Le fournisseur de services financiers japonais SBI Holdings a récemment annoncé qu’il proposerait des dérivés cryptographiques en tant que nouvelle modalité de service. Cette fois, il s’agit de dérivés cryptographiques à court terme. Ils fonctionneront avec des contrats dits pour la différence ou CFD pour son acronyme en anglais.

Le service sera lancé spécifiquement sur la plateforme COMMERCE FX SBI et inclura des équivalents de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Ripple (XRP). De même, il a été informé qu’ils pourraient être associés à des devises telles que le dollar américain (USD) et le yen japonais (JPY).

Il faut tenir compte du fait que ce prestataire de services financiers appartient à la société Holdings Group. Plus de 5 000 travailleurs y travaillent et c’est l’un des principaux centres financiers de la nation asiatique.

Les dérivés cryptographiques à l’ordre du jour du géant SBI Holdings

L’annonce officielle de la firme SBI Holdings, qu’elle proposera des dérivés cryptographiques à court terme, a été rendue publique vendredi dernier. En ce sens, ils expliquent que les trois crypto-monnaies mentionnées reflétées seront assimilées à l’USD et au JPY, ce qui signifie qu’il y aura 6 types différents de CDF.

L’ampleur des chiffres des commandes disponibles dans les opérations est l’un des thèmes les plus marquants de l’annonce. En effet, comme pour le JPY, des opérations allant de 15 yens à 500 Bitcoins peuvent être ouvertes. Ceci par rapport aux paires JPY / BTC.

D’autre part, SBI Holdings, a assuré qu’ils disposent d’une application mobile, grâce à laquelle les investisseurs peuvent accéder au système. Grâce à lui, vous pouvez profiter du service 24/7.

De cette manière, le géant japonais SBI Holdings offrira tous les avantages aux utilisateurs afin qu’ils soient conscients de leurs investissements dans les dérivés cryptographiques. Une autre caractéristique importante est qu’il existe un service de levier dans lequel les gens peuvent emprunter sur la plate-forme.

Le géant japonais SBI Holdings a annoncé vendredi dernier qu’il offrirait à ses utilisateurs des services de dérivés cryptographiques à court terme. Source: MarketExclusif

Entre soupçons et regards suspects

Bien que SBI Holdings fasse partie d’un conglomérat très présent dans la finance internationale, il est toujours sous le contrôle des régulateurs. Il convient de noter que la controverse est une qualité presque naturelle de la finance.

À cet égard, l’un des régulateurs les plus importants du Royaume-Uni, la FCA ou Financial Conduct Authority, a émis des avertissements. L’entité a assuré que ce type de services serait interdit pour les détaillants.

Les raisons de l’interdiction des dérivés cryptographiques tels que ceux proposés par SBI Holdings ont été exprimées l’année dernière par la FCA. Il les a qualifiés de « produits financiers inadaptés aux investisseurs de détail ».

De l’avis de la FCA, les investisseurs de détail ne sont pas en mesure d’évaluer de manière «fiable» la valeur et les risques de ces services. Malgré eux, SBI Holdings a assuré qu’elle ne se limiterait pas dans sa fourniture de services, tant aux opérateurs experts qu’aux débutants.

SBI Holdings offrira la possibilité d’assimiler les dérivés crypto BTC, ETC et XRP avec USD et JPY. Avec ces équipements, la plate-forme ouvre un total de 6 types de CDF. L’application qui rend la plate-forme disponible, offre la possibilité d’un effet de levier afin que les utilisateurs peuvent demander des prêts. CDF avec des contrats à court terme, qui paient la différence de prix entre les opérations d’ouverture et de clôture. La FCA envisage d’interdire les opérations avec des dérivés cryptographiques pour les investisseurs de détail, les considérant comme non transparentes et risquées. Sources digne de confiance

