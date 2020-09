Le trio de l’équipe nationale américaine Giovanni Reyna, Tyler Adams et Joshua Sargent ont déclaré qu’ils cherchaient à s’améliorer dans leurs clubs respectifs avant le début de la saison de Bundesliga allemande (diffuser les matchs sur ESPN +).

Reyna (Borussia Dortmund), Adams (RB Leipzig) et Sargent (Werder Brême) font partie des stars de l’USMNT qui cherchent à s’appuyer sur leurs performances de leurs campagnes précédentes dans la division allemande de premier plan. S’adressant à Taylor Twellman d’ESPN, les trois joueurs ont détaillé ce qu’ils attendaient le plus du week-end d’ouverture.

Reyna, qui a rejoint Dortmund en 2019 en provenance du club MLS du New York City FC, a déclaré que jouer aux côtés de Jadon Sancho et Erling Haaland avait fixé de grandes attentes pour tenter de briser la course de neuf ans du Bayern Munich en tant que champion de Bundesliga.

« J’ai beaucoup appris, je suis arrivé en tant que sous-marin et j’ai commencé quelques matchs et j’ai commencé à bien faire, donc j’ai de grandes attentes pour moi cette année », a déclaré Reyna. « Nous avons beaucoup de gars de qualité pour l’avenir, mais si je peux continuer à travailler, je peux lentement intégrer l’équipe et essayer d’aider de toutes les manières possibles. »

Adams a déclaré que Leipzig devra trouver d’autres moyens pour les demi-finalistes de la Ligue des champions de rattraper le score perdu après la signature de Timo Werner avec Chelsea.

« C’est le type de joueur que l’on ne peut pas forcément remplacer parfaitement, la responsabilité de l’équipe va devoir être prise d’un cran, on va continuer à jouer les uns pour les autres, on a un style de jeu orienté équipe, « a déclaré le milieu de terrain de 21 ans.

Adams, qui a rejoint Leipzig en 2019 du côté MLS des New York Red Bulls, a été crédité comme un rouage polyvalent dans la machine de Julian Nagelsmann. Normalement considéré comme un milieu de terrain défensif, il a remporté l’Homme du match la semaine dernière lors de la victoire 3-0 de Leipzig en Coupe d’Allemagne contre Nuremberg en jouant au milieu d’une ligne défensive à 3 joueurs.

« C’était vraiment intéressant, je ne sais pas si c’était une expérience, je suppose que nous attendrons jusqu’au week-end pour voir où je jouerai », a déclaré Adams.

Sargent devrait jouer un rôle plus important dans l’attaque de Brême après que le club ait survécu à un combat de relégation la saison dernière. Le joueur de 20 ans a souffert d’une blessure aux ischio-jambiers la saison dernière, mais a rebondi pour garder Brême et a impressionné jusqu’à présent en pré-saison.

« Nous avons gagné tous nos [preseason] jeux, et je marquais des buts donc je me sens bien, continuez à faire ce que j’ai fait et tout se mettra en place », a déclaré Sargent.

Les trois joueurs ont également pris un coup de bonne humeur contre son coéquipier de l’USMNT Weston McKennie, qui a fait passer le prêt de choc de Schalke 04 aux champions italiens de la Juventus.

« Je pense que Weston essaie de se détendre avec [Cristiano] Ronaldo en ce moment « , a plaisanté Adams. » Essayer d’obtenir autant de photos que possible! «