2020-08-30 23:30:04

Ryan Coogler a rendu hommage à Chadwick Boseman, le décrivant comme un « feu d’artifice épique ».

Le réalisateur de ‘Black Panther’ s’est souvenu de l’acteur, qui est décédé tragiquement cette semaine à l’âge de 43 ans après une bataille secrète contre le cancer du côlon, en tant que «gardien, chef et homme de foi, de dignité et de fierté».

Parlant de son ami, il a déclaré: « Chad appréciait profondément sa vie privée et je n’étais pas au courant des détails de sa maladie. Après que sa famille a publié leur déclaration, j’ai réalisé qu’il vivait avec sa maladie tout le temps que je l’ai connu. . Parce qu’il était un gardien, un leader et un homme de foi, de dignité et de fierté, il a protégé ses collaborateurs de sa souffrance. Il a vécu une belle vie. Et il a fait du grand art. Jour après jour, année après année. qui il était. C’était un feu d’artifice épique. Je vais raconter des histoires sur le fait d’être là pour quelques étincelles brillantes jusqu’à la fin de mes jours. Quelle marque incroyable il nous a laissé. »

Et le cinéaste de 34 ans se sent « brisé » par la mort de Chadwick mais le décrit comme un « ancêtre », qui « veillera » sur nous tous.

Dans une longue déclaration, il a ajouté: « Je n’ai jamais pleuré une perte aussi aiguë auparavant. J’ai passé l’année dernière à préparer, imaginer et écrire des mots pour qu’il dise que nous n’étions pas destinés à voir. Cela me laisse brisé en sachant. que je ne pourrai plus le regarder en gros plan sur le moniteur ou marcher vers lui et lui demander une autre prise. Cela fait plus mal de savoir que nous ne pouvons pas avoir une autre conversation, un facetime ou un SMS Il m’enverrait des recettes végétariennes et des régimes alimentaires pour ma famille et moi à suivre pendant la pandémie. Il surveillait moi et mes proches, alors même qu’il faisait face au fléau du cancer … Mais c’est avec un lourd cœur et un sentiment de profonde gratitude d’avoir jamais été en sa présence, que je dois compter avec le fait que le Tchad est maintenant un ancêtre. Et je sais qu’il veillera sur nous, jusqu’à ce que nous nous revoyions. «

