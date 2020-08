La vraie question est de savoir si et comment ils géreraient les méchants classiques de « Powerpuff » comme HIM, Mojo Jojo et Fuzzy Lumpkins.

Non, ce n’est pas le poisson d’avril et oui c’est réel. En fait, c’est plus réel que jamais, car le dernier renouveau de « The Powerpuff Girls » est en cours de développement pour The CW en tant que série d’action en direct, par Date limite!

Les retrouvailles et les réveils sont-ils allés trop loin ou est-ce un génie? Bien sûr, pour faire fonctionner le concept, cela est présenté comme une sorte de série de suites de l’original, et rien n’indique à quel point la folie de l’original animé va plonger.

Bien qu’il ne soit actuellement en développement que chez The CW, la fervente base de fans de la série Cartoon Network de la fin des années 90 et du début des années 2000 va sûrement s’intéresser de près à celle-ci, car elle pourrait être assez dingue pour fonctionner.

Dans la série originale, le professeur Utonium a accidentellement créé les sœurs Blossom, Bubbles et Buttercup quand il a versé Chemical X dans un mélange de sucres et d’épices et tout ce qui est bien dans le but de faire la petite fille parfaite.

Au lieu de cela, il a fait trois super-héroïnes qui passeraient les sept prochaines années (et 78 épisodes) à combattre des méchants aussi ignobles et ridicules que Mojo Jojo, HIM, Fuzzy Lumpkins et d’autres.

La série animée a déjà été relancée une fois, diffusant trois saisons à partir de 2016 sur Cartoon Network. Ce

Cette histoire reprend leur histoire des années plus tard alors que les filles, maintenant dans la vingtaine, se remémorent les super-héros de leur enfance et se lamentent sur ce qu’elles ont abandonné. Leur enfance n’était pas normale, mais à qui la faute? Et quand le monde en aura de nouveau besoin, s’habillent-ils?

Avec l’écrivain « Juno » Diablo Cody et la productrice exécutive « Veronica Mars » Heather Regnier menant la charge sur ce renouveau – et co-écrivant le scénario – il semble certainement que le trio serait entre de très bonnes mains.

L’émission a maintenant la possibilité d’explorer jusqu’où ils veulent aller dans le domaine des super-héros. De toute évidence, ils sont allés tous à de nombreuses reprises avec l’Arrowverse (le grand chef Greg Berlanti fait également partie de l’équipe exécutive de « Powerpuff »), tandis que « Riverdale » a évité certains des éléments les plus magiques du matériel source – même « Sabrina « s’est retrouvée sur un autre réseau.

Mais c’est plus que des super-héros et des super-vilains, « The Powerpuff Girls » était une aventure de comédie animée avec des animaux sensibles, des créatures impossibles, un style visuel surréaliste et des personnalités exagérées. Comment un réveil pourrait-il être à la hauteur de cela? Ou peut-être que c’est là tout le problème.

Peut-être que le monde technicolor du dessin animé original pourrait être représentatif de l’imagination sauvage des jeunes et que les choses n’étaient pas aussi brillantes et gaies que les filles le prétendaient, ou même s’en souvenaient.

Bien que celui-ci ait encore beaucoup de travail à faire avant que The CW ait même la possibilité de réagir, l’étrangeté même du concept devrait suffire à garantir une prise de conscience et un intérêt du public.

C’est un ajustement parfait pour la gamme de drames remplis d’angoisse de The CW mettant en vedette des jeunes et des super-héros, et se marierait bien avec un autre renouveau récent mettant en vedette trois jeunes femmes blasées aux capacités extraordinaires, « Charmed ».

De plus, il y a tellement de potentiel d’histoire à combler ces lacunes entre les années de la maternelle à lutter contre le crime tout au long de l’enfance, de la puberté et du jeune âge adulte. Cela devait être un voyage fou!

