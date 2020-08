WindTre a récemment publié une série de des offres extrêmement intéressant, adapté pour essayer d’encourager la portabilité depuis Iliade ou MVNO, offrant aux consommateurs beaucoup de contenu à un prix très limité.

Toutes les solutions que nous allons vous lister, il est important de se rappeler, sont actuellement distribuées exclusivement en version attaque d’opérateur, cela signifie que l’accès est Réservé uniquement aux propriétaires de certaines cartes SIM rechargeables qui nécessiteront la portabilité de leur numéro. Le segment de la population sur lequel WindTre veux parier est celui qui sort de Iliade et certains opérateurs virtuel, sans toutefois considérer Kena Mobile, Very Mobile, ho.Mobile et LycaMobile (comme pratiquement semi-virtuels).

Passez à WindTre avec les offres suivantes

WindTre Go 70 Fire + Édition Limitée – prix de 6,99 euros par mois – contenu égal à minutes illimitées, 200 SMS et 70 gigaoctets de trafic de données – paiement par crédit restant, mais disponible uniquement dans les points de vente de certaines provinces italiennes.

Go 100 Fire + Easy Pay édition limitée – prix de 6,99 euros par mois – est essentiellement la même offre, mais payée via compte bancaire obligation bancaire et contractuelle de 24mois, à l’intérieur on trouve 100 giga d’Internet en 4.5G, 200 SMS est minutes illimitées pour appeler n’importe qui.

Go 100 Fire Easy Pay – ne peut être activé que par les utilisateurs quittant Iliad, Kena Mobile et ho.Mobile, il a un coût fixe de 6,99 euros par mois, avec paiement via compte courant et caution 24 mois, le tout pour accéder à 200 SMS, 100 gigaoctets et minutes illimitées.

Go 50 Fire – peut être activé par tous les utilisateurs indiqués ci-dessus, avec un coût fixe de 6,99 euros par mois, paiement via crédit résiduel et contenu de 50 gigaoctets, minutes illimitées et 200 SMS.