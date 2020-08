La confidentialité au cœur

Ring Video Doorbell 3

Le défunt, grand prétendant

Ring Video Doorbell 2

La Ring Video Doorbell 3 n’est pas un saut générationnel époustouflant, mais c’est néanmoins une mise à niveau importante du produit. En mettant l’accent sur la confidentialité, une meilleure détection de mouvement et une compatibilité améliorée avec les réseaux Wi-Fi modernes et plus rapides, la Ring Video Doorbell 3 est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent une sonnette vidéo puissante à piles.

Avantages

Zones de mouvement réglables

Wi-Fi double bande 2,4 GHz / 5 GHz

Zones de confidentialité

Aucun câblage nécessaire car il est alimenté par batterie

Les inconvénients

Mauvaise intégration de l’Assistant Google

Ring s’est fait un nom au fil des ans et la Ring Video Doorbell 2 a été à l’avant-garde de cela. La Ring Video Doorbell 2 n’est pas vendue dans de nombreux endroits de nos jours, donc si vous avez besoin d’une nouvelle sonnette vidéo, il est probablement temps de chercher ailleurs.

Avantages

Aucun câblage nécessaire car il est alimenté par batterie

Les inconvénients

Prend uniquement en charge les réseaux 2,4 GHz

Mauvaise intégration de l’Assistant Google

Impossible de personnaliser la détection de mouvement

Probablement plus disponible neuf

Ring est à la pointe de l’industrie de la sonnette sans fil depuis de nombreuses années, et la Ring Video Doorbell de troisième génération en est la preuve. Ring a tiré parti de son expérience dans l’industrie et a amélioré la fonctionnalité de base de son produit, introduisant la meilleure détection de mouvement jamais installée dans une sonnette vidéo. En plus de cela, Ring a amélioré les fonctionnalités de confidentialité, ajouté la prise en charge du réseau Wi-Fi 5 GHz et amélioré la durée de vie de la batterie et les performances globales avec la Ring Video Doorbell 3. Ring ne fait plus la Ring Video Doorbell 2, et pour une bonne raison: c’est simplement obsolète.

Ring Video Doorbell 3 Tout est dans les mouvements

Source: anneau

De l’extérieur, vous auriez du mal à faire la différence entre les sonnettes vidéo Ring de deuxième et troisième génération. Mais le matériel qui se trouve sous ce boîtier en plastique familier est une histoire très différente, et cela affecte directement la façon dont le mouvement est détecté. Une toute nouvelle zone de mouvement réglable, appelée zone proche, peut détecter un mouvement à moins de 1,50 mètre de la caméra de la Ring Video Doorbell 3. Cela permet de réduire le nombre de fausses notifications causées par les voitures qui roulent (généralement à plus de 15 pieds de distance) et les bugs volant ou rampant devant la caméra (qui sont beaucoup plus proches que 5 pieds de la caméra).

Dans l’application, vous pouvez également ajuster n’importe quelle section spécifique de la vidéo que vous souhaitez que la Ring Video Doorbell 3 surveille pour détecter les mouvements. Cela permet de réduire considérablement le nombre de notifications de détection de mouvement erronées qui apparaissent. Par exemple, vous pourrez enfin bloquer les sections de la vidéo où un drapeau ondule régulièrement, des voitures passent ou des arbres ont tendance à souffler. Cela signifie que la sonnette peut désormais détecter le mouvement uniquement là où il est réellement souhaité – sur votre porche.

Réduire les notifications est essentiel dans un monde où nous sommes constamment bombardés par trop d’informations toute la journée. Personne ne souhaite que sa sonnette vidéo lui envoie des notifications inutiles, car cela pourrait éventuellement créer un environnement dans lequel vous finirez par ignorer les notifications conçues pour sécuriser votre propriété.

Ces fonctionnalités ont été proposées sur l’ancienne Ring Doorbell Pro filaire, mais cela nécessite un peu d’installation et de câblage supplémentaires que les locataires ne sont normalement pas autorisés à faire. La Ring Video Doorbell 3 apporte ces fonctionnalités au monde alimenté par batterie avec une batterie rechargeable et ne lésine pas sur les fonctionnalités.

