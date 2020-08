Grandes manœuvres dans la maison Salernitana pour la saison prochaine. Le club travaille en effet dur pour clôturer l’arrivée de la Sampdoria Vid Belec, anciennement avec Castori al Carpi, qui prendra la place de Micai recherché par Padoue et Bari en Italie et par Lugano en Suisse. Quant à la défense à la place, comme le rapporte le Corriere dello Sport, les noms chauds sont ceux de Norbert Gyomber, quittant Pérouse, et Marcos Curado de Gênes, mais la saison dernière à Crotone. Les deux pourraient rejoindre Alessandro Buongiorno qui est sur le point de déménager en Campanie en prêt.

Quant au milieu de terrain, l’entraîneur Castori évaluera l’expert ces jours-ci Delvin N’Dinga, anciennement de l’Olympiacos et du Lokomotiv Moscou, qui pourrait alors signer un contrat annuel. Enfin, en ce qui concerne le département avancé, il s’agit d’un combat à trois: Francesco Forte de Juve Stabia, Gennaro Tutino de Naples et Stefano Pettinari de Trapani avec les deux premiers qui seraient les favoris pour porter le maillot grenade.

