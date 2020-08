On a dit que le RAW après SummerSlam était vraiment chaotique dans les coulisses, et cela était principalement dû à un homme Vince McMahon. Le patron de la WWE serait apparu le jour de son anniversaire et aurait cassé tout le scénario. Plusieurs modifications ont été apportées à l’émission, qui comprenait également les segments RAW Underground pré-enregistrés.

Le portail Fightful Select a été le premier à signaler que la WWE avait enregistré plusieurs segments de RAW Underground cette semaine, qui n’ont pas été diffusés.

Tom Colohue a maintenant révélé dans le dernier numéro du podcast Dropkick DiSKussions que Shane McMahon n’était apparemment pas satisfait des coupures effectuées sur RAW Underground.

Comme RAW Underground est filmé à l’avance, contrairement au reste des segments et des matchs en direct, la WWE trouve plus facile d’éditer le matériel filmé pour avoir du temps pour d’autres angles. Shane McMahon, cependant, avait l’impression que son projet RAW Underground serait protégé.

Raison pour laquelle la WWE a coupé des segments de RAW Underground et a exaspéré Shane McMahon

L’objectif de la WWE cette semaine était de présenter les superstars qui feraient partie de la gamme Payback. Bobby Lashley a été présenté sur RAW Underground pour cette raison même.

Bien que Shane McMahon n’était pas satisfait des réductions, il comprenait le raisonnement derrière la grande décision de la WWE de couper et de modifier des segments de RAW Underground.

Voici ce que Tom Colohue a expliqué sur le nouvel épisode du podcast Dropkick DiSKussions avec l’animateur Korey Gunz:

«RAW Underground est entièrement préenregistré. Cela a également subi des coupes importantes. Shane McMahon n’était vraiment pas heureux à ce sujet, mais il est à la merci des éditeurs en ce moment parce que quand il s’agit de choses en direct, vous regardez, par exemple, le segment Lana et Natalya contre Mickie James. Mickie James a été réécrit chaque semaine depuis son retour, et il a de moins en moins de rôle.

RAW Underground de Shane McMahon est quelque chose qui, selon lui, allait être protégé, mais comme ce n’est pas en direct, c’est le plus facile à supprimer et parce qu’il ne présente généralement pas de grandes stars qui seraient probablement sur PPV. Ils ont décidé de supprimer tout ce qui ne présentait pas quelqu’un qui allait apparaître sur la carte Payback. C’est pourquoi nous nous concentrons autant sur Lashley. Shane n’était pas content, mais il comprenait. Et honnêtement, pour moi, je ne pense pas que c’était une mauvaise série, mais il y avait certainement quelque chose qui a fonctionné contre lui, et le chaos et la nature trépidante ne sont pas toujours la bonne décision comme Vince le pense souvent. «

