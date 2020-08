C’est le calme avant la tempête sur Netflix Canada cette semaine avec l’arrivée de 26 nouveaux films et séries télévisées. Pourtant, il y a un petit quelque chose pour tout le monde pour vous attacher pendant le week-end. Voici ce qui est nouveau et populaire sur Netflix Canada cette semaine pour le 28 août 2020.

Tout d’abord, voici les meilleurs moments de la semaine dernière sur Netflix Canada:

Le vent se lève (2013)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Anime, biographie, drame | Durée: 126 minutes

Dub Cast anglais: Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt, John Krasinski, Martin Short, Werner Herzog

La légende de l’industrie de l’anime Hayao Miyazaki était censée prendre sa retraite avec The Wind Rises, et cela aurait été plus qu’un envoi digne pour le créateur d’anime vétéran.

Jiro Horikoshi a toujours rêvé de devenir pilote, mais grâce à sa myopie, il ne peut pas réaliser son rêve. Une nuit, alors que Jiro rêve de voler, il est rencontré par le célèbre ingénieur aéronautique italien Giovanni Battista Caproni qu’il vaut mieux construire des avions que les piloter. Pris par ces mots, Jiro se donne pour mission de devenir ingénieur et de concevoir des avions pour l’empire japonais.

Cobra Kai N

Saisons: 2 | Épisodes: 20

Genre: Action, Comédie, Drame | Durée: 30 minutes

Jeter: Xolo Maridueña, Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan

L’héritage du Karate Kid continue avec l’étonnante série Cobra Kai! Avec de nombreux anciens visages de retour à la franchise bien-aimée des arts martiaux des années 80, il y a beaucoup à aimer pour les anciens et les nouveaux fans.

Licencié de son travail, père de mort et grand buveur, la vie n’a pas été belle pour Johnny Lawrence ces 30 dernières années. Après avoir sauvé un enfant asthmatique d’un gang d’intimidateurs, Johnny rouvre le dojo de karaté Cobra Kai et devient le nouveau sensei pour les étrangers et les enfants intimidés. Quand Daniel LaRusso, rival de longue date et à succès du karaté, découvre que Cobra Kai a rouvert, cela ravive la querelle entre eux.

Faire The Witcher (2020) N

Réalisateur: Nathan Wiley

Genre: Documentaire | Durée: 32 minutes

2019 a été une excellente année pour Netflix, et l’année a été parfaitement clôturée par la sortie de The Witcher. Mais pour ceux qui sont curieux de savoir ce qui s’est passé dans la fabrication de l’excellente série fantastique Original, Netflix vous a couvert de séquences jamais vues dans les coulisses.

Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix Canada cette semaine

Project Power et Lucifer ont dominé les premières places sur Netflix Canada cette semaine:

Série télévisée la plus populaire sur @Netflix_CA cette semaine: 28 août 2020 1️⃣Lucifer

2️⃣Dirty John

3️⃣Cerceaux

4️⃣L’Académie des parapluies

5️⃣Haute note

6️⃣Comment s’en sortir avec un meurtre

7️⃣Chasseurs de primes chez les adolescents

8️⃣Les 100

9️⃣Million Dollar Beach House

🔟Bonnes filles – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 28 août 2020

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

11 nouveaux films sur Netflix Canada cette semaine: 28 août 2020

Tous ensemble maintenant (2020) N

Bord de dix-sept (1998)

Plan d’évasion (2013)

Lingua Franca (2020)

La nuit arrive (2018)

Santana (2020)

La malédiction du pont (2020)

L’égaliseur 2 (2018)

Le vent se lève (2013)

Les misérables (2019)

Origines inconnues (2020) N

9 nouvelles séries télévisées sur Netflix Canada cette semaine: 28 août 2020

Aggretsuko (Saison 3) N

Cobra Kai (2 saisons) N

Emily’s Wonder Lab (Saison 1) N

Comment s’en sortir avec le meurtre (saison 6)

LEGO Friends: Girls on a Mission (Saison 1)

Masaba Masaba (Saison 1) N

Ojos in d’House (Saison 1)

Les Indiens créatifs (Saison 2)

Bibelots (Saison 2) N

3 nouveaux documentaires et docu-séries sur Netflix Canada cette semaine:

Faire The Witcher (2020) N

Phénix ascendant (2020) N

JE SUIS UN TUEUR: SORTIE (Saison 1) N

Qu’allez-vous regarder sur Netflix Canada ce week-end? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!