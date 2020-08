‘White fourmis’ a concentré son émission ce dimanche 30 août 2020 sur l’artiste Rocío Jurado. Le programme Telecinco, produit par La Fábrica de la Tele, a fait un voyage à travers la carrière professionnelle et personnelle du chanteur de « Point de départ » et « Señora ». Un documentaire mettant en vedette une grande absente, sa petite-fille Fleurs de rosée, entre autres. Comme l’a révélé ‘Save me’, le concurrent de ‘Survivors 2020’ a refusé de participer et a renvoyé les éditeurs du programme à leur représentant.

Fleurs de rosée

«Quand j’ai vu la réaction qu’il avait eue à cet appel, je lui ai dit qu’il avait tort. C’était une réponse malheureuse.. Je lui ai dit « vous n’avez pas besoin de parler à la presse et de les référer à votre représentant » « , a apprécié son père, Antonio David Flores, dans » Sauvez-moi « . » Son père vient d’admettre qu’il avait tort. Nous aurions aimé que Rocío fasse un geste avec le programme », a ajouté Carlota Corredera, animateur des deux programmes.

La réponse du protagoniste de cette polémique n’a pas tardé à venir. Rocío Flores est entré dans le programme Telecinco en direct pour s’excuser de ce qui s’est passé: « Je veux m’excuser car j’ai fait une erreur en transférant l’appel à Agustín. » « Si je renvoie un appel à un représentant, ce n’est pas parce que je le ferais moyennant des frais. Je n’ai aucun problème à dire ce que je pense gratuitement. Dans ‘Survivors’, j’ai été beaucoup critiqué parce que j’ai parlé de ma famille », a-t-il déclaré.

La fille de Rocío Carrasco a rompu en direct, incapable de contenir ses larmes, tout en se souvenant de sa grand-mère: « Cela m’a semblé un documentaire très émouvant. Cela rappelait l’artiste le plus important d’Espagne. C’était une façon de la garder dans la mémoire et en tant que petite-fille, elle était une fierté. » «Ce que j’ai le plus aimé, c’est de voir ses débuts et j’ai eu un pire moment avec la mort de mes grands-parents. Je me souviens de la dernière fois que j’ai parlé avec ma grand-mère, mais je ne me sens pas habilité à le partager« , a avoué.

Refuse de répondre à María Teresa Campos

Au cours de sa participation téléphonique, ‘Sálvame’ a retrouvé une réflexion que María Teresa Campos avait faite dans ‘Hormigas Blancas’: « Rocío n’est pas venu voir ce que sa fille a vécu et continue de vivre. Mais s’il y a quelque chose, je lui dis d’ici : « Rocío, levez la tête et un jour justice sera faite pour votre fille. » Mais Rocío Flores n’a pas voulu entrer dans la provocation et a évité la réponse: « Depuis que je suis petite, chez moi, on m’a toujours appris à respecter les personnes âgées et je préfère rester à l’écart et ne pas commenter cela. » « Il y a des moments où je ne saurais très bien quoi vous dire », a-t-il ajouté à propos de la question de savoir s’il existe encore des possibilités de réconciliation avec sa mère. De plus, il a insisté sur le fait que Il ne pense pas qu’il va jamais s’asseoir sur un plateau pour parler de sa famille.