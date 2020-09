Il faut près de 3 heures à Alexander Zverev pour passer l’entraînement de Brandon Nakashima et entrer en huitièmes de finale de l’US Open. Le joueur de tennis allemand, actuel numéro 7 mondial et 5ème tête de série du Grand Chelem américain, s’est imposé en 4 sets contre le jeune Américain mais d’origine asiatique évidente.

Après avoir remporté le premier set 5-7, Zverev perd le deuxième set du tie-break avec un score de 10-8 après 61 minutes de jeu. L’Allemand ne quitte cependant pas le match et revendique le plus grand talent par rapport au numéro 223 du classement: 3-6 1-6 dans les deux prochains sets pour clore le match.

Après le match, Sascha a également évoqué l’absence de Roger Federer et Rafael Nadal.

Zverev sur Roger Federer et Rafael Nadal

«Supprimez les 10 doubles fautes et c’est parfait, et je n’ai pas été brisé aujourd’hui», a-t-il déclaré.

« Vous pouvez toujours vous plaindre mais parfois il vaut mieux ne pas trouver de quoi se plaindre » – a déclaré Alexander Zverev. Quant à l’absence de Roger Federer et Rafael Nadal, Zverev a déclaré: « Ce sont deux joueurs qui ne sont pas là et ils sont deux le plus grand, donc évidemment cela aura un petit effet.

Mais l’US Open de cette année est différent à bien des égards – nous n’avons pas de spectateurs, la foule est partie, et des trucs comme ça. Ce n’est évidemment pas la même chose, mais à un moment donné, ces deux-là prendront également leur retraite. Et nous jouerons tous les tournois sans eux ».

Alexander Zverev a rendu hommage à Novak Djokovic pour avoir pris les devants en lançant une association de joueurs et en veillant au «bien-être des autres joueurs». «Je n’ai pas signé le document. Mais je pense que c’est une bonne chose que les joueurs veuillent se réunir », a-t-il déclaré.

«Je pense que c’est formidable que nous puissions être plus unis. Je dois donner des crédits – que quelqu’un signe le papier ou non, c’est dans sa décision. Mais je dois rendre hommage à Novak et à Vasek, car un n ° 1 mondial a plus de choses à faire que, vous savez, faire un syndicat de joueurs ou quelque chose comme ça, ou pas un syndicat mais une association.

C’est un n ° 1 mondial. Il a gagné assez d’argent. Il n’a pas besoin de s’inquiéter à ce sujet. Il n’a pas à se soucier de quoi que ce soit, mais il le fait. Il se soucie du bien-être des autres joueurs. Il s’inquiète de la richesse de notre sport et de ce genre de choses. »