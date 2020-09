NEW DELHI: Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a accusé lundi le gouvernement Modi de détruire le secteur informel de l’économie et d’essayer de l’asservir.

Il a accusé le gouvernement de vouloir briser ce secteur et a appelé le pays tout entier à s’unir et à lutter contre cela.

Il a cité la démonétisation, la «mauvaise» TPS et le verrouillage comme trois exemples de la tentative du gouvernement de détruire le secteur informel, qui fournit 90 pour cent d’emplois à la population.

« Le gouvernement BJP a attaqué la structure informelle. Il y a une tentative de faire de vous un esclave », a-t-il accusé.

« Le gouvernement BJP a attaqué le secteur informel au cours des 6 dernières années. Je vous donne actuellement trois exemples massifs: la démonétisation, la mauvaise TPS et le verrouillage », a-t-il déclaré dans une nouvelle série de vidéos sur l’économie.

« Ne pensez pas que le verrouillage était imprévu. Ne pensez pas que cela a été fait à la dernière minute. Le but de ces trois décisions était de détruire notre secteur informel », a-t-il affirmé.

Gandhi a déclaré que le secteur informel, qui comprend les pauvres, les agriculteurs et les petits commerçants, a beaucoup d’argent que le gouvernement ne peut pas toucher. « Ils veulent briser ce secteur et leur extorquer cet argent », a-t-il accusé.

« Les effets de cette attaque contre le secteur informel seront bientôt visibles. Les résultats seront que l’Inde ne pourra pas produire d’emplois. Parce que le secteur informel produit 90 pour cent des emplois. Une fois le secteur informel détruit, l’Inde a gagné » être en mesure de créer des emplois », a-t-il déclaré.

« Vous êtes ceux qui dirigent ce pays. Vous nous faites avancer et il y a une conspiration contre vous. Vous êtes trompé et il y a une tentative de vous transformer en esclaves. Nous devons comprendre cette attaque et le pays tout entier doit s’unir. pour lutter contre cela », a-t-il également déclaré dans la vidéo de 4 minutes« Parlons économie ».

L’ancien président du Congrès a déclaré qu’en 2008, le monde avait été frappé par une tempête économique et qu’elle affectait le monde entier, les États-Unis, le Japon, la Chine et partout.

Il a dit qu’aux États-Unis, les banques ont chuté, les entreprises ont chuté et les entreprises ont fermé et les banques ont également chuté en Europe, mais l’Inde n’a pas été touchée et le gouvernement de l’UPA était au pouvoir à l’époque.

Gandhi a dit qu’il est allé voir le Premier ministre et a demandé à Manmohan Singh quelle est la raison pour laquelle le monde entier a souffert d’une crise économique mais que l’Inde n’est pas touchée.

« Manmohan Singh ji a répondu, Rahul si vous voulez comprendre l’économie de l’Inde, vous devrez comprendre que l’Inde a deux structures économiques. L’une est l’économie formelle et l’autre est l’économie informelle.

« Vous connaissez les grandes entreprises qui constituent le secteur formel. Le secteur informel comprend des agriculteurs, des ouvriers, des MPME. Jusqu’à ce que le secteur informel de l’Inde soit fort, aucune tempête économique ne peut toucher l’Inde », a-t-il dit.

Les commentaires de Gandhi précèdent la session de la mousson du Parlement où le parti du Congrès veut accaparer le gouvernement sur l’état de l’économie, en plus d’autres problèmes, notamment la gestion de la pandémie COVID-19 et l’agression chinoise à la frontière.

Le Congrès a également accusé le gouvernement de ne pas gérer l’économie ainsi que la pandémie, alléguant que le verrouillage n’a pas eu l’effet escompté et a frappé le plus durement les pauvres et les marginalisés.