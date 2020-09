Tom Brady était à la recherche d’un changement de décor, alors comme tout habitant aisé du Nord-Est proche de la retraite, il a jeté son dévolu sur la Floride. Ce fut un développement choquant lorsque le six fois vainqueur du Super Bowl a quitté les Patriots pour les Buccaneers en mars. Quand il a été rejoint par l’ailier rapproché nouvellement non retraité Rob Gronkowski, il est devenu clair que Tampa Bay passait un moment. Aujourd’hui, The Ringer décompose tout ce qui concerne Bucs, de la courbe d’apprentissage de Brady avec une nouvelle équipe à la grande renaissance de Gronk, et si une franchise moribonde peut ressusciter avec Brady à la barre.

C’est peut-être le produit d’une intersaison de la NFL étrange et sans précédent, mais je trouve étrange que le retour de Rob Gronkowski au football ne soit pas une plus grande histoire. Certes, cela fait plus de deux ans que nous n’avons pas vu la version entièrement opérationnelle de Gronk sur le gridiron ― un meneur de jeu imparable qui a détruit les plans de jeu de l’adversaire semaine après semaine et remporté les honneurs All-Pro en 2017 ― donc il y a beaucoup de biais de récence en jeu. Gronkowski ressemblait à une coquille de lui-même pendant la saison 2018 alors qu’il luttait contre des blessures à la cheville et au dos, et ces maux – ainsi que la longue liste des blessures qu’il a subies au cours de sa carrière – ont sûrement contribué à sa décision de prendre sa retraite du football en 2019. Les photos de Gronk semblant incroyablement svelte pendant son année de congé sont probablement coincées devant l’esprit pour beaucoup de gens aussi.

Mais bien que tous ces facteurs aient contribué au scepticisme quant au fait que nous verrons à nouveau Gronk de haut niveau sur le terrain, il y a aussi de nombreuses raisons d’être enthousiasmé par ce que le bout serré bien reposé et maintenant en bonne santé peut faire pour l’attaque des Buccaneers. . Qu’il soit détaché de la formation dans une voie d’isolement en tête-à-tête, battant les secondeurs dans la couture ou restant pour bloquer dans le jeu de course, même une performance légèrement inférieure à celle du millésime du serré de 31 ans fin pourrait rapporter d’énormes dividendes à Tom Brady et à Tampa Bay. Et s’il ressemble vraiment au joueur qu’il était à son apogée, comme l’a récemment dit Bruce Arians, Gronkowski pourrait être la pièce maîtresse de sa nouvelle attaque. Voici un aperçu de la façon dont le quatre fois All-Pro pourrait placer les Buccaneers au sommet en 2020.

Un boost de zone rouge

La grande inconnue à l’arrivée de la saison est l’importance du rôle que Gronkowski jouera dans la nouvelle attaque de l’équipe. Avec Mike Evans et Chris Godwin dans le mélange, plus un ancien premier tour dans le bout serré O.J. Howard, qui cherche une année de rebond, il y a beaucoup de bouches à nourrir dans le jeu de passes de l’équipe. Mais le fait que les Buccaneers aient réussi à attirer Gronkowski hors de la retraite et à échanger un choix de quatrième ronde pour l’acquérir implique que les Ariens envisagent un rôle majeur pour l’extrémité serrée. Le plafond de 9,3 millions de dollars de Gronkowski atteint cette année, qui se classe quatrième parmi tous les bouts serrés de la NFL, indique clairement la même chose.

Mais avec une intersaison raccourcie par COVID et un manque de représentants au camp d’entraînement, Tampa Bay pourrait chercher à limiter les clichés de Gronk et à le ramener dans l’action, du moins jusqu’à ce qu’il obtienne ses jambes dans l’attaque des Buccaneers. Cette idée a été soutenue par Peter King de NBC, qui a supposé à la suite d’un récent voyage au camp d’entraînement de l’équipe que Gronkowski jouera derrière Howard et le vétéran fiable Cameron Brate. King a suggéré, cependant, que les Buccaneers pourraient utiliser Gronk fortement dans la zone rouge. Ce type de rôle spécialisé – peut-être même un ensemble spécifique de pièces de théâtre qui présenteraient Gronk en tant que créateur de discordance à l’intérieur de la ligne des 20 verges – semble être un moyen logique pour le vétéran serré de faire sa marque pour commencer la saison.

