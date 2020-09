Mexico.- L’actrice, danseuse et vedette, célèbre dans les années 70 et 80, Wanda Seux, est décédé ce jour à 72 ans à La Casa del Actor.

L’Association nationale des interprètes (ANDI) a confirmé son décès, tandis que l’Institut mexicain de la cinématographie (IMCINE) a regretté son départ.

Actrice, danseuse, Wanda Seux a brillé dans les forums et cabarets du pays. Grand protagoniste du cinéma des années 80, son image la plus émouvante est peut-être dans le documentaire «Bellas de noche», en tant que défenseur des animaux. Au revoir Wanda! Nous vous regardons danser sur les écrans. pic.twitter.com/vu0TQtmSvp – IMCINE (@imcine) 2 septembre 2020

De la même manière, le Theatre System de Mexico a regretté sa mort et l’a décrite comme « l’une des vedettes les plus reconnues de notre pays … actrice, chanteuse et danseuse et star de cabaret ».

Au cours des 10 dernières années, elle a souffert de plusieurs problèmes de santé, en 2010 elle a souffert d’un cancer du sein, qu’elle a surpassé en 2012, mais ces dernières années, 2018, elle a subi une crise cardiaque qui a laissé ses séquelles, pour laquelle elle a dû quitter sa maison et ses dizaines de chiots. demander l’asile à la Casa del Actor, où il mourut finalement.

Nous vous communiquons la mort sensible de notre chère collègue Wanda Seux, dans les locaux de La Casa del Actor. Q. E. P. D. pic.twitter.com/9aSRuKXS4p – JORGE ORTIZDEPINEDO (@JORGEODEPINEDO) 2 septembre 2020

Dans l’une de ses dernières apparitions publiques / Photo: Cuartoscuro

Originaire du Paraguay, Wanda Seux Ramírez est arrivée au Mexique en 1976, en raison de son style et de ses caractéristiques physiques, elle est devenue l’une des stars du cabaret de l’époque.

Il a brillé à El Capri, à l’hôtel Regis de Mexico, où ses spectacles comprenaient des actes tels que des lanceurs de couteaux.

Avec Wanda Seux, nous avons vu une femme alliée à la liberté, aux droits des minorités et des sans défense, malgré leurs impossibilités et leurs lacunes.

Artiste unique, être humain brillant.

Interdit de l’oublier. Repose en paix. pic.twitter.com/fzuObnDHPp – David (@Szalaysellerier) 3 septembre 2020

Il a également joué dans le cinéma mexicain des années quatre-vingt, dans des films comme El Arracadas (1978) avec Vicente Fernández.

Plus tard, il a rejoint le cinéma érotique mexicain, dans des titres tels que La golfa del barrio, Buenas y conmovidas, ou How good is my goddaughter.

Mais comme l’IMCINE lui a rappelé, la participation la plus importante et la plus émouvante de Wanda Seux était peut-être comme elle-même, dans le documentaire Beautés la nuit (2016), par María José Cuevas.

Le film est centré sur des entretiens avec Wanda Seux, Olga Breeskin, Lyn May, Rossy Mendoza et la princesse Yamal.

npq

