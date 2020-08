Les scientifiques tentent de limiter les sources possibles de rayonnement gamma provenant du centre de la Voie lactée.

Les dernières recherches écartent la possibilité que le rayonnement provienne de la destruction de la matière noire.

À l’avenir, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour restreindre davantage les sources possibles.

Dans l’espace, la taille est relative. La Terre est énorme… jusqu’à ce que vous regardiez Jupiter. Il en va de même pour notre système solaire, qui semble énorme jusqu’à ce que vous considériez combien d’étoiles et de planètes se refroidissent dans notre galaxie d’origine, la Voie lactée. Nous pensons que nous savons presque tout ce qui se passe dans notre petit quartier galactique, mais il reste encore quelques mystères à découvrir.

Un de ces mystères est une source de rayonnement bizarre près du centre de la galaxie. Les scientifiques pensent qu’il existe un trou noir supermassif près du centre galactique – et c’est le cas de la plupart des galaxies, du moins selon la théorie – mais il y a quelque chose d’autre à proximité qui produit tout un tas d’énergie sous forme de rayonnement. Qu’Est-ce que c’est? Eh bien, nous ne le savons pas encore, mais une nouvelle étude a permis de prouver ce que ce n’est pas.

Dans un nouvel article publié dans la revue Physical Review D, une équipe de recherche dirigée par l’Université de Californie explique que l’une des théories les plus populaires concernant la source d’énergie semble être démystifiée. Selon les chercheurs, l’idée que le rayonnement était le résultat de la déchirure de la matière noire par l’activité intense près du centre galactique ne tient tout simplement pas la route.

À l’aide d’une mine de données recueillies, les chercheurs ont analysé les chiffres et ont déclaré que les calculs ne s’additionnaient tout simplement pas, excluant la possibilité que les rayons gamma éclatant du centre galactique n’aient pas été produits par «des particules massives faiblement interagissant, »Qui est ce que les scientifiques croient constituer la matière noire.

«Dans de nombreux modèles, cette particule varie de 10 à 1000 fois la masse d’un proton, les particules plus massives étant théoriquement moins attractives en tant que particule de matière noire», a déclaré Manoj Kaplinghat, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. « Dans cet article, nous éliminons les candidats de la matière noire au-dessus de la gamme préférée, ce qui est une énorme amélioration des contraintes que nous imposons aux possibilités que celles-ci soient représentatives de la matière noire.

Maintenant, il est important de noter qu’il y a encore une tonne que nous ne savons pas sur la matière noire. Les scientifiques pensent qu’il existe parce que ce serait la pièce manquante dans la plupart des calculs acceptés concernant l’univers, son expansion et les forces gravitationnelles à l’œuvre dans l’espace lointain. Les chercheurs ont pris en compte un large éventail de «candidats de matière noire» potentiels pour vérifier la plus large gamme de compatibilité avec les modèles qu’ils ont testés.

Donc, pour le moment, nous ne savons toujours pas ce qui cause tout ce rayonnement près du centre de la Voie lactée, mais au moins maintenant, les scientifiques ont une possibilité de moins à envisager.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.