Pour la première fois depuis 1999, nous assisterons à un tournoi du Grand Chelem (l’US Open 2020) sans Roger Federer et Rafael Nadal. Le phénomène suisse, qui n’a disputé que l’Open d’Australie cette année, a subi deux chirurgies au genou droit qui le maintiendront dans les stands jusqu’au début de la saison prochaine.

L’Espagnol, en revanche, a renoncé à défendre le titre qu’il avait remporté à New York en 2019, ayant Roland Garros comme objectif clair, prévu fin septembre. En cas de 13e victoire à Paris, l’ancien numéro 1 mondial égalerait le record de Federer de 20 titres du Grand Chelem.

Les fans sont assez sceptiques sur les chances réelles que Roger revienne au plus haut niveau à près de 40 ans, mais le Suisse nous a déjà habitués à des exploits complètement inattendus (comme l’Open d’Australie 2017). Dans une récente interview avec le magazine GQ, Nadal a révélé que les choix de Federer n’avaient rien à voir avec lui.

Nadal sur Roger Federer

« Je ne pense pas que Roger Federer continue de jouer au tennis pour moi ou pour qui que ce soit », a déclaré Rafael Nadal. «Il continue de jouer au tennis parce qu’il aime ce sport et parce qu’il aime continuer à jouer au tennis.

Pour cette simple raison, parce qu’il aime faire ce qu’il fait, sa passion. C’est la même chose qu’il y a plusieurs années. »Rafael Nadal a également fait l’éloge de son oncle Toni, attribuant sa présence même dans le monde du tennis au joueur de 59 ans.

« Si on parle en termes sportifs, Toni a sans aucun doute été la personne la plus importante de ma carrière. Sans lui directement, je ne serais pas un joueur de tennis », a affirmé le n ° 2 mondial. Federer et Nadal se sont affrontés. 40 fois, Nadal menant la tête à tête 24–16.

Sur leurs 40 matchs, 20 se sont déroulés sur des terrains durs (14 sur des terrains extérieurs et 6 sur des intérieurs durs), 16 sur terre battue et 4 sur herbe. Federer mène sur les terrains durs (11–9), l’herbe (3–1) et les courts intérieurs (5–1).

Nadal mène sur terre battue (14–2) et sur terrain dur extérieur (8–6). Nadal mène 14–10 en finale. Au total, 14 matchs ont été disputés en Grand Chelem, Nadal menant 10–4. Nadal mène 6–0 à l’Open de France et 3–1 à l’Open d’Australie, tandis que Federer mène 3–1 à Wimbledon.

Les deux ne se sont pas encore rencontrés à l’US Open. Federer avec 20 titres majeurs au total, et Nadal avec 19, sont premier et deuxième sur la liste de tous les temps des hommes pour les titres les plus majeurs, et détiennent de nombreux autres records à eux deux.