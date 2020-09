La valeur de l’inclusion du travail en temps de crise

Investissez dans le collage

Avoir des liens significatifs avec d’autres personnes est le prédicteur le plus puissant du bonheur à long terme.

La même chose se produit dans le monde des affaires. Pensez-y: des alliances sont générées et les ventes sont conclues entre les personnes, pas entre les entreprises. C’est pourquoi il est important que vous disposiez d’espaces où vous pouvez vous connecter dans cette zone.

Si vous investissez dans une adhésion pour faire partie d’un groupe de réseautage, d’une chambre de commerce ou d’une organisation qui rassemble des personnes de votre industrie, c’est une décision qui vous apportera non seulement de nouvelles opportunités commerciales, mais qui paiera également pour un besoin de base du être humain: le sentiment d’appartenance.

La solitude des affaires est parfois très forte et le sentiment de ne ramer que contre la crise peut être écrasant. Faire partie d’un groupe, avec des collègues qui parlent votre langue et partagent avec vous les bonnes pratiques pour vous améliorer personnellement et professionnellement est extrêmement enrichissant et motivant.

Investissez dans l’autonomie

Ce concept fait référence au fait que vous prenez la liberté de choisir où vous voulez mener votre entreprise et de réinvestir vos bénéfices dans cette direction. Par exemple: décidez du type de client que vous souhaitez cibler.

Cette pandémie vous a peut-être donné l’occasion d’analyser lequel de vos différents types de clients est celui qui vous laisse le plus utile. N’oubliez pas que le profit n’est pas la même chose que la vente.

Si vous l’avez déjà identifié, que se passe-t-il si vous prenez délibérément le contrôle et réinvestissez dans la spécialisation de vos supports de communication destinés à lui? Le but est que vous les fassiez se sentir spéciaux et ainsi susciter leur fidélité.

Réinvestissez dans l’amélioration de ce que vous avez déjà: embauchez une agence qui repense votre site Web, vos réseaux sociaux ou votre logo. Ces améliorations qui personnalisent votre message pour un type de client peuvent augmenter votre taux de conversion. N’ayez pas peur de vous spécialiser dans une niche. Si vous le faites correctement, il y aura beaucoup d’affaires pour vous. En outre, il vaut mieux être pertinent pour quelques-uns que non pertinent pour tous.