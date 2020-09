Dimanche, Andrea Pirlo mène la Juventus pour la première fois à domicile contre la Sampdoria (14 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN +). Au début du mois dernier, le vainqueur de la Coupe du monde 2006, et l’un des joueurs les plus emblématiques de sa génération avec une brillante carrière à l’AC Milan et à la Juventus, a été étonnamment nommé successeur de Maurizio Sarri.

Ceci étant l’Italie, les qualifications, l’expérience et les badges d’entraîneur comptent plus que partout ailleurs, bien qu’il soit difficile d’imaginer que les exploits de Pirlo de ses jours de jeu aient été totalement ignorés lorsqu’il a été choisi pour le poste. En fait, il n’a reçu que son diplôme d’entraîneur (avec brio), ce qui lui permet de prendre officiellement en charge une équipe de Serie A, plus tôt cette semaine. Pourtant, des sources proches des géants turinois indiquent que la compréhension tactique et perceptuelle de Pirlo du football – en plus de l’idée plutôt évidente qu’il est apte à gérer le vestiaire du club rempli d’étoiles et nécessitant beaucoup d’entretien – est la principale raison pour laquelle il a été nommé. Son enthousiasme pour l’analyse, la science du sport et une « approche à 360 degrés du rôle d’entraîneur-chef » auraient également fait une impression sur la hiérarchie de la Juventus.

Cependant, alors que la Juventus est évidemment un club qui fonctionne bien avec une forte culture gagnante – malgré leur récente déception en Ligue des champions, ils ont remporté neuf titres de Serie A au trot – il est clair que la nomination de l’ancien maestro du milieu de terrain a a généré une excitation autour du club qui s’étend bien au-delà des frontières de l’Italie – quelque chose que Sarri n’a jamais réussi à produire.

L’idée de nommer un ancien joueur de renom dont le nom n’est pas seulement reconnu, mais également lié à l’histoire récente du club et au folklore moderne, même s’il avait peu – ou souvent pas – d’expérience, a toujours été un plan A tentant pour clubs cherchant à se remettre d’un limogeage traumatisant. En plus du glamour, du charisme et de l’attention qu’il apporte, cela peut aider à impliquer les médias et créer définitivement un buzz positif parmi les fans. Avec une connaissance des traditions et de la culture du club, il y a aussi l’espoir que ces légendes du club puissent insuffler les souvenirs d’antan à l’équipe actuelle.

Pourtant, peut-être sage d’après les souvenirs d’échecs de rendez-vous « émotionnels » du passé lointain tels que le passage d’Alan Shearer en tant que manager de Newcastle, il y a eu un appétit déclinant pour la tentation romantique de placer une ancienne légende sur le siège. Par exemple, Manchester United a résisté aux appels populaires pour que Ryan Giggs soit nommé directeur à titre permanent après une brève période en tant que gardien en 2014.

Maintenant, cependant, la tendance semble revenir – mais ces jours-ci, les premiers signes sont qu’il y a une grande différence dans l’attitude des anciennes stars du jeu à l’égard du rôle. De manière fascinante, beaucoup de ces grands noms – Frank Lampard (Chelsea), Mikel Arteta (Arsenal), Simone Inzaghi (Lazio) et Zinedine Zidane (Real Madrid) viennent immédiatement à l’esprit – deviennent maintenant beaucoup plus engagés dans l’ensemble du processus de coaching. , embrassant les méthodes de la race plus dynamique et moderne d’entraîneur-chef qui s’est imposée.

Souvent jeunes, généralement avec une carrière de footballeur écourtée ou même, de plus en plus, aucune carrière de joueur professionnel, ces entraîneurs sont associés à des concepts tactiques clairs, à une passion pour la technologie et à une pensée innovante et à la capacité d’améliorer un joueur grâce à des méthodes créatives et stimulantes. Ils ont également tendance à être de grands gestionnaires et motivateurs, donnant le mensonge à l’idée que quelqu’un qui a remporté des trophées en tant que joueur est le plus capable de diriger ceux qui se battent pour eux.

Prenez la capacité de Jurgen Klopp à faire face à l’équipe victorieuse de la Ligue des champions et de la Premier League de Liverpool, ou la manière dont Thomas Tuchel a admirablement contrôlé ce qui est probablement le vestiaire le plus délicat du football européen au Paris Saint-Germain. Bien qu’ils soient des noms familiers maintenant, ce ne sont que deux exemples récents d’entraîneurs en chef qui ont fini par gérer un groupe de batteurs du monde après avoir atteint le sommet du jeu à la dure, et sans le bénéfice d’une illustre carrière de joueur. L’entraîneur-chef du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, devrait suivre la même voie.

