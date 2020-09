La fenêtre de transfert estivale est maintenant entrée dans ses trois dernières semaines, toutes les activités des principales ligues européennes devant être terminées d’ici le 5 octobre, mais jusqu’à présent, la plupart des meilleurs clubs ont été prudents avec les mouvements d’argent importants sur le marché en raison de l’incertitude financière. créé par la pandémie de coronavirus.

Chelsea a été une exception, avec le milieu de terrain du Bayer Leverkusen de 72 millions de livres sterling, Kai Havertz, menant à une frénésie de dépenses de 220 millions de livres sterling à Stamford Bridge. Les champions de Premier League, Liverpool, n’ont dépensé que 11,8 millions de livres sterling pour l’arrière gauche de l’Olympiakos, Kostas Tsimikas (ayant levé 10,9 millions de livres sterling avec la vente de Dejan Lovren au Zenit St Petersburg), tandis que les grands dépensiers traditionnels de Manchester City et de Manchester United n’ont dépensé que 65 millions de livres sterling. et 35 millions de livres respectivement.

Mais malgré la prudence financière qui balaie le marché, il y a encore de grosses affaires sur la table et des acteurs de premier plan qui cherchent à bouger. Donc, à seulement 21 jours avant que la fenêtre ne se ferme, ESPN regarde quels joueurs auront leur déménagement et lesquels seront frustrés.

QUI LE VEUT? Liverpool, Manchester United

DEMANDER UN PRIX: 27 M £

QUEL EST LE DERNIER?

Le milieu de terrain de 29 ans est sans contrat au Bayern en 2021 et a jusqu’à présent rejeté l’offre d’un nouvel accord, mais les finances se révèlent être un obstacle pour Liverpool et Manchester United en termes de conclusion d’un accord.

Liverpool doit vendre avant de pouvoir acheter, avec Georginio Wijnaldum – également en rupture de contrat l’été prochain – le joueur le plus susceptible d’ouvrir la porte à un accord. Si Wijnaldum est prêt à partir, les frais et l’argent économisés sur le salaire du Néerlandais libéreraient de l’argent pour que Liverpool signe Thiago. Mais dans l’état actuel des choses, Wijnaldum ne veut pas partir, alors Liverpool a du mal à progresser avec le Bayern.

United peut se permettre les frais, mais ils sont réticents à répondre aux revendications salariales de Thiago, qui dépassent 200000 £ par semaine.

À moins que Thiago ne soit prêt à accepter moins, United ne poursuivra pas l’accord. Le Bayern devra peut-être réduire considérablement son prix demandé pour conclure un accord et éviter de perdre Thiago pour rien l’été prochain.

QUI LE VEUT? Manchester United

DEMANDER UN PRIX: 100 M £

QUEL EST LE DERNIER?

United a suivi l’ailier anglais Sancho pendant plus d’un an, mais ils n’ont pas encore conclu d’accord avec Dortmund ou le joueur, malgré les encouragements de l’Allemagne pour qu’un transfert puisse être effectué. Dortmund, qui valorise Sancho à 100 millions de livres sterling, a quitté United pour négocier avec des agents chargés de conclure un accord sur la ligne, mais bien que des sources aient indiqué à ESPN que des progrès étaient en cours, une percée reste à faire.

United a clairement indiqué qu’il ne respecterait pas l’évaluation du joueur par Dortmund, insistant sur le fait que la pandémie avait changé le paysage financier, mais le club allemand n’a pas encore baissé son prix demandé. Dortmund n’est sous aucune pression pour vendre et Sancho n’a pas rendu public pour pousser pour un mouvement, donc la balle est dans le camp de United et ils manquent de temps pour conclure un accord.

KALIDOU KOULIBALY, DF, Naples

QUI LE VEUT? Manchester City

DEMANDER UN PRIX: 70 M £

QUEL EST LE DERNIER?

Napoli est prêt à vendre le défenseur sénégalais Koulibaly, mais il est déterminé à tenir 70 millions de livres sterling pour la moitié centrale.

Le directeur municipal Pep Guardiola, qui a déjà signé le défenseur de Bournemouth Nathan Ake, veut un demi-centre expérimenté et éprouvé pour combler le vide laissé par le départ de Vincent Kompany en 2019, et il pense que Koulibaly peut être l’ajout clé pour jouer aux côtés d’Aymeric Laporte. Mais à 29 ans, City hésite à respecter l’évaluation de Naples et les négociations entre les clubs ne se dérouleront probablement pas sans heurts en raison de la colère suscitée par l’Etihad face à la décision de Napoli de vendre Jorginho à Chelsea il y a deux ans, alors qu’un déménagement à City semblait avoir été convenu.

Koulibaly souhaite déménager cet été après six ans au club italien, afin qu’il puisse détenir la clé d’un accord s’il est prêt à faire pression pour un transfert à City.