Ring Video Doorbell 3

Ring Video Doorbell 2

Prix ​​(PDSF)

200 $

200 $

Qualité vidéo

1080p

1080p

Champ de vision

160 degrés

160 degrés

Dimensions

5,1 pouces x 2,4 pouces x 1,1 pouces

5,05 pouces x 2,50 pouces x 1,08 pouces

Détection de mouvement

Détection de mouvement avancée avec zones de mouvement réglables

Détection de base

Zones de confidentialité

Oui

Non

Connectivité

2,4 GHz et 5 GHz

2,4 GHz

Intégration de l’assistant intelligent

Amazon Alexa

Amazon Alexa

Source d’énergie

Batterie rechargeable à dégagement rapide

Batterie rechargeable à dégagement rapide

Ring Video Doorbell 3 Confidentialité et connectivité

Source: anneau

Bien que la possibilité d’exclure certaines sections de la vidéo de l’enregistrement de la détection de mouvement soit excellente, il est encore mieux de pouvoir les empêcher complètement d’enregistrer. Cette nouvelle capacité est un pas énorme dans la bonne direction pour les défenseurs de la vie privée et les consommateurs concernés, et elle est appelée à juste titre Zones de confidentialité.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être exclure de l’enregistrement des parties de la vidéo de la Ring Video Doorbell 3 et, heureusement, la manière de le faire est simple. À partir de l’application, vous pouvez simplement dessiner une forme autour de la zone que vous souhaitez exclure, et à partir de là, les enregistrements de la caméra noirciront cette section et ignoreront complètement son existence.

En plus d’être mieux en contact avec les problèmes de confidentialité, la Ring Video Doorbell 3 peut être mieux en contact avec votre réseau grâce à l’ajout de la prise en charge du Wi-Fi 5 GHz. Les routeurs domestiques ont commencé à offrir des signaux 5 GHz il y a des années pour augmenter la bande passante et la vitesse, ainsi que pour aider à réduire les interférences du trafic sans fil. Alors que 5 GHz n’ira pas physiquement aussi loin dans la maison, les meilleurs routeurs maillés comme Google WiFi ou Ubiquiti AmpliFi aideront à étendre ce réseau plus rapide tout en augmentant la couverture.

La Ring Video Doorbell 2 ne prend en charge que les bandes Wi-Fi 2,4 GHz plus lentes, qui sont également plus sujettes aux interférences d’appareils courants tels que les micro-ondes et les téléphones sans fil. La capacité de Ring Video Doorbell 3 à utiliser à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz signifie qu’il peut sélectionner la bande 5 GHz la plus rapide pour fournir un son et une vidéo de meilleure qualité, mais peut toujours se rabattre sur la bande 2,4 GHz si celle-ci n’est pas assez forte. devant votre porte d’entrée.

Ring Video Doorbell 3 vs Ring Video Doorbell 2 De petits changements peuvent faire une grande différence

Le saut entre les générations de Ring Video Doorbells n’est pas énorme, mais quelques différences clés font de la Ring Video Doorbell 3 un choix facile. C’est seulement 30 $ de plus que la Ring Video Doorbell 2 et offre pourtant une meilleure connectivité, plus d’options de confidentialité et la possibilité d’affiner la détection de mouvement pour aider à réduire les notifications erronées. Ce sont toutes des mises à niveau essentielles et créent un produit plus fiable qui est plus susceptible de vous informer de quelque chose d’important tout en protégeant votre vie privée.

À 200 $, il n’a probablement pas de sens de mettre à niveau la Ring Video Doorbell 2, mais il est certainement logique de l’acheter sur la Ring Video Doorbell 2 si vous recherchez une nouvelle sonnette vidéo à acheter.

Voir toutes les bonnes choses

Ring Video Doorbell 3

Un choix de fond

Ring Video Doorbell 3 apporte quelques améliorations clés à la table, comme de meilleures fonctionnalités de détection de mouvement et de confidentialité, ainsi que la possibilité de gérer des réseaux Wi-Fi 5 GHz plus rapides et modernes.

Dire au revoir à une légende

Ring Video Doorbell 2

Super si vous en avez déjà un

La Ring Video Doorbell 2 était remarquable pour son époque, mais elle devient de plus en plus difficile à trouver.

