Il Agréable a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-2 contre lui Strasbourg ce samedi dans le Stade de la Meinau. Il Racing Strasbourg Il est venu en voulant retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Lorient par un score de 3-1. Du côté de l’équipe visiteuse, le OGC Nice Il est venu de battre 2-1 dans son fief à Racing de Lens lors du dernier match organisé. Après le match, l’équipe locale est dix-neuvième, tandis que le Agréable Il est resté leader de la Ligue 1.

29/08/2020

On à 23:06

CEST

.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour lui OGC Nice, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un but du point de penalty de Dolberg à la minute 37, terminant la première mi-temps avec un 0-1 dans la lumière.

Après la moitié du match est venu le but de l’équipe Nizardo, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un nouveau but de Dolberg, qui a ainsi réalisé un doublé à la 59e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 0-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Racing Strasbourg a donné accès à Waris, Saadi, Zohi, Caci et Liénard pour Koné, Thomasson, Chahiri, Carole et Bellegarde, Pendant ce temps, il OGC Nice a donné accès à Rony Lopes, Trouillet et Ndoye pour Sylvestre, Thuram-Ulien et Dolberg.

L’arbitre a montré huit cartons jaunes, dont deux au Strasbourg (Koné et Djiku) et six à Agréable (Lotomba, Schneiderlin, Dante, Sylvestre, Vous lisez Melou et Dolberg).

Après le match, le Racing Strasbourg il s’est classé 19e du tableau avec zéro point. Il OGC Nice, de son côté, il s’est retrouvé à la tête de la Ligue 1 avec six points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe de Strasbourg affrontera la AS Saint Etienne et, pour sa part, OGC Nice le fera contre lui Montpellier HSC.

Fiche techniqueCourse de Strasbourg:Kawashima, Djiku, Koné (Waris, min.46), Carole (Caci, min.64), Lala, Sissoko, Simakan, Thomasson (Saadi, min.63), Chahiri (Zohi, min.64), Bellegarde (Liénard, min.83) et AjorqueOGC Nice:Benítez, Dante, Pelmard, Kamara, Lotomba, Schneiderlin, Lees Melou, Thuram-Ulien (Trouillet, min.78), Gouiri, Dolberg (Ndoye, min.90) et Sylvestre (Rony Lopes, min.62)Stade:Stade de la MeinauButs:Dolberg (0-1, min.37) et Dolberg (0-2, min.59)