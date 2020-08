Le magazine Forbes a publié sa liste des 10 meilleurs joueurs de tennis gagnants pour la période comprise entre juin 2019 et juin 2020. Les dix meilleurs joueurs ont gagné ensemble 340 millions de dollars, contre 312 millions de dollars l’année dernière. Le magazine avait déjà publié sa liste des athlètes masculins et féminins les mieux rémunérés pour la même période – avec la superstar suisse Roger Federer et la sensation japonaise Naomi Osaka en tête de ces listes respectives.

Roger Federer est le joueur de tennis le mieux rémunéré au monde pour une 15e année consécutive

La légende suisse étant nommée l’athlète le mieux rémunéré dans tous les sports, il n’est pas surprenant que Federer soit le joueur de tennis le mieux rémunéré au monde pour la 15e année consécutive – avec des revenus de 106,3 millions de dollars.

Le Serbe Novak Djokovic est n ° 2 sur la liste, avec un bénéfice de 44,6 millions de dollars suivi par l’Espagnol Rafael Nadal au n ° 3 sur la liste, avec un bénéfice de 40 millions de dollars. Osaka, deux fois vainqueur du Grand Chelem, est la femme la mieux rémunérée de la liste – avec des gains de 37,4 millions de dollars au No.

4, suivie par 23 fois la gagnante du Grand Chelem Serena Williams au n ° 5 avec un bénéfice de 36 millions de dollars. Le Japonais Kei Nishikori, qui sera absent du circuit depuis près d’un an en raison d’une blessure et qui manquera également le prochain US Open, arrive au n ° 1.

6 sur la liste, avec des revenus de 32,1 millions de dollars. Nishikori est l’un des athlètes les plus populaires au Japon et avec les prochains Jeux Olympiques, il attire beaucoup les entreprises de ce marché. L’actuelle n ° 1 mondiale féminine Ash Barty, d’Australie, est n ° 1.

7 avec un bénéfice de 13,1 millions de dollars. Barty a remporté le premier titre du Grand Chelem de sa carrière à Roland-Garros l’an dernier, mais ne jouera pas non plus au prochain US Open. Le Russe Daniil Medvedev, qui a atteint sa première finale du Grand Chelem à l’US Open l’année dernière, est au No.

8 avec un bénéfice de 11,8 millions de dollars. L’Autrichien Dominic Thiem, qui a atteint trois finales du Grand Chelem, y compris la finale de l’Open d’Australie de cette année en janvier, est au 9e rang avec des gains de 11,1 millions de dollars. Le Top 10 est complété par deux fois vainqueur du Grand Chelem et actuel N ° mondial.

2 Simona Halep, de Roumanie, qui a un bénéfice de 10,9 millions de dollars. Halep est un autre absent à l’US Open 2020. Roger Federer saute l’US Open cette année en raison d’une blessure au genou et a déclaré qu’il comptait être de retour sur la tournée en 2021.