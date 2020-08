De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 31 août 2020, p. deux

Avec des griffes acérées, les Pumas se sont rebellés contre les désagréments auxquels ils ont été confrontés au début du tournoi des Guardians 2020 et au septième jour, ils restent les seuls invaincus après avoir battu Tijuana 3-0. Les félins sont revenus à la victoire après quatre nuls, tout en grimpant à la deuxième place avec 13 points, tandis que les Xolos se sont retrouvés avec sept points.

Dans un duel rond pour les Auriazules, Carlos González a ouvert le score à la 38e minute, tandis qu’Alejandro Mayorga, à 57 ans, et Bryan Mendoza, à 90 + 6, étaient en charge de compléter la victoire au stade olympique universitaire. Le gardien Alfredo Talavera était également le protagoniste lors de l’enregistrement d’un penalty, à 64 ans.

C’est une étape importante pour ce que nous avons fait, je pense que cette équipe a beaucoup de caractère, nous retournons au club ce qu’il a toujours été sur le terrain, cela se voit, a déclaré Andrés Lillini, le barreur qui a pris l’équipe de manière émergente. jours avant le début de la saison.

Les pertes des blessés Sebastián Saucedo, Luis Quintana, Andrés Iniestra, Juan Pablo Vigón, ainsi qu’Alan Mozo, suspendu pour indiscipline extra-court, n’ont pas diminué la performance des félins, qui se sont tournés vers leurs joueurs locaux Jesús Rivas et Erick Lira pour cela duel.

Le match ne faisait que commencer et Carlos González cherchait les filets avec un tir arrêté par Jonathan Orozco, tandis que les Xolos s’approchaient avec un tir de Bryan Angulo. Pendant un certain temps, les deux clubs se sont battus le ballon et bien qu’ils se soient approchés du but opposé, il leur était difficile de fermer les jeux.

Du coup, les étudiants universitaires ont surpris par une action préfabriquée pour atteindre les réseaux. Sur coup franc, Favio Álvarez envoya une passe sur le côté droit à Johan Vázquez, qui envoya un centre pour Carlos González qui marqua d’une tête.

Le complément a commencé par la controverse, après le but de Juan Ignacio Dinenno, mais le but a été annulé hors de propos. Le milieu de terrain des Pumas Carlos Gutiérrez a pris le ballon comme un acte de voyou pour provoquer le gardien Orozco, qui a réagi et a poussé le joueur félin, pour lequel les deux ont été avertis.

Les auriazules se concentrèrent à nouveau sur le jeu et portèrent le deuxième coup. Après avoir reçu un laissez-passer de Carlos Gutiérrez, Alejandro Mayorga s’est renversé dans la voie de gauche à grande vitesse pour vaincre l’arrière du visiteur et d’un coup sec a secoué les filets.

Peu de temps après, le sifflement Jorge Isaac Rojas a fait une pause pour revoir avec le VAR un jeu dans lequel Erik Lira avait commis une main et qui a conduit à un penalty pour Xolos. Bryan Angulo a reçu la peine maximale, mais le gardien Alfredo Talavera a lu la direction du tir et s’est précipité à sa droite pour sauver le ballon.

Les Xolos ont tenté de récupérer sur le tableau de bord avec des attaques de Fabián Castillo, bien que la défense féline et Alfredo Talavera se soient montrés fermes pour empêcher un but contre.

Lorsque le duel a semblé terminé, l’équipe de jeunes Bryan Mendoza a surpris avec un but pour faire 3-0, après avoir lancé un tir puissant presque depuis le milieu de terrain qui a atteint le but rival. Malgré l’absence de fans pour le protocole contre Covid-19, les félins ont déclenché une célébration bruyante.

À la fin, l’entraîneur Lillini a évoqué le cas d’Alan Mozo, qui a assisté à une fête malgré des mesures de distance saines. Nous sommes tous responsables quand il y a une indiscipline hors du terrain, nous n’allons pas les laisser faire. S’il y avait une autre erreur, ce ne serait pas bon pour eux. Il a ajouté que le joueur qui est meilleur dans la semaine sera celui qui jouera.