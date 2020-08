Dexter s’est régulièrement classé parmi les meilleurs drames policiers au fil des ans, en partie grâce à sa distribution d’ensemble. Michael C. Hall a occupé la majeure partie du temps à l’écran en tant que Dexter Morgan, mais Jennifer Carpenter, Julie Benz, David Zayas et Lauren Velez étaient également des incontournables de la série.

Avec toute sa gloire, il est difficile d’imaginer quiconque dans ces rôles. Mais en fin de compte, Hall a failli passer l’opportunité de jouer le personnage titulaire de la série. En savoir plus sur le programme et la raison pour laquelle Hall a failli décéder son rôle d’évasion sur Dexter.

Michael C. Hall sur le tapis rouge lors d’un événement en juin 2013 | Frazer Harrison / .

Qu’est-ce que «Dexter»?

Dexter a raconté l’histoire d’un analyste éclaboussé de sang qui a doublé en tant que tueur en série.

Dès les premières années de sa vie, Dexter a ressenti un besoin inné de tuer, d’abord en blessant de petits animaux, puis en passant à des cibles plus grandes. Craignant d’être mort ou emprisonné, le père de Dexter a essayé d’aider son fils à contrôler ses pulsions meurtrières en lui apprenant un code qui lui permettait de tuer ceux qui étaient des meurtriers contraires à l’éthique. Dexter a suivi le code tout au long de la série en éliminant tout le monde, des incendiaires aux meurtriers de masse. Mais les choses sont devenues délicates lorsque les forces de l’ordre ont commencé à prendre conscience des meurtres.

Dexter a fait ses débuts sur Showtime en 2006 et a duré huit saisons avant de disparaître en 2013. L’émission a rencontré un grand succès, en particulier au cours des saisons précédentes, mais la fin est l’une des conclusions les plus controversées de l’histoire de la télévision en raison de son imprévisibilité. était.

Pourquoi Michael C. Hall a presque refusé son rôle dans «Dexter»

Hall a expliqué dans une interview de 2013 sur The Writer’s Room de Sundance qu’il avait des réserves à faire une autre émission de télévision après son rôle dans Six Feet Under de HBO (2001-2005).

« Il ne me restait que quelques mois avant que le scénario du pilote ne soit terminé Six Feet Under et la dernière chose que je pensais faire était une autre série télévisée », a déclaré Hall (via E! News). «Ma première réponse générale à cette idée était l’aversion. Je ne voulais pas prendre un autre engagement illimité envers un personnage entouré de cadavres. «

Mais après avoir vérifié le script et le roman qui ont influencé la série, Darkly Dreaming Dexter de Jeff Lindsay, Hall a accepté de signer. « [I] a reconnu que c’était un personnage singulièrement unique et que je n’allais pas avoir l’opportunité de faire quelque chose comme ça nulle part ailleurs, alors j’ai fait le saut », a-t-il poursuivi.

Avec tout le succès que Dexter a apporté, il semble que ce soit une décision judicieuse. Le spectacle est devenu le travail le plus connu de Hall et quelque chose qui lui a valu certains de ses premiers grands prix, y compris plusieurs nominations aux Golden Globe.

«Dexter» sera-t-il redémarré?

Les fans espéraient un redémarrage depuis cette fin controversée. Jusqu’à présent, il n’y a pas de plans immédiats pour ramener la série. Cependant, Hall a manifesté son intérêt à reprendre son rôle si les circonstances sont bonnes.

«C’est une possibilité, étant donné la fin de la série, que nous puissions revoir Dexter», a-t-il expliqué à Variety en 2018. «Je n’ai pas encore, pour ma part, imaginé ou entendu l’idée de quelqu’un d’autre qui en vaut la peine. Mais ne dites jamais jamais.