Quiconque pensait que le sport ne reviendrait pas ne regarde probablement pas beaucoup de sports.

Bien sûr, les choses semblaient sombres pendant un moment. Nous étions confrontés à de longues difficultés et, à bien des égards, nous le faisons toujours. Mais nous avons déjà vu de gros retours, n’est-ce pas? Un déficit de 3-0 en playoffs. Un trou de 25 points au quatrième quart du Super Bowl. En retard de trois buts à la mi-temps d’une finale de Ligue des champions. Nous avons vu d’autres exemples de personnes qui battent de longues chances. Les athlètes qui sortent de leur retraite, se remettent de blessures graves, gagnent des matchs et des tournois alors qu’ils étaient censés avoir dépassé leurs primes.

À chaque fois, les perspectives de succès semblaient sombres. À chaque fois, le sport nous a rappelé l’art du possible. C’est ce dont nous avons besoin du sport, plus que jamais.

Dans cet esprit, à partir de demain, . lance une série ambitieuse de 40 épisodes que nous appelons The Comeback. Pendant les 40 prochains jours, nous produirons des histoires racontant les plus grands retours de l’histoire du sport.

Pour compiler notre top 40, nous avons demandé aux rédacteurs et aux éditeurs une longue liste de nominés. Ensuite, nous avons demandé à notre personnel de voter sur les plus convaincants et avons compilé les résultats. Lors de la constitution de notre liste, nous avons demandé à nos électeurs de prendre en compte les critères suivants:

À quel point le retour était-il improbable?

Dans quelle mesure le retour a-t-il été important cette saison-là?

Où le retour se mesure-t-il historiquement?

Quelle était l’importance de l’adversaire? Était-ce un rival majeur?

Le retour nous a-t-il offert un moment emblématique dont les gens se souviennent encore et dont ils parlent?

Notre top 40 ne se limite pas aux jeux, bien que nous en ayons bien sûr beaucoup. Il comprend tous les types de retours, ceux qui inspirent votre cœur et stimulent votre imagination. Chaque jour, nous nous rapprocherons de notre grand retour sportif de tous les temps. En cours de route, vous obtiendrez toutes les prouesses de reportage et de narration que vous attendez de .. Nous interviewerons les acteurs clés, vous emmènerons dans les coulisses, révélerons les histoires inédites et revisiterons les moments dramatiques comme s’ils se déroulaient en temps réel.

Nul doute que vous serez en désaccord avec certains de nos choix. Nous apprécions vos opinions. Nous ne pourrons peut-être pas encore nous rassembler dans les bars, mais nous pouvons profiter de l’équivalent numérique d’une discussion animée dans un bar. En fin de compte, nous pouvons porter un toast au meilleur de ce que le sport nous donne: des histoires, des débats, des personnages, de l’espoir et la résilience inflexible des concurrents ultimes.

Aucun de nous ne sait ce qui nous attend. De nombreux sports professionnels ont repris – mais pour combien de temps? Les matchs universitaires sont au programme – mais seront-ils joués? Quand les supporters pourront-ils revenir dans les stades? Quand la vie reviendra-t-elle à la normale?

Avec l’avenir si incertain, c’est le moment idéal pour plonger dans le passé. Le monde du sport – diable, le monde en général – fait face à un adversaire coriace en ce moment et c’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Mais l’histoire du sport nous rappelle ce qui peut être accompli si nous nous tenons ensemble, peu importe ce que le tableau de bord nous dit. Gardez cela à l’esprit au cours des six prochaines semaines alors que nous décomptons notre top 40, et assurons-nous de supprimer le message clair contenu dans ces histoires dramatiques.

Tout est possible.

Le retour, 40-1:

40. The Miracle Minute, racontée par Jay Williams

39. Ben Fanelli: Comment le retour d’un espoir du bord du gouffre a saisi le Canada

38. Les deux miracles à Meadowlands

37. John Tyler contre Plano East: le meilleur match de football au lycée

36. Adrian Peterson: de l’ACL au MVP

35. Bruins vs Flyers – 2010

34. Le miracle de Berne – L’Allemagne de l’Ouest remporte la finale de la Coupe du monde 1954

33. Willis Reed – Finales NBA, 7e match

32. Kyle Busch – Le retour définitif de NASCAR

31. The Iron Bowl – Cam Newton gagne à Tuscaloosa

30. Notre Dame étourdit UCONN, le parcours de Niele Ivey

29. Ryder Cup 1999 – les maillots les plus laids des beaux retours

28. George Foreman: Champion du monde, 45 ans, selon ses propres mots

27. Mark Messier garantit une victoire – et livre

26. Le retour de Bethany Hamilton après une attaque de requin

25. Le retour de Magic Johnson du VIH

24. Ben Stokes sauve l’Angleterre lors du plus grand retour de Test cricket

23. Joe Montana prépare le terrain pour une dynastie

22. Monica Seles – de l’abîme à la royauté sportive

21. Le retour des retours de Mario Lemieux

20. 8,9 secondes, 8 points et la place de Reggie Miller dans l’histoire

19. John Elway et «The Drive»

18. «Je suis de retour» – Michael Jordan revient au basketball

17. Échapper à la mort pour écrire l’histoire – Ben Hogan

(Illustration: Adrian Guzman / . / .)

