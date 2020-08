L’USTA et Mercedes-Benz USA, le partenaire automobile officiel de l’US Open, se sont réunis pour travailler sur une initiative philanthropique appelée Mercedes-Benz Ace the US Open, selon le site Web de l’US Open. Pour chaque as servi pendant les matchs de simple masculin et féminin lors de l’événement du Grand Chelem de l’US Open 2020, Mercedes-Benz fera un don de 50 $ à l’initiative «Rally to Rebuild» de la United States Tennis Association.

Les dons soutiendront le réseau national de tennis junior et d’apprentissage (NJTL) de la Fondation USTA, qui offre chaque année des opportunités de tennis et d’éducation à plus de 160 000 jeunes. Les fonds collectés dans le cadre de ce programme seront également distribués à trois chapitres nationaux de tennis junior et d’apprentissage (NJTL) soutenus par la Fondation USTA: le chapitre de la Sloane Stephens Foundation, un chapitre local du NJTL d’Atlanta et un chapitre de la NJTL dans le nord-est.

Sloane Stephens est ravi de faire partie de l’initiative Mercedes-Benz Ace the US Open

S’adressant au magazine People, l’ancienne championne de l’US Open, Sloane Stephens, se dit très heureuse de faire partie de l’initiative cette année et souhaite contribuer à redonner à la communauté.

« Je pense que c’est une très bonne opportunité puisque l’US Open est très différent cette année. C’est quelque chose que nous pouvons tous soutenir et c’est pour une bonne cause. Et c’est quelque chose qui nous passionne tous – aider le tennis junior et la NJTL. chapitres et avec l’USTA.

Je suis très enthousiaste d’en faire partie. « Mercedes-Benz est une entreprise automobile allemande connue pour la production de véhicules de luxe et de véhicules utilitaires. L’événement du Grand Chelem de l’US Open est le premier chelem du calendrier du tennis depuis la pandémie mondiale. a fermé le circuit de tennis en mars.

Il est prévu de commencer le 31 août à New York. Cette année, le tournoi se déroulera sans supporters dans le stade en raison de la pandémie. Sloane Stephens, 27 ans, a atteint la 3e place du classement en 2018. Elle a remporté le champion de l’US Open 2017 – son seul titre du Grand Chelem jusqu’à présent, et a remporté six titres en simple WTA au total.

Elle est actuellement classée n ° 37 mondiale et faisait également partie de l’équipe américaine qui a remporté le tournoi de la Fed Cup en 2017. Dans les autres majors, elle a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie en 2013, la finale de la Roland-Garros en 2018 et les quarts de finale à Wimbledon en 2013 également.