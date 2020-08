Roger Federer (39 ans) est la star du tennis la plus riche du monde, avec une valeur estimée à 450 millions de dollars en 2019. La star suisse a amassé des richesses grâce à des prix en argent et à de gros contrats de sponsoring tout au long de son illustre carrière de tennis, notamment Rolex, Moet Chardon, Lindt , Mercedes Benz, Credit Suisse et un accord lucratif avec le constructeur japonais Uniqlo.

Il est en passe de devenir le premier milliardaire du monde du tennis et rejoindra bientôt la liste exclusive des athlètes à hauts revenus tels que Michael Jordan, Tiger Woods et Floyd Mayweather. Ses accords de sponsoring avec des marques de grande valeur sont une des raisons majeures de sa richesse.

Actuellement, Roger Federer a conclu des accords avec Rolex, Moet & Chardon, Credit Suisse, Mercedes Benz, Lindt et un accord lucratif avec le fabricant japonais Uniqlo. Au cours de son illustre carrière de tennis, la star suisse a amassé des richesses grâce à des prix en argent et à de gros contrats de sponsoring.

Et la marque Federer continue de croître et de prospérer, malgré l’âge avancé de Roger. Par conséquent, il n’est pas surprenant que le maestro suisse profite d’une vie remplie des luxes les plus élitistes.

Le jet privé de Roger Federer fait gagner du temps

Roger Federer fait partie de la liste restreinte d’athlètes qui peuvent se vanter de leur propre jet privé.

Roger’s est sponsorisé par la compagnie aéronautique Netjets. Selon le site Web de la société, il partage ses principes de persévérance, d’amélioration sans fin et de créativité. Pour quelqu’un qui parcourt régulièrement le monde pour des tournées du monde ATP et d’autres activités, un jet privé répond certainement à ses besoins et rend sa vie un peu plus confortable.

Cela permet également à Roger de passer plus de temps avec sa famille plus facilement. Il est marié à l’ancienne joueuse de tennis professionnelle, Mirka Vavrinec. Le couple a deux paires de jumeaux (deux filles, deux garçons). «Je crois qu’il faut avoir la bonne équipe autour de vous.

Si je suis toujours en tournée aujourd’hui, c’est certainement à cause de NetJets aussi parce que cela m’a rendu la vie en tournée tellement plus facile », a récemment déclaré Roger à propos de son jet. Heureusement pour les fans de Federer du monde entier, sa carrière se poursuivra pendant un certain temps.

Bien que beaucoup pensent que 2020 pourrait être sa dernière année dans le tennis professionnel, il ne montre aucun signe de ralentissement et est actuellement numéro 4 du classement ATP. L’homme lui-même a récemment confirmé qu’il ne prendrait pas sa retraite avant 2021, car il s’était engagé à participer aux Jeux olympiques de Tokyo l’année prochaine, bien qu’il l’envisage, après une opération au genou. Compte tenu de sa persévérance dans le passé, Roger pourrait bien continuer son règne dans le tennis pendant un bon moment.