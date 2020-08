Enfin le week-end que beaucoup attendaient arrive. Un week-end au cours duquel les premières sont avancées à mercredi pour encourager les gens à continuer d’aller au cinéma. Un week-end au cours duquel arrivent deux titres vraiment attendus qui soulageront « Père il n’y en a qu’un 2. L’arrivée de la belle-mère » en haut du box-office.

En tant que première principale, nous avons ‘Principe(Warner Bros.), le nouveau film d’un Christopher Nolan appelé à sauver le secteur de l’exposition de la dérive provoquée par le coronavirus. John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clmence Posy, Himesh Patel, Martin Donovan et Michael Caine ont lancé ce conte d’action épique énigmatique qui raconte comment, armés d’un Avec un seul mot, Tenet, et luttant pour la survie de la planète, le protagoniste voyage dans un monde crépusculaire d’espionnage international pour une mission qui dépasse les limites du temps réel.

Pour sa part, une autre première à considérer est ‘Les nouveaux mutants(20th Century Studios Spain), un spin-off de la franchise X-Men qui a souffert de ce qui s’est passé et doit atteindre les salles depuis sa sortie initiale en avril 2018, puis il a été reporté à février 2019, puis jusqu’en août 2019 et quand il semblait qu’il serait libéré en avril de cette année, l’heureux coronavirus a causé son retard jusqu’à ce mois d’août. Concernant le film lui-même, il s’agit d’un thriller d’horreur mettant en vedette Anya Taylor Joy, Maisie Williams, Henry Zaga, Blu Hun et Charlie Heaton et dans lequel un groupe de jeunes mutants est confiné contre leur gré dans un hôpital isolé pour subir un traitement psychiatrique. Lorsque des phénomènes étranges commenceront à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leur amitié seront mises à l’épreuve alors qu’ils se battront vivants.

Et avec ‘Tenet’ et ‘The new mutants’ prenant tout, le reste des premières sont un peu plus discrètes, comme ‘Ça va pour nous!»(A Contracorriente Films), une comédie française de« bien-être »dans laquelle après la disqualification de son équipe de football, une petite ville risque de perdre son financement et son terrain de football. Pour éviter cela, ils vont créer une nouvelle équipe composée exclusivement de femmes, qui va bousculer le quotidien de ses habitants.

Pour le week-end prochain, il n’y aura pas de sorties aussi puissantes que celle-ci, mais elles sont tout aussi intéressantes que le film d’horreur «Antebellum» ou «After». En mille morceaux », deuxième volet du phénomène littéraire créé par Anna Todd.

‘Les nouveaux mutants’

Genre: Action, Science-fiction, Super-héros, Horreur

Réalisateur: Josh Boone

Guin: Josh Boone, Knate Gwaltney

Acteurs: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Alice Braga, Henry Zaga, Blu Hunt, Charlie Heaton, Happy Anderson, Colbi Gannett, Thomas Kee, Tony Saquett, Mickey Gilmore, Jeffrey Corazzini, Max Schochet

Résumé: « The New Mutants » est un « thriller d’horreur » qui se déroule dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants sont détenus contre leur gré pour suivre un traitement psychiatrique. Lorsque des phénomènes étranges commenceront à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leur amitié seront mises à l’épreuve alors qu’ils se battront vivants.

‘Principe’

Genre: Thriller, Science Fiction

Réalisateur: Christopher Nolan

Guin: Christopher Nolan

Interprétation: John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clmence Posy, Michael Caine, Martin Donovan, Himesh Patel

Résumé: Armé d’un seul mot, Tenet, et se battant pour la survie de la planète, le protagoniste se rend dans un monde crépusculaire d’espionnage international pour une mission qui dépasse les limites du temps réel.

‘Judy & Punch’

Genre: Comédie, Crime, Drame

Réalisateur: Mirrah Foulkes

Guin: Mirrah Foulkes

Interprétation: Mia Wasikowska, Damon Herriman, Benedict Hardie, Eddie Baroo, Tom Budge, Virginia Gay, Amy Christian, Kiruna Stamell, Don Bridges, Michael M. Foster, Daisy Axon

Résumé: Combinant fantaisie et absurdité, l’histoire de cette réinvention de « Judy & Punch » se déroule dans la ville extravagante de Seaside, située nulle part près de la côte, où les marionnettistes Judy et Punch tentent de ressusciter leur spectacle de marionnettes. Le spectacle est un succès en raison de la supériorité des marionnettes de Judy, mais l’ambition et le penchant de Punch pour un verre conduisent à une tournure malheureuse des événements que Judy doit venger.

‘Mon grand adieu’

Genre: Comédie, Romance, Drame

Réalisateur: Antonio Hens, Antonio lamo

Guin: Antonio lamo, Vernica Sosa

Interprétation: Elona Marcos, Jess Castro, Roco Marn, Carmen Vique, Carolina Herrera

Argument: C’est l’histoire de trois amours: celle de Puri, prête à tout faire et l’impossible pour clarifier les choses avec son petit ami; celui de Milagri, qui garde plus de secrets que sa nature ne le permet, et celui de Sara, dont le mariage imminent rassemble un groupe diversifié de femmes pour célébrer leurs fiançailles en une journée qui devrait être très heureuse pour toutes. Mais ce ne sera pas le cas. C’est aussi l’histoire de deux catastrophes, même si nous avons peut-être échoué. Et enfin, c’est l’histoire d’un acte de courage, même si, bien sûr, il y a toujours un prix à payer.

«Ça va pour nous!

Genre: Comédie

Directeur: Mohamed Hamidi

Guin: Alain-Michel Blanc, Camille Fontaine, Mohamed Hamidi

Interprétation: Kad Merad, Alban Ivanov, Cline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy, Guillaume Gouix, Myra Tyliann, Manika Auxire, Marion Mezadorian, Alexandra Roth, Andr Wilms, Kristina Dogolich, Malle Genet

Résumé: Après la disqualification de son équipe de football pour avoir insulté l’arbitre lors d’un match important, une petite ville risque de perdre son financement et son terrain de football. Pour éviter ce désastre, il est décidé de créer une nouvelle équipe composée exclusivement de femmes pour défendre les couleurs de la ville. Mais dans une communauté où le football a toujours été réservé aux hommes, le nouveau statut de ces femmes secoue le quotidien de ses habitants.

«Abou Leila»

Genre: Drame, Mystère, Thriller

Directeur: Amin Sidi-Boumdine

Guin: Amin Sidi-Boumdine

Interprétation: Slimane Benouari, Lys Salem, Azouz Abdelkader, Fouad Megiraga, Meriem Medjkrane, Hocine Mokhtar, Samir El Hakim

Résumé: En Algérie en 1994, criblée d’attentats terroristes, deux hommes se sont mis en voyage dans le désert à la recherche de l’auteur de l’une de ces attaques. Son nom est Abou Leila, et le S. troublé est sûr de pouvoir le trouver. Son ami d’enfance Lofti le rejoint, également soulagé à l’idée de faire sortir S. de la ville. Mais tout devient de plus en plus étrange au cours de son voyage, la réalité cède peu à peu. Un travail bouleversant et cauchemardesque qui nous fera douter de notre propre perception, et de ce qui nous est présenté comme vérité dès le départ.