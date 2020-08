Même si Josep Maria Bartomeu ont voulu convertir le départ de Leo Messi Dans une sorte de partie d’échecs, la star argentine est claire que son départ du club est irrévocable et qu’il va s’en tenir au plan établi avec son père et les services juridiques. Dans le prochain, celui de Rosario prendra les mesures décrites pour quitter Barcelone et se réunira avec le club pour établir une sortie amicale et expliquer les raisons pour lesquelles il quittera Barcelone.

Malgré la commande lancée par Bartomeu, -Je limiterais si Leo Messi assure qu’il est le coupable de sa décision de partir-, l’attaquant argentin n’a pas l’intention de quitter le plan consciencieusement élaboré avec son père, Jorge Messi, et ses services juridiques pour quitter Barcelone, décision irrévocable. Que cet été il quittera l’équipe culé est plus que clair, mais il veut aussi que cette sortie ait lieu pour de bon. Par conséquent, son père avec ses services juridiques aura une réunion avec le club pour calmer les eaux et que toutes les parties se passent bien.

Une fois son envie de quitter le club du Barça mise sur la table via le fameux burofax, la prochaine étape est de Leo Messi donne son visage publiquement pour expliquer les raisons qui l’ont conduit à décider de quitter Barcelone. Le capitaine parlera dans les prochains jours et devrait passer par un média espagnol. Au début, on avait pensé parler d’Argentine, mais ils ont jugé approprié de le faire devant un médium voisin pour mieux paraître devant les fans de culé.

Avant ou même après avoir montré son visage, Leo Messi sera présenté dans les installations Barcelone dimanche prochain pour subir une PCR comme le reste de l’équipe. Bien que l’on ait émis l’hypothèse que l’Argentin n’apparaîtrait même pas, ils ont considéré que dans cette opération de sortie, il ne peut y avoir de faux pas et se déclarer par contumace signifierait plus d’obstacles à son départ, en plus des sanctions. Le lendemain, lundi 31, Leo Messi rencontrera Ronald Koeman, le premier jour de formation à la Ciudad Deportiva.

PSG et Manchester City, en attente

La semaine prochaine sera cruciale et la troisième et dernière étape arrivera: la négociation pour sa sortie. Dimanche arrive Jorge Messi à Barcelone de Rosario et l’idée de la famille argentine est de parvenir à un petit accord économique et d’éviter des problèmes juridiques majeurs pour permettre au joueur de partir de manière amicale. Ce sera alors au tour de Manchester City ou du PSG d’entrer en scène, des clubs qui veulent l’attaquant, et qui devront présenter une proposition économique à Barcelone.