Pour la plupart des joueurs de la NFL, les touchés ne sont pas fiables. Les touchés sont des événements relativement rares dans la NFL, de sorte que leurs totaux ont tendance à fluctuer massivement d’année en année; et il est généralement à peu près impossible de prédire le nombre de fois qu’un joueur donné se retrouvera dans la zone des buts au cours d’une saison donnée. Gronkowski, cependant, a été un cas assez unique dans ce domaine pendant la plus grande partie de son illustre carrière.

Gronkowski a disputé plus de 11 matchs en sept de ses neuf saisons dans la ligue jusqu’à présent, et il a marqué plus de huit touchés au cours de six de ces sept saisons. Son 2018, marqué par des blessures, est la seule saison aberrante majeure pour Gronk, qui n’a trouvé paydirt que trois fois en 13 matchs cette année-là. Cependant, ses totaux de touchés de près de saisons «complètes» ressemblent à ceci (il n’a disputé que sept matchs en 2013 et huit matchs en 2016):

2010: 10 touchés en 16 matchs

2011: 17 touchés en 16 matchs

2012: 11 touchés en 11 matchs

2014: 12 touchés en 15 matchs

2015: 11 touchés en 15 matchs

2017: 8 touchés en 14 matchs

Zoomant un peu pour fournir plus de contexte, les 79 touchés de réception de Gronk sont les meilleurs parmi tous les joueurs depuis qu’il a été repêché par les Patriots en 2010 ― et cela comprend plusieurs campagnes raccourcies sur les blessures et la saison 2019, qu’il a complètement ratée.

Il n’ya pas de véritable mystère quant à la façon dont Gronk a géré des totaux de touchés aussi cohérents: pour commencer, il est soit plus gros, plus rapide ou plus fort (ou les trois) que presque toutes les équipes alignées en face de lui. Deuxièmement, il a eu l’avantage de jouer avec un quart-arrière qui lui fait entièrement confiance, et Brady n’a jamais eu peur de nourrir le gros bout serré dans et autour de la zone des buts. Troisièmement, et c’est une partie un peu moins appréciée du jeu de Gronk, c’est qu’il est naturellement gracieux et extraordinairement doué lorsque le ballon est en l’air. C’est un maître dans les situations d’entre-deux, quand il peut lancer son poids et utiliser sa longueur pour boxer ou passer à travers les défenseurs pour le ballon.

Gronk est un traqueur de balle expert, capable de regarder par-dessus son épaule pour voir le ballon entre ses mains, même lorsqu’un défenseur est drapé sur lui.

Il a une sensation naturelle de se positionner dans la zone des buts, sait comment se séparer tard et, surtout, a de grandes mitaines fiables pour enrouler la balle.

Cette prise ridicule à une main et tournoyante pourrait être le jeu le plus impressionnant de la carrière de Gronk. Il a fait preuve de contrôle corporel, de concentration et d’équilibre en se retournant pour attraper le ballon pour le score.

En termes simples: le mec est bon. Comme, ridiculement bon. Et les récits du camp des Buccaneers brossent le tableau d’un gars qui est prêt à redevenir dominant près de la zone des buts.

Grands jeux au milieu du terrain

Bien que l’ensemble d’outils de Gronk en fasse un choix naturel pour les looks spécialisés de la zone rouge, je m’attends à ce que l’équipe l’implique à peu près partout ailleurs sur le terrain au fur et à mesure que la saison avance. Gronkowski a toujours été l’un des joueurs les plus fiables de Brady, qu’il s’agisse d’exécuter des itinéraires à l’extérieur ou de se frayer un chemin dans la couture. En fait, la note de passeur de carrière de Brady de 129,6 sur les lancers à Gronk est la meilleure pour tout duo quart-arrière-receveur que Pro Football Focus ait jamais suivi.

