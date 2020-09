Ils nous ont laissé essayer le jeu vidéo Marvel’s Avengers pour PS4, où nous pouvons gérer les personnages les plus importants des bandes dessinées.

En plus de pouvoir jouer à la démo de Marvel’s Avengers sur PS4, nous avons également pu parler avec Shaun escayg, Directeur créatif du jeu vidéo. Il nous a raconté des choses très intéressantes sur le processus de création de cette magnifique aventure. Par exemple, ils ont décidé de commencer par une succession d’événements choquants pour se différencier précisément de tout ce que nous savons de la bande dessinée et de l’univers cinématographique Marvel.

Marvel’s Avengers sur PS4 commence par une réunion à San Francisco de vengeurs classiquesc’est-à-dire Hulk, Thor, Black Widow, Iron Man et Captain America. Comme on l’a également vu dans les bandes-annonces, il y a une grande attaque et nous devons faire face à la situation. C’est à ce moment-là que nous testons tous les héros, dont les mécanismes de mouvement sont différents.

Malgré tous nos efforts et vaincre un méchant (Taskmaster) qui sera bientôt bien connu grâce au film Black Widow, tout va mal. Et Captain America meurt et les Avengers se dissolvent.

Le jeu commence vraiment 5 ans plus tard. À ce moment-là, nous découvrons des choses très intéressantes liées aux inhumains et nous pouvons choisir de Kamala Khan (Mme Marvel) pour jouer dans l’aventure. En grande fan des Avengers, elle compte bien les réunir à nouveau, tout en découvrant leur véritable potentiel.

C’est un jeu vidéo très amusant qui ravira les fans de bandes dessinées.

Si nous devions choisir d’autres jeux similaires, nous pourrions dire que Marvel’s Avengers sur PS4 est un mélange entre Homme araignée (2019) et la franchise Inexploré. Autrement dit, il a toute l’action et les missions du jeu vidéo Spider-Man, avec tout un monde à découvrir, avec une histoire centrale et une multitude de missions secondaires. En même temps que tout est détruit de style Uncharted et il existe de nombreuses séquences vidéo qui sont entrecoupées de l’action.

L’un des grands succès est que les missions sont des missions d’équipe et que vous débloquez plus de héros, vous pouvez les sélectionner. Mais aussi, vous pouvez faire la mission seul ou avec vos amis. Par exemple, la première tâche dans un endroit enneigé, vous ne pouvez choisir que de Ponton ou pour Kamala khan. Si vous choisissez le grand géant vert, la jeune femme vous suit et vous soutient, mais nous avons également pu appeler un ami pour qu’il puisse se joindre à nous, ce qui rend tout beaucoup plus amusant.

L’action ne va pas s’arrêter, mais il y a aussi des moments de repos et d’enquête. Et pour tous ceux qui se demandent, Hulk peut tout écraser devant lui.

L’histoire accroche depuis le début.

Lorsque vous maîtrisez les mécanismes du jeu et commencez à améliorer vos héros tout en changeant leur apparence, tout comme Spider-Man sur PS4, vous réalisez la profondeur de l’histoire et les grands secrets et détails qui il y en a des cachés éparpillés sur toute la scène. Car Marvel’s Avengers sur PS4 C’est sans aucun doute une histoire originale avec toute la saveur des bandes dessinées et de l’univers cinématographique Marvel.

Marvel’s Avengers pour PS4 sortira le 4 septembre 2020, mais vous pouvez d’abord essayer la bêta ouverte, ce que nous recommandons, car de cette façon tout le monde saura tout ce que le jeu vidéo peut offrir avant de l’acheter.

Les Avengers de Marvel

La description: Marvel’s Avengers est un jeu d’action-aventure épique à la troisième personne qui combine une histoire cinématographique originale avec un jeu solo ou coopératif. Rassemblez des équipes de quatre joueurs maximum en ligne, maîtrisez des compétences extraordinaires, personnalisez votre liste croissante de héros et défendez la Terre contre des menaces toujours plus nombreuses. Marvel’s Avengers commence le A-Day, au cours duquel les Avengers célèbrent l’ouverture d’un siège de haute technologie à San Francisco. La célébration tourne à la mort lorsqu’un accident catastrophique entraîne la destruction massive de la ville. Après avoir été blâmés pour la tragédie, les Avengers se séparent. Cinq ans plus tard, avec les super-héros interdits et le monde en péril, une grande aventure commence lorsqu’une jeune femme courageuse nommée Kamala Khan décide de réunir les Avengers pour arrêter le pouvoir débridé de la nouvelle force hermétique connue sous le nom d’IMA. Marvel’s Avengers continue le voyage épique avec de nouveaux héros et histoires qui sortent continuellement pour créer l’expérience de jeu ultime des Avengers. Connexion Internet et compte de membre Square Enix gratuit requis. Sur certaines plateformes, un abonnement peut être nécessaire pour jouer en ligne. Marvel’s Avengers: Deluxe Edition Marvel’s Avengers: Deluxe Edition comprend le pack de tenues Obsidian exclusif pour vos Avengers, y compris Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk et Ms.Marvel, ainsi que six étiquettes exclusives Obsidian Dog pour personnaliser davantage vos produits cosmétiques en jeu. Comprend un mois gratuit de Marvel One (service d’abonnement aux bandes dessinées en ligne), jusqu’à épuisement des stocks. Cette édition comprend 72 heures d’accès anti-iPad ou, jouez 3 jours avant tout le monde. Disponible uniquement en anglais.

