À présent, la préparation du repêchage de football fantastique devrait commencer, il est donc temps de creuser profondément et de déterminer sur qui vous devriez vous concentrer à chaque position … et sur qui vous devriez éviter, que ce soit basé sur une position de repêchage moyenne ou pour d’autres raisons.

C’est ce que cette série de messages est censée être. Nous avons commencé avec des demi-offensifs, couvert de larges receveurs et des quarts, et maintenant, enfin, nous sommes sur des bouts serrés, l’une des positions les plus débattues en matière de stratégie de draft fantastique.

Voici comment aborder la position au moment du repêchage, ainsi que quelques traverses et bustes à retenir:

Stratégie

Auparavant, vous choisissiez Rob Gronkowski en hauteur car il était de loin le meilleur à sa position et les bons TE fantastiques étaient plus difficiles à trouver.

Maintenant? C’est un poste beaucoup plus rempli de talents, avec Travis Kelce et George Kittle parmi les meilleurs. Mais alors vous avez des noms positifs au milieu – si Evan Engram est en bonne santé, est-ce qu’il éclate? Darren Waller va-t-il trouver davantage la zone des buts tout en accumulant des verges comme il l’a fait en 2019? Et il y a beaucoup de jeunes dormeurs ici.

Donc, vous pouvez aller dans plusieurs directions: soit prendre Kelce ou Kittle en haut et ne pas vous soucier de la position pour le reste du chemin, attraper l’un de ces gars du milieu après avoir rempli d’autres postes ou attendre un peu et en choisir quelques-uns. de traverses.

Dormeurs

Mike Gesicki, Dolphins de Miami

Il a trouvé paydirt cinq fois l’année dernière et a été visé 89 fois. Cette année, les deux pourraient augmenter d’autant plus que deux récepteurs Dolphins se sont retirés.

Hayden Hurst, Falcons d’Atlanta

C’est un calcul simple: Austin Hooper a signé avec les Browns de Cleveland. Il a attrapé 75 passes l’année dernière. Oui, certains d’entre eux peuvent aller à Calvin Ridley, mais vous devez penser que Hurst a un GRAND rôle.

Noah Fant, Broncos de Denver

Les bouts serrés des recrues ne produisent généralement pas autant, à quelques exceptions près. Fant a terminé avec une première saison assez solide selon ces normes (40 attrapés, 562 verges, trois touchés), ce qui signifie que l’année 2 pourrait être une grande.

Jack Doyle, Colts d’Indianapolis

Un dormeur profond ici, mais passons en revue: Eric Ebron est parti, il a été pris pour cible 72 fois la saison dernière et Trey Burton ne représente peut-être pas une grande menace. De plus, Philip Rivers aime se lancer dans les bouts serrés. Hmmm.

Bustes

Rob Gronkowski, Buccaneers de Tampa Bay

Ne payez pas trop en fonction du nom et de la situation, une réunion avec Tom Brady. Il revient après un an de congé, et nous savons qu’au cours de ses trois dernières saisons, il n’a pas disputé une sélection complète de 16 matchs. Ajoutez un talent de receveur que Brady n’a pas toujours eu en Nouvelle-Angleterre… et je l’évite si le prix est trop élevé.

Hunter Henry, chargeurs de Los Angeles

Je ne sais tout simplement pas. Je pense qu’il est trop haut classé cette saison, mais les Chargers vont-ils courir une tonne? Et qui lui lancera la balle? Et achetons-nous trop sur ce qu’il a fait en 2016?

Tyler Higbee, Rams de Los Angeles

Il vous a probablement remporté une ligue l’année dernière. Mais Gerald Everett est toujours là, et je crains que ce soit une situation de partage de temps comme les Colts en 2019.

Jared Cook, Saints de la Nouvelle-Orléans

Les propriétaires de fantaisie doivent savoir que les touchés varient d’année en année. Dans le cas de Cook, tout ce qu’il a fait a été de rattraper des touchés – neuf, pour être exact, de ses 43 prises ont été dans la zone des buts. Cela ne se reproduira plus.