Samsung a introduit un système de refroidissement liquide au son assez cool avec le Galaxy S7, et il l’utilise depuis. Cependant, un démontage d’iFixit a récemment révélé que Samsung expédie en fait des unités Note20 Ultra avec deux types de systèmes de refroidissement: l’un étant le refroidissement par liquide (ou, plus précisément, le système de chambre à vapeur en cuivre), et l’autre étant des coussinets thermiques en graphite.

Il s’avère que ce n’est peut-être pas un problème aussi grave que certains le font croire. iFixit s’est entretenu avec un ingénieur en systèmes thermiques nommé Greg Kramer, qui a révélé qu’il n’y avait pas beaucoup de différence de performances entre les chambres à vapeur et les tampons en graphite. Kramer théorise également que le double sourcing pourrait être dû à la concurrence interne, que Samsung rassemblera plusieurs équipes d’ingénierie pour proposer différentes solutions thermiques afin de déterminer quelle méthode finit par être la moins coûteuse.

Une paire d’ultras Note20 équipés de graphite.

Selon Kramer, Samsung estime avoir vendu jusqu’à 1000000 de téléphones supplémentaires lors de la première introduction du système de chambre à vapeur uniquement en raison de la nouveauté d’avoir un téléphone refroidi par liquide (!!!), mais le Note20 Ultra étant beaucoup plus cher et le téléphone de niche, la société a peut-être estimé que les coûteux systèmes de chambre à vapeur ne valaient pas le coût supplémentaire. Kramer note également que les chambres à vapeur sont assez délicates et sujettes au gonflement lorsqu’elles sont même légèrement surchauffées.

Le double sourcing de différents composants n’est pas nouveau pour l’industrie des smartphones – la débâcle du chipset TSMC / Samsung de l’iPhone 6s vient à l’esprit – ou pour Samsung en particulier. Samsung a déjà utilisé différents fournisseurs pour les capteurs de caméra et les batteries, mais on peut se demander pourquoi exactement la société expérimente d’autres méthodes de refroidissement. Il convient de noter que les différents systèmes de refroidissement ne sont pas limités à différents modèles; cela semble être complètement aléatoire.

la gauche: S20 Ultra et sa chambre à vapeur. droite: Note20 Ultra et ses pads en graphite.

S’il ne s’agit pas simplement d’un double approvisionnement, il se pourrait que Samsung préfère les coussinets thermiques en graphite et qu’il s’agissait d’un changement à mi-production. Certaines premières unités Note20 Ultra auraient pu être livrées avec des chambres à vapeur avant que Samsung ne finisse sa quête d’une solution alternative, probablement moins chère. iFixit n’a vu le système de chambre à vapeur que dans un seul démontage du Note20 Ultra au Cambodge, tandis que les quatre appareils sur lesquels il a effectué des démontages utilisaient tous la solution de graphite.

Que les différents systèmes de refroidissement aient ou non un effet tangible sur les performances du Note20 Ultra (ils ne le font presque certainement pas), il est intéressant d’entendre le raisonnement qui explique pourquoi cela peut se produire du point de vue d’un expert. Et si vous avez un Note20 Ultra, vous ne remarquerez probablement jamais si vous avez un système ou un autre.