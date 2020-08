Si vous faites partie de ceux qui sont toujours pressés ou qui ont le pied lourd en appuyant sur l’accélérateur, vous feriez mieux de faire attention aux points suivants, car si un agent de la circulation ou un agent fédéral vous surprend en dépassant les limites de vitesse, cela pourrait être très cher en plus du fait que vous mettez votre vie et celle des autres en danger.

Commençons par les lois établies dans le Règlement de la circulation de Mexico qui établissent des lois sur la limitation de vitesse même pour les piétons, comme c’est le cas de ce qui est indiqué à l’article 5, qui stipule que lorsque les piétons utilisent des véhicules de loisirs ou des aides techniques motorisées sur les sentiers pédestres, ils doivent maintenir une vitesse maximale de 10 km / h sans mettre en danger les autres usagers de la route. Ce qui est sanctionné par un avertissement verbal.

Désormais, nous ne faisons pas de spas jusqu’à l’article 8 qui indique que la vitesse doit être réduite pour maintenir une distance de sécurité et permettre le mouvement, lorsqu’un autre véhicule a l’intention de rejoindre sa voie et qu’il l’a indiqué avec les feux directionnels, De même, la priorité doit être donnée à Les véhicules d’urgence qui circulent avec la lumière et les signaux sonores allumés, doivent ralentir pour dégager le chemin et essayer de s’aligner à droite et doivent également ralentir et prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu’ils trouvent un véhicule de transport scolaire effectuant des manœuvres de promotion et de descendance des écoliers.

De même, lors du passage aux intersections avec des voies ferrées, la vitesse du véhicule doit être réduite à trente kilomètres à l’heure, à une distance de cinquante mètres avant de traverser les voies ferrées; et

Si ce qui précède n’est pas respecté, c’est une amende de 1 738 pesos.

Désormais, conformément à l’article 9, les conducteurs de véhicules motorisés doivent respecter les limites de vitesse établies dans les panneaux de signalisation, mais si la route n’en a pas, les limites de vitesse seront établies selon ce qui suit:

Dans les zones scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite, les refuges et les maisons familiales, la vitesse maximale sera de 20 kilomètres à l’heure.

Dans les stationnements et sur les voies piétonnes où l’accès des véhicules est autorisé, la vitesse maximale sera de 10 kilomètres à l’heure.

L’amende pour non-respect de ces directives est de 2 607 pesos. Outre ce qui précède, le non-respect des obligations énoncées dans cet article sera sanctionné d’une pénalité de 5 points à l’immatriculation du véhicule lorsque la limite de vitesse est dépassée de plus de 40% de la vitesse maximale autorisée, selon les informations captées par système technologique qui gère les sanctions de travaux d’intérêt général indiquées à l’article 64 sur la base du tableau suivant.

Dans les cas où l’inaptitude de 10 points est dépassée, les sanctions continueront de compter des heures d’activités en faveur de la communauté, qui ne pourront excéder 36 heures et dont le respect se fera au sens de la loi de culture civique de la Ville du Mexique.

Ahroa, dans le cas du Code de la route sur les routes et ponts de juridiction fédérale, souligne:

À l’article 13, lors du franchissement des vibrateurs, les conducteurs doivent réduire la vitesse de leurs véhicules et faire preuve d’une extrême prudence sans les éluder jusqu’à ce que la situation qui a motivé leur placement soit surmontée. sinon ils seront sanctionné de 1738 pesos.

Quant à l’article 14, il établit qu’avant de franchir un arrêt, les conducteurs devront réduire leur vitesse à un maximum de cinq kilomètres à l’heure. Le conducteur qui dépasse cette vitesse sera sanctionné de 1738 pesos.

L’article 120 stipule que des précautions extrêmes doivent être prises et la vitesse du véhicule réduite lors d’un contact visuel avec des véhicules d’urgence qui se trouvent sur la surface de roulement conformément à leurs fonctions. La violation de cet article sera sanctionnée d’une amende de 4344 pesos.

D’autre part, il existe également des sanctions en cas de ralentissement, comme à l’article 130 dans lequel il stipule qu’aucun conducteur ne peut réduire inopinément la vitesse de son véhicule ou le freiner et l’arrêter, à moins que pour des raisons extérieures ou d’urgence il ne doive le faire. La violation des dispositions de cet article sera sanctionnée par une amende de 2.170 pesos.

En ce qui concerne l’article 134, il indique que la vitesse maximale de transit des véhicules est celle indiquée dans les dispositifs de contrôle de la circulation, à concurrence de:

80 km / h pour les camions

95 km / h pour les bus, et

110 km / h pour tout autre véhicule que ceux indiqués dans les sections I et II du présent article.

Lorsque, dans une section quelconque de la route fédérale, il n’y a pas de dispositif de contrôle de la circulation qui fixe la limite de vitesse maximale, ce sera celui établi dans le tableau suivant:

En outre, l’article 135 indique également que les limites de vitesse génériques indiquées par l’article précédent ou celles spécifiques qui fixent les dispositifs de contrôle de la circulation pour certaines sections de la route fédérale, les conducteurs limiteront leur vitesse, en tenant compte des conditions de la circulation, celles de la route fédérale et celles du véhicule, ainsi que les conditions météorologiques qui affectent la visibilité et l’adhérence à la surface de roulement.

La violation de ces articles sera sanctionnée par une amende de 3 476 pesos.

Àtemps bien, quant à ce qui est établi dans le Article 136.- Les conducteurs qui dépassent les limites de vitesse fixées à l’article 134 du présent règlement seront sanctionnés financièrement dans les conditions suivantes:

Voitures, wagons et motos sans remorques:

Si l’excédent est jusqu’à 20 km / h sera sanctionné de 5 212 pesos.

Si le dépassement est supérieur à 20 km / h, sera sanctionné de 6 082 pesos.

Voitures, wagons et motos avec remorques:

Si l’excédent est jusqu’à 20 km / h, sera sanctionné de 6 082 pesos.

Si le dépassement est supérieur à 20 km / h, sera sanctionné de 6 951 pesos.

En ce qui concerne l’article 137, il indique que les conducteurs qui conduisent leur véhicule à une vitesse si faible qu’elle gêne la circulation sur l’autoroute fédérale et qu’ils le font lorsqu’il n’y a pas de raisons de sécurité pour les véhicules ou les piétons ou toute autre raison justifiée à cela, ils seront sanctionnés de 1 304 pesos.

L’article 140 stipule que sur une pente descendante, la vitesse du véhicule doit être contrôlée par le moteur; raison pour laquelle il est interdit de rouler avec la boîte de vitesses au point mort ou avec la pédale d’embrayage enfoncée. L’infraction à cet article sera sanctionnée d’une amende de 1 738 pesos.

Enfin, l’article 161 établit qu’à l’approche d’un passage à niveau, tous les conducteurs doivent le faire à une vitesse modérée. Le franchissement de la voie ferrée sans respecter les dispositions de cet article, sera sanctionné d’une amende de 4 344 pesos.