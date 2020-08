Cette semaine, de nombreux nouveaux films et émissions ont été ajoutés à Disney + Hotstar en Inde cette semaine, y compris de nouveaux originaux tels que Phineas & Ferb: Candace Against The Universe. Il y avait aussi quelques autres grands titres tels que Sadak 2 et Underwater, qui a été retardé du début du mois. Avec d’autres contenus sous licence tels que la série HBO Lovecraft Country.

Voici le résumé complet:

Sous-marin

Un désastre frappe plus de six miles sous la surface de l’océan lorsque de l’eau s’écrase à travers les murs d’une station de forage. Menés par leur capitaine, les survivants se rendent compte que leur seul espoir est de traverser le fond marin pour atteindre la partie principale de l’installation. Mais ils se retrouvent bientôt dans un combat pour leur vie lorsqu’ils sont attaqués par des créatures mystérieuses et mortelles que personne n’a jamais vues. Notez qu’il a été retardé d’une date précédente.

«Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe.» (Global)



« Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe » est une histoire d’aventure qui suit les demi-frères Phineas et Ferb alors qu’ils partent à travers la galaxie pour sauver leur sœur aînée Candace, qui après avoir été enlevée par des extraterrestres, trouve une utopie dans un lointain planète, libre de petits frères embêtants.

Bizarre mais vrai – Épisode 303 – Agriculture – (Global)

Charlie et Carly tiennent un stand de fruits et légumes à l’extérieur du siège, mais ces derniers temps, ils vendent leurs récoltes plus vite qu’ils ne peuvent les cultiver. Carly a l’idée de transformer le jardin en ferme, mais ils n’ont pas assez d’espace pour faire pousser tout ce dont ils ont besoin à l’extérieur. Elle emmène Charlie en voyage dans une ferme verticale intérieure à New York pour découvrir de nouvelles possibilités d’agriculture!

Muppets Now (Global) – Épisode 105 – «Le I.T. Facteur »(global)

Puce le I.T. guy installe une mise à niveau de l’ordinateur surchargé de Scooter au moment où Scooter commence à télécharger le dernier épisode de Muppets Now. Le scooter doit travailler rapidement pour que tout soit en place avant que le redémarrage dur n’entre en vigueur. Miss Piggy fait un voyage à travers le thème du voyage avec ses invités Linda Cardellini et Taye Diggs. Pepe The King Prawn invente un nouveau jeu télévisé sur place, et les concurrents font de leur mieux pour suivre. Uncle Deadly démontre le drame, les disciplines et le danger du combat sur scène pour Walter, fan de Muppet. Le Dr Bunsen Honeydew met la pression sur son assistant, Beaker, avec une expérience de presse hydraulique qui nécessite une touche personnelle

One Day At Disney – Episode 139 – «Eric Baker: Imagineering Creative Director» – (Global)

Entrez dans Star Wars: Galaxy’s Edge avec Walt Disney Imagineer & Creative Director Eric Baker alors qu’il aide à créer ce nouveau pays passionnant. Qu’il s’agisse de parcourir le monde à la recherche d’accessoires ou de superviser des installations plus grandes que nature, Eric réinvente constamment la façon d’améliorer l’expérience des visiteurs du parc afin qu’ils soient émerveillés chaque fois qu’ils entrent dans de nouvelles terres et attractions.

Sadak 2

Le film reprend là où Sadak s’est arrêté, tournant autour du voyage avec une jeune fille qui devient un personnage important dans la vie du protagoniste et la raison pour laquelle il reste en vie.

Mira, détective royal – Nouvel épisode

«Mira, Royal Detective» de Disney Junior est une série d’aventures mystères animées pour les enfants d’âge préscolaire inspirée par les cultures et les coutumes de l’Inde. Situé dans le pays fictif de Jalpur, la série suit la courageuse et ingénieuse Mira, une roturière nommée au rôle de détective royal par la reine. Avec son ami Prince Neel, un inventeur talentueux, sa cousine créative Priya et les acolytes comiques de mangouste Mikku et Chikku, Mira ne reculera devant rien pour résoudre une affaire. Chaque épisode comprend deux histoires de 11 minutes remplies de musique et de danse qui montrent Mira utilisant la pensée critique et le raisonnement déductif pour aider sa famille, ses amis et sa communauté élargie.

Professeur Shanku et l’El Dorado

Basé sur le personnage emblématique de Satyajit Ray, ce film décrit l’histoire de Trilokeshwar Shanku – un scientifique et inventeur respecté qui se rend au Brésil pour une convention scientifique. Mais une fois là-bas, Shanku se lance dans une aventure, une quête de la ville mythique d’El Dorado. Tout au long du voyage, il rencontre des membres de tribus indigènes et des anacondas, mais Shanku et ses amis trouveront-ils un jour El Dorado?

Autres nouveautés:

Salle 104: Saison 4, épisode 6 «The Hikers»

Gordon Ramsay: Uncharted – Nouvel épisode

I May Destroy You: Finale de la saison 1, épisode 12 «Ego Death»

La semaine dernière ce soir avec John Oliver: Saison 7, épisode 22

Temps réel avec Bill Maher: saison 18, épisode 24

The Chi: Finale de la saison 3, épisode 10 «Un couple, deux, trois»

Lovecraft Country: Saison 1, épisode 2 «Whitey’s on the Moon»

