Entre 1942 et 1992, dans la célèbre série de livres de science-fiction sur la Fondation, Isaac Asimov envisageait l’avenir de notre espèce en expansion dans toute la Galaxie. Asimov, qui était un scientifique actif pendant de nombreuses années en tant que professeur de biochimie à la Boston University School of Medicine, a créé le personnage du Dr Hari Seldon, un mathématicien brillant qui parvient à développer une série sophistiquée d’équations permettant la prédiction. L’avenir de l’humanité.

Le Dr Peter Turchin est un vrai scientifique qui tente de faire quelque chose de similaire à Hari Seldon: dans un article publié dans Nature en 2010 (la revue scientifique la plus importante au monde), Turchin a prédit que 2020 commencerait une période de grands problèmes pour l’humanité, principalement en raison des divers effets négatifs de la mondialisation.

Les événements semblent concorder avec le Dr Turchin:

Comme s’il ne suffisait pas de faire face à la pandémie de Covid-19, maintenant dans notre pays, les cas du virus du Nil occidental commencent à augmenter, qui font déjà des morts. L’inquiétude grandit: une nouvelle pandémie de dimensions similaires à celle de Covid-19 éclatera-t-elle?

Le danger de la mondialisation

Sans aucun doute, la fièvre du Nil occidental est un bon exemple pour illustrer les graves dangers de notre mode de vie dans la mondialisation:

C’est une maladie virale émergente produit par un flavivirus qui infecte normalement les oiseaux et se transmet par la piqûre de moustiques: le moustique pique un oiseau infecté et transporte le virus vers un oiseau sain. Provoque souvent de grandes tueries aviaires. Par exemple, en 1953, il a tué des millions de pigeons et de corbeaux dans le delta du Nil.

Les flavivirus sont une famille de virus très dangereux qui comprennent le virus de la fièvre jaune, le virus Zika, le virus de la dengue et des virus qui causent différentes encéphalites.comme l’encéphalite japonaise ou l’encéphalite de Saint-Louis.

Grâce à des processus évolutifs médiés principalement par la mutation et la sélection naturelle, le flavivirus du Nil occidental peut s’adapter avec une relative facilité à de nouvelles niches écologiques, y compris les humains.

À notre connaissance, ce virus aviaire a été transmis pour la première fois aux personnes en 1937 dans la région du Nil occidental en Ouganda, lorsqu’un moustique l’a transporté d’un oiseau infecté à une femme.

Les premiers virus du Nil occidental à infecter les humains appartenaient probablement à une lignée qui présentait une mutation. En réalité, aujourd’hui, plusieurs lignées différentes de ce virus sont connues.

Le virus du Nil occidental infecte une multitude d’espèces d’oiseaux. Mais il n’a même pas été difficile pour lui de céder la place à d’autres espèces animales: par exemple, elles infectent facilement aux chevaux. Dans notre pays, divers foyers d’infection par le virus du Nil occidental ont été détectés dans diverses fermes équines d’Andalousie, d’Estrémadure et de Castille-la-Manche.

80% des personnes infectées sont asymptomatiques

Sans aucun doute, les oiseaux ont une grande mobilité et avec cela, il est facile pour le virus de finir par se propager dans des zones éloignées. Les oiseaux migrateurs parcourent de grandes distances et contribuent à propager la maladie.

Mais les avions vont beaucoup plus loin et plus vite que les oiseaux. Et les moustiques montent à bord sans avoir à payer de ticket ni à effectuer les formalités douanières. Probablement C’est ainsi qu’en 1999 le virus du Nil occidental a atteint New York. Et cette même année, on estime qu’il a pu infecter environ 54 000 Américains.

En tout Le virus du Nil occidental a tué près de 2500 Américains et en peu de temps, il a fini par se répandre dans de nombreux pays du continent américain.

Aussi L’Europe a subi une grave épidémie de cette maladie en 2018 touchant principalement l’Italie, la Grèce, la Hongrie et la Roumanie, avec des dizaines de décès.

Faites-le savoir, en Espagne, le virus du Nil occidental a infecté les humains pour la première fois en 2004 en Estrémadure.

Heureusement, la grande majorité des personnes infectées par le virus du Nil occidental par des piqûres de moustiques (environ 80%) sont complètement asymptomatiques.

Certains souffrent de fièvre, de maux de tête et de symptômes de fatigue, mais se rétablissent généralement en quelques jours. Un peu moins de 1% des personnes infectées développent des symptômes neurologiquess, y compris l’encéphalite et la méningite. La mauvaise chose est environ 10% des personnes qui développent des symptômes neurologiques finissent par mourir.

Pour le moment il n’y a pas de vaccin contre le virus du Nil occidental qui fonctionne pour les humains (mais il y en a un pour les chevaux, ce qui devrait nous faire réfléchir).

Jusqu’à présent, il n’y a pas de transmission de personne à personne

Il semble Il est peu probable que le virus du Nil occidental devienne une pandémie comme Covid-19: aucune transmission de personne à personne pour le moment et il faut un moustique pour piquer un oiseau infecté par le virus, puis piquer un être humain.

Mais cela pourrait changer.

Nous traitons des êtres vivants qui évoluent par mutation et sélection. Puisque les mutations se produisent au hasard (ce sont des échecs dans la réplication de l’ADN), bien que dans la plupart des cas elles soient inutiles ou même nuisibles, elles ouvrent parfois de grandes opportunités d’évolution.

Personne ne peut savoir comment le virus du Nil occidental évoluera. Mais l’épée de Damoclès plane à nouveau sur nos têtes.

Les animaux qui ont tué le plus d’humains

Bien que Hollywood ait insisté pour nous terroriser avec des attaques de requins, de piranhas, de crocodiles et même de dinosaures ressuscités, la vérité est que les moustiques sont de loin les animaux qui ont tué le plus d’humains – tout au long de l’histoire humaine les moustiques ont été ses principaux tueurs, responsables de milliards de morts en transmettant des maladies telles que le paludisme, le Zika, la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune, diverses encéphalites et une longue etc..

Notre monde globalisé, notamment le réchauffement climatique et les transports, mais aussi l’augmentation des cultures irriguées, des jardins et des grandes infrastructures hydrauliques, offrent d’excellentes opportunités aux moustiques en favorisant leur propagation dans le monde.

Nous consacrons d’énormes efforts à lutter contre les moustiques. Mais les moustiques ont une extraordinaire capacité d’adaptation et sont capables de s’adapter aux problèmes que nous leur posons. Par exemple, en quelques décennies dans le métro de Londres, une sous-espèce spécifique de moustique s’est développée qui s’est rapidement adaptée à la vie dans cet environnement particulier (bien sûr les utilisateurs de tubes piqueurs).

Nous développons des dizaines de substances insecticides auxquelles les moustiques peuvent s’adapter le plus tôt possible.

Bien sûr, nous pouvons gagner la guerre contre les moustiques. Mais nous pourrions aussi le perdre.

Et pendant ce temps, les moustiques continueront de tuer des centaines de milliers de personnes. Voyons si nous essayons enfin de ne pas leur faciliter la tâche.