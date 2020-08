Selon ce rapport sur les tendances de l’embauche, la demande de PM de haut niveau a augmenté de 51% au cours des deux dernières années (par rapport au niveau d’entrée à 10% et au niveau intermédiaire à 26%) avec un bond global de 32% dans tous les PM- rôles connexes. Par rapport à la croissance du marché du travail dans son ensemble, la demande de postes de PM aux États-Unis dépasse de 5 fois l’augmentation de la demande pour tous les autres postes combinés.

Alors, pourquoi cette croissance? Les mondes du marketing et des produits se heurtent de nouvelles manières alors que l’expérience client occupe une place centrale. Nous voyons déjà des entreprises – en particulier des entreprises – commencer à modifier leur structure organisationnelle afin de donner la priorité à l’expérience client. Pour certaines marques, elles déplacent l’expérience des applications mobiles du produit au marketing. D’autres fusionnent les deux et encouragent les départements à travailler ensemble pour partager l’expérience mobile.

Indépendamment de la logistique réelle, ce changement découle généralement d’un changement organisationnel au niveau de la direction. Nous voyons des entreprises embaucher des Chief Experience Officers et Chief Customer Officers pour les aider à diriger l’innovation et la stratégie autour de l’expérience client. Ces nouveaux rôles de leadership entraînent de nombreux changements à l’échelle de l’organisation.

Cela nous ramène donc à l’objectif de cet article: Redéfinir le rôle des chefs de produit mobiles. Avec autant de changements, il est important de prendre du recul et de s’aligner sur les objectifs et les responsabilités.

Quelles sont les responsabilités de la gestion des produits mobiles?

La dernière fois que nous avons écrit sur la définition de la gestion des produits mobiles, c’était encore une catégorie relativement nouvelle. Mais le rôle évolue et se développe rapidement. Les chefs de produit ne supervisent plus simplement le backlog produit ou organisent simplement les tâches de leur équipe. Entre l’interfaçage avec plusieurs équipes, la coordination des calendriers de lancement, la priorisation du bonheur des clients, la conduite de la feuille de route du produit mobile, la messagerie des annonces de produits en interne et en externe et une myriade d’autres activités, la liste des «choses à faire» pour les chefs de produits mobiles peut sembler interminable, et le le travail est en constante évolution.

En 2020, les PM jouent un rôle majeur dans la stratégie produit et dans la détermination de l’expérience client globale. Les chefs de produit sont désormais considérés comme des leaders au sein de leurs organisations plutôt que comme des contributeurs indépendants.

En raison de l’évolution rapide de la technologie, les clients ont des attentes élevées pour les produits qu’ils utilisent. Quand quelque chose est cassé, ils s’attendent à une solution immédiate. Cela signifie que les équipes produit doivent être plus agiles que jamais et posséder la capacité de prendre des décisions rapidement. Compte tenu de cela, on leur confie de plus en plus de responsabilités pour faire avancer la vision de la marque et rester concentrés sur des priorités en évolution rapide.

Pour de nombreux chefs de produits mobiles, leur principal objectif est de créer une feuille de route produit réaliste et d’atteindre les étapes clés à temps. Mais pour les PM mobiles les plus avancés, le succès ne se limite pas à cocher des cases. Le succès consiste à comprendre comment le produit se vend sur le marché et à pouvoir s’ajuster correctement, pivoter et prendre rapidement des décisions en fonction des commentaires des clients.

De quelles qualifications les chefs de produit mobiles ont-ils besoin?

Vous n’avez pas besoin d’un diplôme technique pour être un excellent PM. La profession de gestion de produit requiert divers degrés de compétences techniques, mais elle n’est pas universelle et n’exige certainement pas un diplôme d’ingénierie. Nous voulions savoir à quel point le chef de produit moyen est technique, comment les chefs de projet définissent le terme «technique» et où ils vont pour une formation continue.

Lorsque nous avons mené une enquête auprès de 100 chefs de produit, huit pour cent de nos répondants ne se considéraient pas du tout comme techniques (c’est-à-dire qu’ils n’interagissaient pas avec les développeurs de manière technique). Plus de la moitié des répondants (65%) se considéraient comme étant moyennement techniques (c’est-à-dire capacité à lire du code, à écrire du HTML / CSS et à résoudre des problèmes informatiques), mais ne sont pas complètement compétents. Les compétences techniques de nos répondants ont augmenté à partir de là, avec 25 pour cent des répondants indiquant de solides compétences techniques (c’est-à-dire la capacité d’écrire et de lire du code), et 2 pour cent s’identifiant comme des «génies techniques» autoproclamés (c’est-à-dire commençant probablement comme ingénieur et déménageant dans la gestion des produits mobiles).

Être chef de produit mobile n’est pas une mince affaire. Vous assumez une part importante de la responsabilité de créer une application mobile réussie. N’oubliez pas que le succès est différent pour tout le monde, mais il doit être basé sur les objectifs que vous vous êtes fixés au début de la formulation du produit.

En fin de compte, il devrait toujours revenir au client.