse.

Maintenant, ils doivent sortir dans ce monde et, en tant que parent, vous vous inquiétez. Où vont-ils? Que font-ils? Que se passe-t-il s’ils sont arrêtés par la police? Ma femme a parlé à mon fils de ce qu’il doit faire et de la façon dont il doit se comporter et, ce n’est pas parce que ses amis blancs font quelque chose que leur expérience sera la même que la sienne. Avoir cette conversation avec lui à 12 ans était difficile.

Quand je rentre dans un grand magasin, je m’arrête toujours et regarde la caméra pour qu’elle ait une image complète de mon visage. Je pourrais me promener en ne regardant rien de particulier, mais je veux dire que je n’ai rien à cacher; Je ne suis pas ici avec quelque chose de suspect à l’esprit. Des choses comme ça et garder vos mains visibles peuvent sembler petites, mais elles aident à expliquer ce que signifie être noir dans la société d’aujourd’hui.

En mars, ma famille et moi avons participé à une marche Black Lives Matter à Boston. C’était au début de la pandémie, donc il y avait des problèmes de santé à participer, mais nous avons pris des précautions et nous nous sommes sentis tellement mieux de participer. Nous faisions partie du groupe – nous n’étions pas des leaders et nous nous sommes juste joints aux chants – et nous nous sentions beaucoup plus grands que nous. C’était exaltant pour moi, en tant que personne qui a participé à une campagne similaire pendant la majeure partie de ma vie d’adulte, de voir la jeunesse, la diversité et l’énergie de cette foule.

Les joueurs s’expriment, s’impliquent

Il y a beaucoup de risque à parler et vous serez critiqué, donc je suis plein d’admiration pour les actions de Raheem Sterling, Weston McKennie, Jadon Sancho et d’autres; joueurs prêts à tout mettre en jeu.

Si vous voulez vous exprimer, soyez honnête. Les gens respectent et répondront à cela. Reconnaissez votre public cible et trouvez une voix unifiée; trop souvent, les campagnes se perdent dans l’immensité d’Internet et se noient les unes les autres.

Cependant, tout le monde n’est pas à l’aise pour parler en public ou devant une caméra, c’est pourquoi je ne critique jamais les joueurs qui ne sont pas aussi vocaux. Pour ceux de cette catégorie, cherchez d’autres moyens significatifs de soutenir la justice sociale. Les contributions financières sont un moyen, mais se joindre à une marche peut être aussi important pour étendre le message qui commence par s’agenouiller avant les matchs, t-shirts et hashtags.

De nombreux clubs font déjà de grandes choses dans leurs communautés, tandis que les bénévoles de Show Racism the Red Card vont dans les écoles et jugent des concours d’art et des concours de rédaction. Parfois, être là et montrer son soutien ne nécessite que votre présence.

Je sais de ma propre expérience que vous passez tellement de temps sur votre métier – et peut-être avez-vous une famille à la maison – alors ils deviennent votre objectif et il est difficile de les convaincre de participer à des programmes parascolaires et de gérer trafic aux heures de pointe, mais les joueurs doivent faire plus d’efforts pour s’impliquer, même si c’est une fois par mois ou toutes les deux semaines.

Ce que les joueurs peuvent faire, ce n’est pas seulement soutenir, mais conduire ce qui est fait. Quel que soit le problème le plus important pour vous, se présenter peut avoir un impact. Le football a entamé la conversation et sensibilisé. Il est de la responsabilité des joueurs de continuer cela.

Que peut-on faire au plus haut niveau?

Alors que j’arrivais à la fin de ma carrière, j’ai suivi des cours pour gagner mes badges d’entraîneur, mais d’autres joueurs noirs ont estimé que cela ne servait à rien car ils n’obtiendraient pas d’entretiens pour des postes vacants. Cela m’est toujours resté. Beaucoup pourraient envisager de devenir entraîneur, mais il y avait des footballeurs incroyablement talentueux, qui avaient tout vu et tout gagné, qui ont refusé de passer à l’étape suivante parce qu’ils pensaient qu’ils seraient négligés pour un rôle de personnel dans les coulisses ou comme entraîneur d’une équipe de jeunes. .

La règle de Rooney, qui a été établie en 2003 par la NFL en tant que politique exigeant que les équipes interviewent des candidats minoritaires pour des postes d’entraîneurs, est une étape vers la gestion de la perception qu’ont de nombreux Noirs dans le jeu; cela augmenterait au moins le bassin de candidats et donnerait plus de place à plus de portes.

Je ne pense pas qu’il faille dire aux clubs ou aux ligues qu’ils doivent avoir un certain nombre de directeurs ou d’assistants noirs, mais je pense qu’au niveau des académies et des équipes de jeunes, par exemple, il peut y en avoir un certain nombre. De là, ceux qui réussissent auront plus d’opportunités; c’est ainsi que le pipeline peut fonctionner efficacement.

S’il n’y a toujours pas de grand changement, la conversation devrait être réexaminée, mais ce serait au moins un début et pourrait profiter au jeu dans son ensemble; au-delà de l’entraînement et de la gestion, l’effet d’entraînement pourrait être plus d’opportunités pour les Noirs dans les salles de conseil et les front offices, dans les clubs et dans les comités exécutifs de la ligue et des fédérations nationales.

Le football comme force unificatrice

En tant que sport le plus populaire au monde, le football regorge de gens qui comprennent la puissance du jeu et essaient de l’utiliser pour leurs propres moyens. Un exemple d’agenda concurrentiel contre la justice sociale est l’argument selon lequel il y a peu d’autres métiers dans lesquels les Noirs peuvent gagner autant d’argent. Utiliser cela pour discréditer le mouvement antiraciste est très décevant à entendre et contre-productif pour tout ce que je crois.

Le football est le véhicule idéal pour résoudre les problèmes de lutte contre le racisme. Où ailleurs dans le monde est-il possible de trouver quelqu’un de Trinité-et-Tobago partageant une loge avec quelqu’un d’Angleterre, d’Irlande, de Colombie, de Belgique? Et tous sortent sur le terrain un samedi, devant se soutenir mutuellement. Quand je joue bien, je dois élever quelqu’un d’autre et, quand je ne le suis pas, je sais que je peux compter sur quelqu’un d’autre pour porter mon propre fardeau. Nous sortons tous du terrain avec le même résultat; où pouvez-vous obtenir cela? Pour moi, c’est la raison pour laquelle le sport occupe une position unique.

Marcher à Boston m’a rappelé qu’il ne s’agissait pas seulement de Black Lives Matter; il s’agit des droits de l’homme et de la manière dont une cause peut être bénéfique à d’autres. Le simple fait d’être impliqué est incroyablement stimulant et même si l’accent est toujours mis sur les initiatives de base et leurs dirigeants, l’élément vital réside dans les personnes qui se présentent simplement.

Ils disent qu ‘«une marée montante soulève tous les bateaux». Mon message à ceux qui aiment le jeu est simple: que vous vous exprimiez ou restiez silencieux, montrez-vous et faites partie du mouvement.