Gronkowski a prouvé à maintes reprises qu’il était une grande menace de jeu, peu importe où il s’alignait. Depuis 1992, lorsque la NFL a commencé à suivre les cibles, Gronkowski mène tous les récepteurs de la NFL en verges par cible (9,9). Sa moyenne de carrière de 15,1 verges par prise n’est pas à moitié mauvaise non plus et se classe 14e parmi tous les joueurs depuis son arrivée dans la ligue en 2010. De 2015 à 2017, Gronk a mené tous les joueurs en verges par prise. Sa rare combinaison de taille et de vitesse le rend redoutable dans l’espace. C’est une charge à faire tomber après avoir fait une passe…

Et il est étonnamment léger quand on lui demande de descendre sur le terrain. En regardant sa bande des dernières saisons, il y avait tellement de pièces sur lesquelles il a tout simplement surpassé des adversaires plus petits, soi-disant plus rapides.

La capacité de Gronkowski à s’aligner n’importe où dans la formation et les itinéraires de course devrait être utile pour l’appelant de jeu des Buccaneers, Byron Leftwich, qui peut utiliser l’extrémité serrée polyvalente pour exploiter les inadéquations en aval.

Une aubaine dans le jeu de course

Avec Gronk sur le terrain, il devrait être difficile pour les défenses adverses de prédire si les Bucs vont courir ou passer. Il aura peut-être besoin de quelques matchs de représentants à plein-contact pour redécouvrir son rythme de bloqueur, mais tout au long de sa carrière de neuf ans, il a été un élite bloquant le bout serré qui s’est classé parmi les sept premiers en blocage de course ou en blocage de six. fois, par PFF. Sa capacité à exécuter un parcours de fondu parfait sur un jeu et à assoupir un bout défensif ou un secondeur du jeu en tant que bloqueur de course sur le suivant est ce qui a toujours distingué Gronkowski de ses pairs.

Gronk ne bloque pas seulement parce qu’on lui a demandé de bloquer, cependant. Comme Bill Belichick l’a raconté un jour, il se délecte de dominer le gars en face de lui.

Bill Belichick sur Gronkowski: « Beaucoup de jeux, Rob court vers la ligne de touche et il est plus excité par un blocage qu’il a fait que par une capture qu’il a faite. » – Oliver Thomas (@OliverBThomas) 13 novembre 2015

Qu’il ouvre un grand trou pour son porteur de ballon ou qu’il garde Brady debout pendant un demi-temps supplémentaire afin qu’il puisse compléter une passe, il a toujours été clair que Gronk fera de son mieux dans tous les aspects de la position. Tampa Bay a connu un match de course anémique en 2019, terminant 24e en verges (1521), à égalité 27e en verges par tentative (3,7) et au milieu du peloton dans les touchés à la course (15). Mais le talent de Gronk en tant que bloqueur devrait aider les Buccaneers à atteindre un meilleur équilibre, ce qui soulagerait Brady et l’attaque qui passait pour mener l’offensive semaine après semaine.

Mettre tous ensemble

À son apogée, Gronk était l’un des joueurs les plus dominants de la NFL, et il restera l’un des meilleurs bouts serrés de tous les temps, peu importe ce qu’il fait cette saison. En neuf saisons dans la ligue, Gronkowski a été six fois le bout serré de Pro Football Focus (min 100 clichés) (en 2011 et chaque saison de 2013 à 2017), ajoutant des deuxième et troisième places en 2012 et 2010. , respectivement. Il s’est toutefois classé 14e en 2018, une baisse qui peut être attribuée à une prépondérance de blessures qui a rendu difficile pour Gronk de simplement se déplacer sur le terrain.

Ces blessures ne devraient plus être un problème. «Il n’a pas de coudière gigantesque», a récemment déclaré Arians. «Il bouge. Il court à nouveau vite. Il a un excellent contrôle corporel. Certaines des choses – la raideur que j’ai constatée à la fin de sa carrière avec toutes les blessures – on dirait que ça a disparu. «

Il n’y a aucune garantie, bien sûr, qu’un an loin du football soit suffisant pour transformer Gronk en joueur dominant qu’il était à son apogée. Mais il n’a encore que 31 ans (à peine cinq mois de plus que Travis Kelce, soit dit en passant), et a une grande chance de relancer sa carrière à Tampa Bay. L’éventail des résultats pour le triple champion du Super Bowl est certainement assez large, mais alors que nous nous dirigeons vers ce qui s’annonce peut-être la saison la plus étrange de la NFL, cela ne me semblerait pas du tout étrange si Gronkowski retrouvait sa grandeur antérieure. .

Inscrivez-vous au

La newsletter Ringer