DAYOT UPAMECANO, DF, RB Leipzig

QUI LE VEUT? Manchester United

DEMANDER UN PRIX: 60 M £

QUEL EST LE DERNIER?

Le défenseur français Upamecano a signé une prolongation de contrat plus tôt cet été qui pourrait le garder à Leipzig jusqu’en 2023, remplaçant un accord précédent qui devait expirer à la fin de cette saison. Des rapports en Allemagne ont indiqué que le nouveau contrat comprend une clause de sauvegarde de 42 millions d’euros, qui peut être déclenchée à partir de l’été prochain.

Malgré le nouvel accord de 21 ans, le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, évalue Upamecano comme le partenaire défensif idéal pour le capitaine Harry Maguire et pourrait encore persuader le vice-président exécutif d’Old Trafford, Ed Woodward, de faire une offre tardive pour le joueur. L’entraîneur de Leipzig, Julien Nagelsmann, a déclaré à ESPN la semaine dernière qu’Upamecano ne serait pas vendu pendant cette fenêtre et United devra se débarrasser de Chris Smalling, Phil Jones et Marcos Rojo avant d’être en mesure de faire un geste.

Mais il y a une croyance au sein de United que, s’ils peuvent vider les decks, Leipzig pourrait être prêt à encaisser maintenant pour un montant plus élevé que les 42 millions d’euros qu’ils recevraient l’été prochain.

DECLAN RICE, MF, West Ham

QUI LE VEUT? Chelsea

DEMANDER UN PRIX: 65 M £

QUEL EST LE DERNIER?

Le manager de West Ham, David Moyes, a déclaré qu’il faudrait « de l’argent de la Banque d’Angleterre » pour tenter le club de vendre le milieu de terrain anglais Rice, mais Chelsea reste à la recherche d’un joueur qu’il avait initialement dans son enfance avant de sortir à l’âge de 14 ans.

La dépense d’été de 220 millions de livres sterling de Chelsea a été largement financée par les frais de 100 millions de livres sterling pour la vente d’Eden Hazard au Real Madrid en 2019 et les 50 millions de livres sterling gagnés par l’achèvement du déménagement d’Alvaro Morata à l’Atletico Madrid cette année, ils ont donc encore de l’argent à dépenser. Le club de Stamford Bridge hésite à respecter l’évaluation de Rice par West Ham, mais les Hammers n’ont conclu qu’une seule signature cet été – un accord de 14,5 millions de livres sterling pour le milieu de terrain tchèque Tomas Soucek – et la tentation de vendre Rice pour lever des fonds avant la date limite. pourrait encore jouer entre les mains de Chelsea.

Dans l’état actuel des choses, Chelsea ne conclura pas d’accord pour 65 millions de livres sterling.

GARETH BALE, FW, Real Madrid

QUI LE VEUT? Intérêt de la Chine, spéculation le liant aux Spurs, Manchester United

DEMANDER UN PRIX: 18 M £

QUEL EST LE DERNIER?

Bale, 31 ans, a déclaré plus tôt ce mois-ci que le Real avait rendu «très difficile» pour lui de quitter le Santiago Bernabeu, bien que l’entraîneur Zinedine Zidane ait clairement indiqué que l’ancien ailier de Tottenham ne figurait pas dans ses plans.

Avec deux ans restants sur un contrat d’une valeur de 600000 £ avec des bonus, Bale est hors de portée de tous les clubs du football mondial à moins qu’il ne subisse une énorme réduction de salaire. Le Real attend un montant de 18 millions de livres sterling pour l’international gallois, qui est au club depuis août 2013, et ce prix demandé est également susceptible de décourager les acheteurs intéressés.

Pour que Bale ait le moindre espoir de relancer sa carrière avec un déménagement, lui et le Real doivent réduire considérablement leurs pertes pour susciter un intérêt réaliste de la part des clubs de Premier League.

MESUT OZIL, MF, Arsenal

QUI LE VEUT? Fenerbahce. Al-Nassr (Arabie saoudite), intérêt du Qatar

FRAIS PROBABLES: Libre

QUEL EST LE DERNIER?

Le milieu de terrain de 31 ans n’a pas lancé de ballon pour Arsenal depuis le retour du football après le verrouillage et le manager Mikel Arteta a clairement indiqué que l’Allemand n’avait pas d’avenir aux Emirats. Mais à un an de son contrat de 350000 £ par semaine, Ozil ne partira pas à moins qu’Arsenal ne paie le reste de son contrat.

Il est peu probable qu’Arsenal annule le contrat d’Ozil et le laisse partir pour rien, mais ils sont prêts à le décharger si un club est prêt à reprendre son contrat ou à subventionner son salaire.

Avec l’intérêt de Fenerbahce et des clubs riches du Moyen-Orient, Ozil a la possibilité de jouer au football régulièrement ailleurs, mais Arsenal devra accepter un gros coup financier afin de graisser les roues de tout accord potentiel.