Le fils de Rey Mysterio, Dominik Mysterio, est maintenant devenu un membre régulier de la liste de WWE RAW. C’est la deuxième fois que Dominik a hâte d’avoir un impact sur la télévision de la WWE. Mais cette fois-ci, c’est un lutteur professionnel formé qui a pour mission d’éliminer Seth Rollins sur RAW. Ce scénario devrait se terminer de manière à établir Dominik dans une meilleure position.

En s’adressant à Rock Around the Ring, Rey Mysterio a noté sur sa carrière en disant qu’il savait qu’il ne lui restait plus grand-chose en matière de compétitions sur le ring. Ainsi, la conversation a procédé à son match final imminent. On ne sait pas à ce stade quand cela se produira. Mais il semble que sa carrière n’a plus trop d’années.

Rey Mysterio ne veut pas perdre le match de retraite de la WWE contre Dominik

De plus, il est presque certain que Dominik devrait être impliqué dans une certaine capacité lorsque ce match se produira finalement. Rey Mysterio a déclaré qu’il détesterait l’idée d’affronter son fils lors du dernier match car il ne veut pas partir en perdant un match. Bien sûr, il ne sait pas si la liberté de création lui serait donnée ou non, mais ce n’est pas quelque chose qu’il attend avec impatience.

«C’est quelque chose que je détesterais. Je détesterais sortir et laisser mon fils prendre le relais lors de mon dernier match. Je pense que le flambeau a déjà été passé et le sera finalement le jour où nous pourrons partager une bague ensemble et jouer devant des fans. C’est alors que le flambeau lui sera transmis. » (avec la permission de Wrestling News)

En passant par l’histoire de la lutte professionnelle, alors que les talents plus âgés commencent à se retirer progressivement de la compétition sur le ring, ils finissent par digérer une énorme perte contre un nouvel adversaire pour les mettre à l’écart. Alors que Rey Mysterio s’est efforcé de faire de Dominik une future superstar de la WWE, une victoire sur son père serait une grande réussite pour le jeune pistolet. Mais si son père ne veut pas se produire, il se peut que ce ne soit pas sur la carte.

Rey Mysterio a ajouté qu’il voulait passer le flambeau à Dominik, ce qui signifie laisser son héritage à la WWE via Dominik, mais ce n’est pas en perdant contre lui lors du match de retraite. Le maître de 619 aurait pu entrer dans le dernier chapitre de sa carrière. Mais il a fait savoir qu’il ne voulait pas renoncer à son fils à la sortie. Au contraire, il voudra peut-être faire le match final de manière mémorable, puis repartir avec une grande victoire.