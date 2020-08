Lancé en 2011 et acheté en 2014 par Amazon pour 970 millions de dollars, Twitch.tv est la première plateforme de streaming au monde de jeux vidéos. Le portail a été créé dans le but de permettre à ses utilisateurs de partager les vidéos de leurs sessions de jeu en temps réel avec leurs followers.

Il s’agit essentiellement d’un «lieu virtuel» pour se faire une idée d’un jeu vidéo en particulier avant de l’acheter et pour discuter avec d’autres utilisateurs via le chat intégré au service.

À l’instar de ce qui se passe sur YouTube, Twitch a permis la naissance de vrais blogueurs vidéo, auxquels il fournit une plateforme pour créer du contenu et monétiser à travers celui-ci.

Pour collecter, vous devez être un «affilié» ou un «partenaire».

Pour devenir affilié, une chaîne doit compter 50 abonnés, 8 heures de streaming publiées sur au moins sept jours différents et une moyenne de trois téléspectateurs pour chaque flux. Pour un partenaire, les heures de diffusion peuvent aller jusqu’à 25 heures sur au moins 12 jours différents et avec une moyenne de 75 téléspectateurs.

Comment utiliser Twitch

Twitch est disponible en tant qu’application pour Android et iOS. La principale méthode pour accéder au contenu du portail consiste à utiliser un navigateur PC commun et à se connecter au site officiel. Pas seulement. Twitch passe également par des consoles de jeux vidéo telles que PlayStation 4 et Xbox One.

Le service vous permet d’utiliser tout le contenu gratuitement, mais avec l’affichage de publicités. Pour éliminer cette limite, vous devez vous abonner à des chaînes.

Ensuite, il y a la possibilité d’avoir Twitch Prime, en souscrivant à un abonnement Amazon Prime. De cette façon, vous aurez un abonnement gratuit à une chaîne. Cette option, comparée à un simple suivi de chaîne, débloque à l’utilisateur des fonctionnalités supplémentaires, notamment des émoticônes personnalisées, des discussions privées et des badges à afficher.