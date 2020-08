« Ces événements sont la conséquence de modèles que l’organisation ou ses structures ont, qui se reproduisent et génèrent des problèmes. Dans le processus, nous devons nous poser de nombreuses questions car il y a généralement de nombreux problèmes qui sont invisibles, parce que nous y sommes habitués: nous le voyons comme quelque chose de quotidien et nous n’arrêtons pas de penser que c’est faux », a déclaré Martín Restrepo, animateur à l’école de commerce Hyper Island.

Lors de sa participation à l’événement IAB Conecta 2020, le spécialiste propose le modèle de l’iceberg qui fonctionne selon trois préceptes: déterminer pourquoi le problème est généré, analyser quelles sont les structures sous-jacentes qui supportent ce type de modèles qui ont été identifiés et, à la fin, vérifiez quelles sont les mentalités qui créent les problèmes que vous avez déjà identifiés.

Benito Berretta, directeur général d’Hyper Island Americas, a déclaré que la résolution des problèmes détectés et la planification d’un avenir pour l’entreprise dépendaient de la capacité de commencer à voir et à analyser chaque processus. « Cela commence par se voir, parce que cela nous fait comprendre comment nous sommes, regarder un phénomène le fait changer et cela doit être un effort d’équipe pour percevoir et réinventer ».

La résolution de problèmes internes dans les entreprises signifie également un processus de transformation interne. Pour cette raison, Restrepo a souligné la nécessité de faire participer chaque «propriétaire» individuel à cette phase de résolution de problèmes. « Une erreur courante consiste à faire appel à des consultants externes, à adopter des stratégies extérieures et à les télécharger ensuite aux collaborateurs, ce qui implique un processus carré où il n’y a pas de sentiment d’appartenance dans les équipes », a-t-il déclaré.