Mikel Arteta et Frank Lampard sont passés avec succès de joueurs légendaires à des managers réputés. Darren Walsh / Chelsea FC via .

Ces jours-ci, il semble que les grands joueurs qui entrent en management au plus haut niveau s’inspirent de ces nouveaux entraîneurs progressistes. Là où auparavant, ils ont peut-être sauté les files d’attente sur les mérites de leurs journées de jeu actif, ils affichent maintenant la curiosité et l’ouverture d’esprit qui étaient traditionnellement associées aux entraîneurs «purs».

Et cela fournit un double coup dur pour un président – non seulement il nomme un entraîneur moderne avec des idées progressistes, mais aussi en promouvant un nom reconnu, avec ou sans expérience préalable de coaching au plus haut niveau, il remet les responsables de la nomination. un laissez-passer gratuit si cela ne fonctionne pas. Si un entraîneur-chef prometteur, mais comparativement moins connu, échoue, les doigts ont tendance à être pointés vers d’autres personnes dans l’organisation, des directeurs sportifs jusqu’aux membres du conseil d’administration, aux propriétaires et aux présidents.

Un dirigeant de club influent me l’a parfaitement résumé: « Si cela ne fonctionne pas avec un entraîneur ou un ancien joueur renommé, rien ne change vraiment – vous avez une autre chance. Pour le dire franchement: avoir quelqu’un avec un visage familier auquel les fans et les médias peuvent s’identifier, c’est comme une police d’assurance. Si elle réussit, c’est génial, nous sommes tous heureux. Si c’est un échec, c’est son nom qui est entaché, pas le mien. «

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

L’embauche d’une légende du club était souvent considérée comme une manœuvre populiste et à court terme pour toutes ces raisons; on pourrait affirmer que cela s’applique également aux nominations d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United et de Ronald Koeman à Barcelone, tous deux catapultés en surface à la tête de deux des plus grands clubs du monde sur la base d’une association passée avec le club, plutôt que étant la prochaine grande chose ou représentant nécessairement une nouvelle génération d’entraîneurs. Et s’il est vrai que la présence d’une légende du club en elle-même peut aider à apporter stabilité et unité à un club sous pression, quoique dans une moindre mesure qu’auparavant, la nouvelle génération d’anciens joueurs vedettes apporte beaucoup plus dans l’affaire. changer visiblement leur approche de la profession.

De nos jours, des personnalités comme Pirlo, Zidane, Arteta et Lampard font preuve d’un plus haut degré de compétence, de curiosité et d’humilité envers le poste. Ils sont heureux de faire plus que simplement obtenir leur licence d’entraîneur, qui de nos jours est prise beaucoup plus au sérieux. Pour le diplôme de haut niveau, la licence professionnelle de l’UEFA, il faut généralement un minimum d’un an de travail – en plus des deux ans requis pour la «licence A», qui permet à une personne d’entrer dans le coaching professionnel (bien que nom de haut niveau est toujours d’actualité) – pour compléter et couvrir un large éventail de compétences et d’outils, des tactiques à la psychologie en passant par les nouvelles technologies et analyses, qui sont facilement adoptés par les joueurs plus progressistes et engagés d’aujourd’hui devenus des entraîneurs.

Reconnaissant que l’impact de leur nom ne peut les mener que très loin, ils sont prêts à déléguer et à diriger une équipe avec d’autres entraîneurs qualifiés et du personnel de soutien qui se complètent. Il y a aussi une réelle volonté de développer les individus et les jeunes joueurs – quelque chose dont les joueurs de la « génération Z » et les stars de demain sont extrêmement conscients – plutôt que de simplement faire pression sur le propriétaire / le conseil (souvent par le biais des médias) dépenser de l’argent. Ils ont tendance à avoir une approche plus à long terme et plus loyale du poste d’entraîneur-chef et de la structure sportive du club que ce n’était le cas auparavant.

Bien qu’il n’y ait évidemment toujours aucune garantie de succès – le retour à la maison très médiatisé de Thierry Henry à Monaco a été interrompu après seulement trois mois en janvier 2019 – la nouvelle approche et l’adoption de nouvelles méthodes par ces nouveaux entraîneurs avant-gardistes s’améliorent clairement. les chances qu’ils fassent bien les choses et profitent d’un long et fructueux séjour avec leur club.