Si un arbre tombe dans la forêt mais que personne n’est là pour l’entendre, émet-il un son? L’équivalent commercial de ce casse-tête pourrait être: «Si mon entreprise lance un nouveau produit mais que personne ne le sait, est-ce que cela rapporte de l’argent? «La réponse courte à cette deuxième question est non, probablement pas. C’est là que le marketing et la promotion entrent en jeu. Une campagne de relations publiques réussie commence souvent par un communiqué de presse. Il existe différents types de campagnes de relations publiques, et chacune justifie une approche personnalisée. Alors, quels sont les types de communiqués de presse? Nous énumérerons les cinq plus courants, et nous parlerons un peu du calendrier et de la distribution.

Communiqué de presse de l’événement

Comme son nom l’indique, vous utiliserez ce type de communiqué de presse pour faire connaître un événement que votre entreprise organise ou sponsorise. Vous pouvez avoir quelques objectifs pour le communiqué de presse de votre événement.

Vous pouvez chercher couverture médiatique de votre événement, surtout si votre entreprise dévoile une nouvelle technologie particulièrement pertinente pour l’époque. Un bon exemple de cela pourrait être une nouvelle option de télémédecine pour les prestataires de soins de santé en 2020.

Assurez-vous que votre communiqué de presse explique exactement ce qui est nouveau et pertinent. Vous souhaiterez cibler votre communiqué de presse sur les médias les plus susceptibles de couvrir votre événement.

Un mot d’avertissement ici. Ne gonflez pas votre événement pour attirer l’attention. Cela se retournera contre vous à chaque fois. Si vous pouvez raisonnablement vous attendre à 10 000 personnes à l’événement, n’essayez pas d’impressionner un journaliste en promettant 50 000 participants.

Vous pouvez également vouloir informer le public s’ils peuvent s’impliquer dans votre événement. Peut-être que vous collectez des fonds pour des œuvres caritatives avec un réservoir de dunk dans votre bureau. Assurez-vous d’inclure ces informations dans la version.

Communiqué de presse de lancement de produit

Vous pouvez effectivement déployer un communiqué de presse pour dévoiler un nouveau produit cool. Assurez-vous de souligner les caractéristiques du produit dans la version pour capter l’attention et l’intérêt des journalistes.

Incluez tous les détails tels que la date, l’heure et le lieu. Mentionnez quelques activités attendues. Par exemple, vous pouvez informer les journalistes que votre PDG fera personnellement la démonstration du nouveau tapis roulant de votre entreprise.

Vous ne voulez pas enterrer votre audience avec trop de détails, mais vous ne voulez pas non plus omettre d’informations clés. Un communiqué de presse événementiel sans lieu ne vous fera pas beaucoup parler de lui. En fait, c’est l’une des plus grosses erreurs commises par les entreprises lors de l’envoi d’un communiqué de presse.

Communiqué de presse sur les prix et distinctions

Un communiqué de presse peut être un excellent moyen de faire connaître au public les réalisations de votre entreprise. La reconnaissance par une organisation extérieure est extrêmement utile pour établir votre crédibilité.

Si le prix ou l’honneur est spécifique à l’industrie et n’est pas quelque chose que le grand public sera au courant ou comprendra, ciblez votre communiqué aux organisations médiatiques qui couvrent votre entreprise.

Certaines récompenses sont suffisamment importantes pour justifier une couverture médiatique générale. Les Oscars, les Tonys et les Emmys sont bien connus et méritent d’être promus auprès d’un public plus large.

Communiqué de presse sur les partenariats à but non lucratif

Ce type de communiqué de presse vous permet de montrer votre implication dans la communauté ou avec une organisation qui se concentre sur le bien commun. Si votre entreprise a développé un programme de responsabilité sociale d’entreprise, votre communiqué de presse peut mettre en évidence certaines de vos initiatives.

Par exemple, votre entreprise a peut-être formé une équipe pour se joindre à une marche locale contre le cancer et se fixer comme objectif d’amasser 10 000 $ pour l’organisation à but non lucratif. Ou peut-être que votre PDG rejoindra le conseil d’administration national d’un important organisme de bienfaisance.

Ce type de communiqué de presse est également une excellente occasion de promouvoir l’implication de vos employés dans la sensibilisation communautaire. Si votre personnel recueille des dons pour une banque alimentaire locale et livre ensuite tout à l’organisme de bienfaisance, envoyez un communiqué de presse pour en informer le public.

Communiqué de presse pour les nouveaux employés

Ceci est un autre exemple de définition de votre public avant d’envoyer le communiqué de presse. Regardons les choses en face, la plupart des nouvelles recrues ne justifient tout simplement pas une couverture médiatique ou n’ont aucun intérêt réel pour le grand public.

Cependant, la plupart des publications commerciales locales seront intéressées par les allées et venues des dirigeants exécutifs, la suite dite «C». Vous pouvez rédiger et diffuser un communiqué de presse pour annoncer l’embauche d’un nouveau PDG, par exemple. Cela peut être particulièrement intéressant si votre nouveau PDG vient d’une autre entreprise bien connue.

Dans ce type de communiqué de presse, vous pouvez inclure des informations générales sur votre nouveau PDG, où elle a travaillé et dans quelles activités elle est impliquée en dehors du bureau. Assurez-vous d’inclure ses priorités pour votre entreprise. Vous pouvez inclure une citation d’un cadre de votre entreprise expliquant pourquoi cette nouvelle recrue mérite d’être signalée.

Calendrier et ciblage

Les meilleurs types de communiqués de presse n’accompliront toujours pas grand-chose si vous ne faites pas attention à qui vous ciblez et quand vous les diffusez. Les journalistes sont bombardés de communiqués de presse tous les jours, il est donc important de faire ressortir le vôtre et de toucher la bonne personne.

Si vous lancez un nouveau système de navigation, il n’est pas logique d’envoyer votre communiqué à un journaliste qui n’écrit que sur la cuisine. Envoyez votre communiqué aux journalistes spécialisés dans la technologie, l’industrie automobile ou la fabrication.

Vous pourriez envisager d’utiliser un service de fil de presse pour diffuser votre communiqué de presse. Ces types de services peuvent atteindre plus de personnes plus rapidement que vous ne le pouvez. Ils peuvent également cibler des journalistes ou des publications spécifiques.

Croyez-le ou non, le moment de votre sortie est également important. Par exemple, si vous envoyez un communiqué de presse un samedi, il se peut qu’il ne soit pas vu avant lundi. Et d’ici lundi, il sera enterré sous tout ce qui est arrivé au cours du week-end.

Quels sont les types de communiqués de presse? Maintenant tu sais!

Lorsque vous rédigez votre communiqué de presse, n’oubliez pas d’écrire pour les personnes très réelles qui le liront. Éloignez-vous du jargon d’entreprise et des acronymes que les personnes extérieures à votre entreprise ou à votre secteur ne comprendront pas.

Quels sont les types de communiqués de presse? Nous espérons que cet article a fourni des réponses.

Auteur: Mickie E Kennedy

Suivez @ereleases

Le fondateur d’eReleases, Mickie Kennedy, a lancé l’entreprise il y a 14 ans après avoir travaillé dans un environnement de relations publiques qui ne répondait pas aux besoins des petites et moyennes entreprises et entreprises. Il s’est lancé seul pour créer une entreprise qui permettrait aux petites entreprises d’accéder au fil de presse -… Voir le profil complet ›