Grande victoire de l’Olympique de Lyon en Ligue 1, emmené par un Stellar Memphis Depay. Oui Koeman il suit vraiment son compatriote, la signature doit être plus qu’approuvée après le match car le numéro 11 de l’OL est parti avec trois buts et un tas d’actions de crack.

28/08/2020

On à 23:05

CEST

Lucas Cadet

Olympique de Lyon

Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal (Andersen, 79 ‘); Dubois (Tete, 71 ‘), Guimaraes, Caqueret, Cornet (Bard, 79’); Memphis (Cherki, 71 ‘); Toko Ekambi (Reine-Adélaïde, 68 ‘), Dembélé.

Dijon

Gomis; Ngouyamsa (Panzo, 55 ‘), Ecuele, Lautoa, Chafik; Marie (Chalá, 71 ‘), Amalfitano (Dobre, 71’), Ndong; Dina Ebimbe, Scheidler (Philippe, 80 ‘), Chouiar (Sammaritano, 55’).

Buts

0-1 M.13 Scheidler. 1-1 M.39 Memhis (stylo). 2-1 M.45 Lautoa (p.p.). 3-1 M.45 + 1 Memphis. 4-1 M.65 Memphis (stylo).

Arbitre

Benoit Millot (France). TA: Memphis, Dembélé, Marcelo / Ngouyamsa, Ndong, Sammaritano.

Incidents

Groupama Stadium. 5 000 téléspectateurs. Le quota autorisé.

L’Olympique a fait ses débuts en Ligue à peine neuf jours après avoir disputé la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Le bas de Aouar, de qui il a été communiqué que a souffert du covid-19 quelques heures avant l’accident, semblait laisser ceux de Rudi Garcia. Rien d’autre.

A trois minutes, premier contre l’OL et dangereux centre de Toko Ekambi Dembélé n’a pas atteint par centimètres. Peu de temps après, Guimaraes a tiré à l’extérieur depuis le front. Les Lyonnais rattrapaient leur retard. L’attaque locale s’est intensifiée et un autre coup de feu de Toko Ekambi a été tué dans la petite zone, sauvant la défense moutarde.

Et quand ils ont resserré le Rudi Garcia, contre Dijon et 0-1. Scheider, un jeune attaquant français, a ramassé le ballon et son premier tir du gaucher a été bloqué par derrière. Le ballon était mort à ses pieds, et maintenant avec sa main droite il accrocha un fouet bas au filet par l’avant.

À partir de là, les habitants ont dominé dans la poursuite de la cravate, avec Cornet comme le joueur le plus remarquable. Jusqu’à 37 minutes, la sienne Cornet a été abattu dans la zone par Ngouyamsa. Memphis Depay égalé de onze mètres.

Et dans la barrière des 45, la folie avec un nom, Memphis Depay. Tout d’abord, un joueur néerlandais l’a envoyé sur les réseaux Lautoa dans sa tentative de dégagement. Et quelques secondes plus tard, déjà ajouté, entrée de Toko Ekambi par bande, centre à la zone et contrôle et vente aux enchères meurtrière de Memphis aux réseaux. Un clin d’oeil, trois contre un pour Rudi García.

Après la pause, les habitants ont continué à piétiner. Siège du Lion contre un Dijon effrayé sur son complot, avec des chances évidentes de Dembélé, refusé, et Toko Ekambi. Au moment du jeu, une épicerie Memphis Depay avec un morceau de fil qu’il a pris Gomis du bout des doigts pour rechercher le carré.

Une pénalité VAR autorisée Memphis atteindre le tour du chapeau et continuer à exposer sous la loupe de Koeman. De là à la fin, et peu d’histoire, avec plus d’options locales mais en abaissant le piston. Quatre contre un, l’OL commence en grand.