Pour de nombreuses raisons, l’US Open de Novak Djokovic sera vraiment spécial cette année. Le champion serbe voudra répondre sur le terrain à toutes les critiques reçues ces derniers mois en raison de l’Adria Tour et de quelques déclarations brûlantes.

Mais surtout, ce sera la première fois qu’il disputera un tournoi du Grand Chelem sans les deux éternels rivaux: Roger Federer et Rafael Nadal. Les Suisses ne reviendront sur le terrain qu’en 2021 pour se remettre de la blessure au genou de la meilleure façon possible; l’Espagnol a plutôt décidé de ne pas rejoindre New York car il était inquiet de la situation d’urgence sanitaire.

S’adressant à Tennis365, l’ancien numéro 1 mondial Boris Becker pense que le tennis a besoin de nouveaux visages difficiles pour les grands titres.

Becker sur le Big 3

«Finalement, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic seront trop vieux et je veux que les jeunes joueurs défient les joueurs plus âgés alors qu’ils sont toujours au sommet.

C’est le moment de le faire. Ces jeunes joueurs doivent le montrer maintenant, que ce soit Zverev, Tsitsipas. Il est temps pour eux d’aller en demi-finale – c’est ce que je recherche « – a expliqué Boris Becker.

L’ancien champion d’Allemagne a également parlé de Serena Williams: «Tout d’abord, je pense que c’est très honorable de Serena de jouer. Six des 10 meilleures femmes ne jouent pas, ce que je ne comprends franchement pas. Chacun a ses propres problèmes, la santé et la sécurité ne devraient pas en être un car l’USTA l’a déjà garanti si vous suivez les règles.

Serena est un leader du jeu, et un leader doit toujours intervenir et mener le peloton et je pense qu’elle le fait alors je lui souhaite bonne chance. Oui, elle est la préférée. Il faut lui laisser un peu de temps pour trouver sa forme, tout le monde sera un peu nerveux dès la première semaine.

Mais une fois que vous commencez la deuxième semaine, vous savez que vous avez trois victoires à votre actif, vous vous sentez en confiance et vous vous sentez mieux. Mais les premiers matches, hommes et femmes, les joueurs se sentiront plus fragiles ». Beaucoup de choses ont changé dans le monde depuis que Serena Williams a remporté son 23e titre du Grand Chelem en simple à l’Open d’Australie 2017.

À l’époque, Donald Trump n’était qu’à huit jours de sa présidence. La fille de Williams, Olympia, n’était pas encore née (même s’il sera révélé plus tard que Williams était enceinte de près de deux mois quand elle a gagné à Melbourne). Personne n’avait jamais entendu parler de Tiger King. Et le COVID-19 n’existait pas.