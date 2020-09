Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Samsung a annoncé la production de modules de mémoire LPDDR5 de 16 Go sur son nœud de fonderie de classe 10 nm «1z». Ces puces seront les premiers modules LPDDR5 construits à l’aide de la lithographie ultraviolette extrême, que Samsung et TSMC sont en train de déployer. Samsung a cependant pris la décision d’intégrer EUV directement à son nœud 7 nm de première génération, tandis que TSMC a décidé de s’attaquer à ce processus en deux étapes. Jusqu’à présent, TSMC semble avoir fait le meilleur pari – bien que sortir EUV LPDDR5 devrait aider Samsung à remplir les lignes de fonderie.

La RAM est construite sur la deuxième ligne de production de Pyeongtaek, en Corée. Selon Samsung, Pyeongtaek, la ligne 2 est la plus grande ligne de production de semi-conducteurs jamais construite. Si TSMC est une fonderie pure-play sans matériel qu’elle construit pour ses propres usages, et Intel est un IDM dédié qui construit très peu d’équipements qu’il ne se vend pas, Samsung est un hybride. Elle fabrique ses propres puces et RAM avec ses usines, mais elle s’engage également avec les clients et agit en tant que fonderie cliente.

La ligne 2 elle-même est destinée à construire des solutions DRAM, V-NAND et «fonderie» – aucun mot sur ce que cela pourrait être. Samsung a historiquement construit ses propres cœurs de processeur Exynos, mais la société a fermé son centre de développement d’Austin et a mis fin au développement de son propre cœur mobile. La famille M n’a jamais concurrencé tout cela efficacement contre d’autres solutions, et l’écart entre elle et ses concurrents s’est creusé ces dernières années.

En ce qui concerne la fabrication globale des EUV, lors de son sommet technique de la semaine dernière, TSMC a affirmé détenir environ la moitié des machines EUV installées dans le monde et avoir expédié 60% du total de ses plaquettes. Ce n’est pas une énorme surprise; Intel ayant repoussé son nœud 7 nm et son point d’injection EUV associé, seules deux entreprises – Samsung et TSMC – vont beaucoup gérer le volume EUV. Intel possède probablement du matériel de test et d’évaluation, mais il ne représentera qu’une minorité du total des livraisons d’outils.

Selon Samsung, la nouvelle DRAM est environ 1,16 fois plus rapide que les appareils LPDDR5 12 Go qu’elle a précédemment construits et prend en charge les transferts de mémoire à 6,4 Go / s. Les nouveaux périphériques DRAM sont 30% plus minces qu’auparavant, ce qui permettra des produits plus minces dans certains cas, et l’augmentation de la capacité permet un plus petit nombre de puces au total, mais il n’ya pas de mot sur les améliorations de puissance ou d’efficacité. Vraisemblablement, tout ce que l’entreprise a gagné à la suite de l’EUV (le cas échéant) a été absorbé par des horloges plus élevées.

Il va y avoir un décalage entre la manière dont les entreprises parlent d’EUV et l’impact réel que la nouvelle technologie de lithographie aura sur les produits d’expédition. Les améliorations d’EUV sur la puissance et les performances sont faibles à nulles, du moins en termes directs. Il y a quelques économies de densité dans certaines applications et les rendements devraient s’améliorer en raison de la qualité (théoriquement) améliorée de la lithographie sous-jacente, mais rien qui ne va bouleverser l’industrie du point de vue du consommateur. EUV est une technologie que nous développons depuis des décennies et dont nous avons absolument besoin pour continuer à faire progresser la lithographie, mais elle est plus importante pour les autres avancées qu’elle permet dans d’autres domaines de la fabrication que pour l’amélioration directe des performances ou de la puissance.

