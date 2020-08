Trois jeunes ont attiré l’attention des experts et des fans de la Major League Baseball, le dénominateur commun des trois est que les lettres Jr. après leur nom de famille sont brodées sur leurs chemises, qui ils sont, d’où ils viennent, qui sont leurs parents, qui bien sûr sont M. car ils ont le même nom et ils ont tous joué à la balle chaude.

Il n’est pas facile pour les enfants d’hériter des gènes et même de les améliorer lorsque le père a développé une certaine capacité physique, comme dans ce cas c’est le sport, s’ils ont vu des cas isolés de familles entières qui se livrent à cette activité de manière proéminente, il est temps pour analyser le baseball actuel Jrs.

Commençons par Ronald José Acuña Jr. puisqu’il est un peu plus âgé que les deux autres et a également commencé sa carrière un an plus tôt, il est né au Venezuela le 18 décembre 1997, il a fait ses débuts dans les ligues majeures le 25 avril 2018, A 20 ans et 4 mois, il joue pour les Braves d’Atlanta en tant que voltigeur gauche, il porte le numéro 13 sur son maillot.

Il a commencé sa carrière du bon pied car lors de sa première saison, il a remporté le prix de la recrue de l’année, l’année suivante, il a été choisi pour participer au All-Star Game, il a remporté le trophée de la National League Silver Bat, il était le leader des vols. de cette saison 2019 et est entré dans le club exclusif 30-30, ce qui signifie frapper 30 circuits ou plus dans la même saison et voler 30 buts ou plus.

Son père s’appelle Ronald José Acuña Blanco, connu dans son Venezuela natal sous le nom de Ron Acuña, il a joué au baseball professionnel de 1999 à 2010 dans plusieurs équipes, il a même participé à des équipes affiliées des Mets de New York en double A et triple A, il n’a jamais pu arriver à participer aux ligues majeures, au Venezuela, il a joué avec plusieurs équipes, c’est lui qui a été derrière le Jr. avec des conseils et de la pratique.

Fernando Gabriel Tatis Medina, mieux connu sous le nom de Fernando Tatis Jr., est un joueur né en République dominicaine le 2 janvier 1999, a fait ses débuts avec les San Diego Padres le 28 mars 2019 lors du match d’ouverture de cette saison, Vingt ans et deux mois, en tant que poste sur le terrain, il joue à l’arrêt court et utilise le numéro 23 sur l’uniforme.

Le jour de ses débuts, il a affronté la star du monticule, la lanceuse Madison Bumgarner des Giants de San Francisco, frappant ses deux premiers at-bats, aucune recrue à son premier match n’avait eu plusieurs coups sûrs dans le match d’ouverture depuis 1937 quand il l’a fait. Bobby Doerr des Red Sox de Boston âgé de 19 ans.

La semaine dernière, cette chronique a commenté la controverse que le premier Grand Chelem de Tatis Jr. a déclenché dans sa carrière depuis qu’il l’a fait à cause de 3 balles sans but, ce home run avec les bases chargées était le premier d’une nouvelle marque. qui a été réalisé dans l’histoire des ligues majeures, les Padres de San Diego, ont connecté le Grand Chelem en quatre matchs consécutifs contre les Rangers du Texas.

La chose intéressante à propos du nouveau record est que Tatis Jr.a participé activement aux quatre, le lundi 17 août, il était celui qui a connecté le coup de canon en huitième manche, le mardi 18, il a frappé HR Wil Myers dans la première manche et Tatis était garé à la troisième base. , le mercredi 19, l’honneur correspondait à Manny Machado en bas de la dixième manche et Tatis était sur le premier tapis.

La marque est complétée le jeudi 20 quand Eric Hosmer la lance dans la cinquième manche alors que Fernando était au deuxième but, c’est-à-dire que Tatis Jr.était le seul joueur Padres à marquer dans chacun de ces quatre grands coups de canon, le Grand Slam fait partie de la famille Tatis.

Fernando Tatis Sr. Né en République dominicaine, il est un joueur constant de la Major League, que nous avons eu la chance de voir jouer au baseball dans la Ligue mexicaine pendant plusieurs saisons après sa retraite des majors, il est venu jouer avec les La Laguna Vaqueros. Avec une livraison totale, il n’a épargné aucun effort malgré les millions de dollars qu’il aurait fait dans le chapiteau.

Fernando a deux records de ligues majeures qui dureront éternellement, au mieux et avec beaucoup de chance, ils pourraient le lier, mais sans aucun doute, personne ne pourra le vaincre, le 23 avril 1999, jouant pour les Cardinals de Saint-Louis contre les Dodgers de Los Angeles a frappé le lanceur coréen Chan Ho Park avec deux buts chargés de circuits dans la même manche.

Incroyable qu’ils aient gardé le lanceur partant sur le monticule assez longtemps pour lui faire face deux fois avec un full, cela ne se reproduira plus jamais, la probabilité que quelqu’un atteigne 2 HR dans la même manche est très faible, ce qui Les deux sont avec un full house est presque nul, contre le même lanceur impossible, connecter trois? Oubliez ça, personne ne s’en remettra jamais.

La deuxième marque historique est celle de produire huit courses en une seule entrée, elle a les mêmes probabilités de l’égaler que celles déjà commentées, presque nulles, on le comprendra, le Grand Chelem est lié à la vie des Tatis.

Vladimir Guerrero Ramos, Vladi Jr.est né à Toronto, Canada, le 16 mars 1999, a fait ses débuts avec le club de sa ville natale le 26 avril 2019 avec 20 ans et un mois, joue au troisième but et utilise le numéro 27 Dans le caraco des Blue Jays, des trois Jrs analysés dans cette chronique, c’est lui qui a suscité les plus grandes attentes pour l’histoire de son père, Vladimir Guerrero.

Vladimir Sr.est né en République dominicaine, il a joué avec beaucoup de succès dans plusieurs équipes de la Major League, il était le meilleur frappeur de mauvaise balle de l’histoire, personne comme lui n’a frappé autant de coups sûrs aux balles en dehors de la zone de frappe, c’est pourquoi c’était si difficile Maîtrisant, il était capable de frapper même si le terrain venait d’un pot à l’assiette ou était apparemment complètement hors de portée.

Guerrero a été élu au Temple de la renommée du baseball en 2018 lors de sa deuxième année au cours de laquelle il était éligible avec 92,9% des voix, il a été convoqué à 9 All-Star Games, il a remporté le prix MVP Most Valuable Player de la saison 2004. pour la Ligue américaine et a remporté 8 gants d’argent, une récompense prestigieuse remportée par ceux qui ont le moins d’erreurs en défense.

Ces 3 jeunes au fil du temps vont se démarquer car ils ont beaucoup de pouvoir en jeu, s’ils ne sont pas distraits ils le montreront, on a la chance de voir ces trois jeunes vivants, pleins de talent, propres de substances interdites et avec des professeurs extraordinaires A domicile, ils doivent se consacrer à jouer sans penser aux gros contrats avec d’autres équipes qu’ils ne méritent pas encore, ils arriveront sans aucun doute, il faut qu’ils soient pris en charge.

