Le mot bus est l’un des plus rares en espagnol, en particulier au Mexique. D’après le site du Fondo de Cultura Económica en las Minucias del Lenguaje de José G. Moreno de Alba, il souligne que:

Au Mexique, le véhicule automobile de transport public à itinéraire fixe – à la fois celui qui fournit des services dans les limites d’une ville et celui qui relie plusieurs villes – est appelé, comme dans la plupart des pays hispaniques, un bus; mais aussi, et peut-être plus souvent, des camions.

En espagnol général, au contraire, on l’appelle un camion uniquement pour le véhicule à quatre roues ou plus utilisé pour transporter de grandes charges. Évidemment, au Mexique, ce type de véhicule est également appelé camion. Cependant, cela n’empêche pas la personne qui transporte des personnes d’être désignée par le même mot. J’ai déjà évoqué dans une autre note l’origine du mot bus.

Le terme camion, quant à lui, vient du français (camion), langue dans laquelle il se réfère depuis longtemps à une «sorte de voiture forte, utilisée à l’époque moderne pour transporter des charges ou des paquets volumineux ou très lourds, depuis les quais des ports. et des gares, à leurs destinations respectives »(douzième édition, 1884, du Dictionnaire académique). Depuis les premières décennies du siècle dernier, elle cesse d’être une simple «voiture» et est devenue un véhicule à moteur.

Selon la lettre, Moreno assure que « je n’ai trouvé aucune donnée ou nouvelle qui explique de manière satisfaisante la raison pour laquelle, seulement au Mexique, les bus sont également appelés camions. Je le répète: je ne les ai pas trouvés, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne le sont pas. Certaines explications que j’ai lues ne semblent pas convaincantes. Par exemple, Santamaría, dans son Dictionnaire des méjicanismes, à propos d’un camion, écrit: « Propre voiture pour beaucoup de chargement, donc elle est également utilisée pour conduire des passagers. » Je ne comprends pas bien: Puisqu’il peut transporter beaucoup de fret, est-ce qu’il conduit aussi des passagers simultanément? Certains camions sont-ils adaptés pour transporter, au lieu de fret, des passagers? Sous réserve que quelqu’un me donne de meilleures explications ou je les trouve moi-même, je m’aventure, sur les lignes suivantes, une proposition modeste. »

«Je commence par signaler que les premiers enregistrements de camions dans les textes mexicains contenus dans le CORDE (Corpus diachronique de l’espagnol) correspondent au roman La luciérnaga (1932), de Mariano Azuela. Je suppose que dans les textes mexicains antérieurs, non inclus dans le CORDE, le mot camion est utilisé pour signifier «véhicule cargo». La chose curieuse est que, dans ce corpus le plus ancien de ce corpus dans lequel le mot camion apparaît, il a le sens de transport public de passagers et non de véhicule Il n’y a qu’un exemple: « Les agents étaient chez vous avec l’ordre de saisie à huit heures du matin. – Je ne sais pas … » « A dix heures, vous êtes sorti pour attendre que votre camion passe par Donceles … vous avez demandé l’herbe à votre assistant. « » Suppositions … »

«Pourquoi appelle-t-on le bus dans le camion du Mexique? Peut-être est-ce dû – c’est l’hypothèse que j’ose proposer – à un croisement des mots camion et fourgon (une voix qui peut s’expliquer comme dérivée du camion espagnol ou comme une castillanisation du français camionette), ou une contamination de l’une des significations de camion dans le mot camion. Je vais essayer de m’expliquer. Tout d’abord, il convient de noter que, dans certaines variétés géographiques et historiques de l’espagnol, le mot camioneta a été utilisé – et est toujours utilisé – avec le sens de «bus» ou «un certain type de bus». Dans la vingtième édition (1984) du dictionnaire académique, le troisième sens de camion est, littéralement, le suivant: «Dans certaines parties, il désigne également le autobus ».

«Dans le dictionnaire manuel de 1989, il est noté:« un certain type de bus ». Et enfin, dans le dernier opus, la 22e édition de 2001, le deuxième sens de camion est simplement« bus ».

« Les premiers enregistrements d’un camion avec le sens de ‘bus’ sont, en CORDE, assez anciens. Je pense que c’est le sens de la voix dans le passage suivant du livre Notes marocaines d’un soldat (1920), de l’espagnol Ernesto Giménez Gentilhomme »

«Il y a Tétouan comme une volée de pigeons sur une colline. Des oiseaux, grands, beaux, comme des ibis, volent lentement sous le ciel transparent, où les premières étoiles commencent à se révéler. Une subtile odeur de mer, dilate les fenêtres de et le camion trébuche dans les rues de Río Martín. »

« Avec ce sens, la voix est également documentée dans les textes paraguayens, chiliens, péruviens … Rien ne nous empêche de penser que – bien qu’il n’y ait pas de documents dans le CORDE qui prouvent l’utilisation du camion vocal avec le sens de » bus « dans les textes mexicains – À un moment donné, le mot avec ce sens a été utilisé ici et, après un court laps de temps, il a été préféré, peut-être à cause de sa brièveté, camion, un mot proche d’un camion, non seulement parce qu’il est de la même famille, mais aussi parce que c’est la voix primitive qui, du moins en français, avait donné naissance précisément au camion dérivé (camionette) .Notons, en outre, que la désignation bus, selon CORDE, au Mexique est bien plus tardive que camion, puisque la première documentation correspond à la décennie 1950 « .